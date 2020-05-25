Обустройство маленькой прихожей: советы и обзор типичных ошибок

Прихожая — предисловие ко всему дому. Она формирует впечатление о квартире, встречает хозяев и гостей. Мало кто может похвастаться просторной прихожей, где легко уместить любые элементы меблировки, аксессуары и предметы декора. Во многих домах это маленькое пространство, и сделать его функциональным и уютным — непростая задача, но вполне реальная.

Несколько идей для практичного и современного дизайна

Маленькая площадь не исключает возможности создать уютный и функциональный уголок. Всего несколько правил помогут вам рационально использовать пространство, визуально расширить границы прихожей.

Для маленькой комнаты рекомендуется выбирать компактные конструкции. При сильно ограниченном пространстве можно ограничиться вешалкой, тумбой для обуви с сидением.

Если же размеры позволяют вместить шкаф, лучше отдавать предпочтение конструкции, в которой сочетаются закрытый и открытый (с вешалкой) отсеки. На странице https://www.dybok.com.ua/ru/product/pidcatalog/14 купить шкафы-купе могут все, кому нужна функциональная, удобная мебель для прихожей. Интернет-магазин «Дубок» предлагает продукцию с гарантией от производителя. Здесь собраны конструкции, сочетающие в себе стильный дизайн, функциональность, высокое качество. Компания предлагает услуги доставки и сборки, возможность купить мебель под заказ и в рассрочку.

Обратите внимание на комплекты в светлых оттенках, они зрительно увеличивают пространство. Отличным выбором будет мебель в таких стилях:

минимализм;

скандинавский;

лофт;

прованс.

Прихожая не обходится без зеркала. Но для него не обязательно выделять отдельное место. Обратите внимание на шкафы-купе с зеркальным фасадом. При открывании двери не будут загромождать свободное пространство. Зеркала визуально сделают комнату шире, светлее и просторнее.

Не оставляйте пустот и используйте всю высоту комнаты. Если выбираете системы хранения, отдавайте предпочтение конструкциям до потолка. Вы сможете эффективно задействовать свободную площадь, исключить необходимость в дополнительных комодах и ящиках для аксессуаров и других мелочей.

Хорошо, если получится добавить в интерьер прихожей помимо шкафа тумбу для обуви и пуф, на котором удобно обуваться сидя.

Ошибки в дизайне

Малогабаритная прихожая не должна быть причиной отказа от мебели. Не стоит решать, какие элементы убрать, лучше продумать, как разместить в комнате все необходимое компактно (ростовое зеркало, место для обуви, открытые и закрытые вешалки). Решением всех этих задач может стать всего один элемент — шкаф. Если это модель типа купе, оптимальная глубина – около 35-45 см.

Другая распространенная ошибка — перегруженный дизайн. Таковым его делает не только обилие предметов обстановки, но также обои с крупными узорами, яркие цвета, сочетание разных текстур и материалов отделки.

Мебель на ножках — не самое удачное решение для прихожей. Под ней скапливается пыль. И даже эти 5–10 см пространства лучше использовать рационально.