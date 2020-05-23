Де придбати оснащення для НУШ

Реформа системи освіти не обмежується зміною методик викладання. Концепція Нової української школи працює комплексно. Головна мета полягає в створенні комфортного простору для навчання і розвитку дітей. Велика увага приділяється оснащенню шкіл. Прогресивне обладнання, зручні меблі, допоміжні матеріали та приладдя відіграють важливу роль в організації навчального процесу у відповідності до нових стандартів.
ElizLabs: сучасне оснащення для шкіл
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- меблі для ігрових кімнат;
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