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Досуг Сегодня, 13:4840
Де придбати оснащення для НУШ

Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей. Велика увага приділяється оснащенню шкіл. Прогресивне обладнання, зручні меблі, допоміжні матеріали та приладдя відіграють важливу роль в організації навчального процесу у відповідності до нових стандартів.

ElizLabs: сучасне оснащення для шкіл

Компанія пропонує великий вибір товарів. Тут можна придбати будь-яке оснащення для організації навчального процесу. Одна з найпопулярніших категорій — стенди для Нової Української школи (НУШ) та інформаційні дошки. В каталозі ElizLabs представлені варіанти для різних навчальних дисциплін. Ви отримаєте можливість обрати будь-які формати, яскраве оформлення. Всі вироби на сайті безпечні і повністю відповідають установленим вимогам.

Високим попитом користуються товари для організації інклюзивного навчання. Це особлива категорія. Такі вироби мають відповідати рекомендаціям фахівців і встановленим стандартам. ElizLabs пропонує спеціалізоване обладнання для запровадження інклюзивного навчання і товари для облаштування просторів для розвитку дітей з особливими потребами. Асортимент компанії охоплює всі напрямки:

  • устаткування сенсорної інтеграції;
  • інтерактивне обладнання;
  • реабілітація та ЛФК;
  • анімація, пісочна терапія;
  • меблі для ігрових кімнат;
  • приладдя та дидактичні матеріали для корекційної педагогіки.

Тут можна придбати сучасні меблі для школярів та вчителів, вироби для проведення лабораторних та практичних робіт. ElizLabs пропонує сертифіковане кухонне обладнання нуш. Асортимент постійно поповнюється цікавими новинками.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, оснащення для шкіл  
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Де придбати оснащення для НУШ
Де придбати оснащення для НУШ
Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей.
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