Де придбати оснащення для НУШ

Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей. Велика увага приділяється оснащенню шкіл. Прогресивне обладнання, зручні меблі, допоміжні матеріали та приладдя відіграють важливу роль в організації навчального процесу у відповідності до нових стандартів.

ElizLabs: сучасне оснащення для шкіл

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інтерактивне обладнання;

реабілітація та ЛФК;

анімація, пісочна терапія;

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