 

Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома

Досуг Сегодня, 17:3240
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома

Для вкручивания, выкручивания шурупов, саморезов, гаек используется не только обычная отвертка, но и более современные виды инструментов – шуруповерты. Помимо работы с крепежами, многие модели с высокой мощностью имеют функцию дрели и перфоратора. Они могут просверливать отверстия в конструкциях различной толщины и материала, делать проемы в стенах.

Перед выбором шуруповерта многие пользователи задаются вопросом: что лучше выбрать: сетевой или аккумуляторный шуруповерт.

Какой шуруповерт лучше: аккумуляторный или сетевой

Оба типа шуруповертов, аккумуляторный и сетевой, имеют одинаковый принцип работы, только одни работают за счет встроенной батареи, вторые – за счет электроэнергии из стационарной розетки.

Сетевые шуруповерты используются для установки гипсокартона и сбора мебели и других конструкций. У таких типов шуруповертов большая мощность, они более удобные и компактные, так как встроенной батареи нет. Однако, эти приборы становятся неудобными за счет необходимости подключения к сети 220 Вольт. Поскольку кабель, как правило, длиной не больше 2 м, то зона действия сильно ограничена. Сетевые устройства могут использоваться только в закрытом помещении, где есть розетка. Или же с переноской, но нужно подобрать сечение кабеля переноски такое, чтоб он не нагревался.

Аккумуляторные шуруповерты – инструменты автономные. Они работают на одном из трех типов аккумуляторов:

  • литий-ионные – самые мощные аккумуляторы без эффекта памяти с мощностью до 4 Ач;
  • никель-кадмиевые – самый дешевый вид аккумуляторов с эффектом памяти, который при дозарядке теряет свою емкость, но приспособлен к низким температурам;
  • металлогидридные – аккумуляторы с самым высоким циклом зарядов, которые стойкие к различным погодным условиям.

Для дома подойдут, как электрические, так и аккумуляторные виды устройств. Главное, чтобы устройства подходили под конкретные задачи, так как аккумуляторные приборы менее мощные, зато мобильные.

Для работы профессионала лучше купить сетевые устройства, если есть возможность подключения к сети, или аккумуляторные шуруповерты с емкостью до 3-4 Ач и напряжением 10-18 Вольт.

Критерии выбора шуруповертов

На выбор шуруповерта, помимо целей использования, также влияют другие параметры:

  • скорость крутящего момента;
  • скорость вращения;
  • мощность;
  • дополнительные функции.

Крутящий момент зависит от типа обрабатываемого материала. Чтобы закрутить небольшие шурупы, саморезы хватит 10 Нм. Для шурупов, размер которых составляет от 2 до 4 мм, которые используются для пластика, гипсокартона, скорость крутящего момента составляет от 20 до 25 Нм. Максимальная скорость крутящего момента – от 30 до 40 Нм, которая применяется для закручивания крепежей в деревянные и металлические конструкции.

Скорость вращения зависит от вида выполняемых работ. При сверлении (этой функцией оснащены не все модели) данный показатель составляет от 1000 до 15000 оборотов в минуту, при закручивании, выкручивании крепежей скорость вращения составляет 400-800 оборотов.

Мощность сетевых инструментов измеряется в ваттах, степень зажатия крепежа в конструкцию зависит от количества оборотов в минуту. Например, при скорости вращения в 2500 оборотов, степень зажатия будет составлять 16 Нм. Диапазон мощности электрических шуруповертов составляет от 400 до 800 Вт.

В аккумуляторных приборах тип выполняемых работ зависит от вольтажа аккумуляторов. Это и есть их мощность. Шуруповерты с напряжением до 2 Вольт – отвертка для закручивания маленьких крепежей. Для бытовых работ лучшим вариантом станет шуруповерт с вольтажом аккумулятора от 3 до 6 Вольт. Аккумуляторные батареи с напряжением от 10 до 18 Вольт – это профессиональные шуруповерты, которые применяются для массового вкручивания крепежа в деревянную, металлическую конструкцию.

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Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
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Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
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