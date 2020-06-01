Выбираем наушники AirPods для iPhone SE

Чтобы слушать музыку в хорошем качестве, к выбору аксессуаров стоит подойти серьёзно. Обратить внимание на их технические особенности, совместимость с моделью iPhone. Кого-то волнует цена, а кого-то внешний вид вкладышей. Попробуем выбрать наушники для новинки от Apple, долгожданного бестселлера iPhone SE.

Волшебный звук

Сейчас мало кто выбирает проводные наушники. Современный дизайн, удобство пользования и хранения сделали популярными высокотехнологичные беспроводные модели. Для любого меломана главным критерием при выборе качественной гарнитуры будет качество звучания. Например, широко известные AirPods от Apple. Для этого устройства с Bluetooch-модулем характерны:

активное шумоподавление;

превосходное качество звука;

быстрое надёжное подключение, переключение, энергосбережение, рендеринг аудио благодаря чипу H1;

безупречная синхронизация наушников, футляра и айфона;

направленный микрофон.

Когда пользователь надевает наушники, устройство самостоятельно включается, благодаря оптическим сенсорам и акселерометрам.

Выбор есть всегда

Можно выбрать модель с одним размером вкладышей. А AirPods Pro содержит вкладыши трёх разных размеров. Ценовая шкала зависит от комплектации. Чехол, например, можно приобрести отдельно. Радует разнообразная цветовая палитра футляра. От классического белого до нежно-розового. Заказать и выбрать наушники можно уже сегодня. Например, здесь https://estore.ua/naushniki/manufacturer:apple;model:airpods/.

Да они ещё и красивые

Есть некоторые преимущества, которые дополнительно влияют на выбор именно этой модели. Вот они:

без подзарядки можно слушать аудио до 5 часов, с подзарядкой до 24 часов;



увеличение продолжительности работы в режиме разговора примерно на 50%;



удобное расположение светодиодного индикатора зарядки;



устройство работает со стандартными зарядниками типа Qi;



новая функция «голосовой помощник», или система громкой связи « Привет, Siri»;



предусмотрена защита от влаги, между прочим, и от пота;



беспроводной футляр-зарядник;



совместимость с любым «яблочным» продуктом и некоторыми Android-гаджетами;



качественная сборка;



тщательно продуманная конструкция;



улучшенная посадка, наушники не выпадают при повороте головы;



красивый современный дизайн;



популярность, статус, узнаваемость устройства;



качественная фирменная глянцевая упаковка.

Не стоит покупать AirPods у подозрительных продавцов. Подделок уже много. Цена их довольно высока для неоригинальных образцов. Они могут выйти из строя довольно быстро. Качество звука далеко даже от нормы. Даже упаковка принципиально отличается от фирменной. Некоторые смартфоны их просто не видят. Рисковать не стоит.

Знатоки утверждают, что лучше AirPods только другие AirPods. Только посмотрев на наушники, сразу можно понять, кто их производит. Устройство достаточно вынуть из чехла, чтобы наушники сами нашли айфон и легко подключились к нему. Заряжать их можно по очереди, один на зарядке, другой в это время используется.

Эту стабильную удобную модель оценят по достоинству любители рока, репа, джаза, классики. Слушать аудиокниги и просто разговаривать с друзьями приятно, когда звук чистый и постоянный, без помех. Поклонники игр заметят стабильность подключения и сокращение времени задержки сигнала. Это наушники № 1 для многих пользователей. Лучше доверять профессионалам, покупать высокотехнологичное оборудование на сайтах производителей и официальных поставщиков.