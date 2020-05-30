Настоящий китайский чай: богатство цвета и аромата в вашей чашке

Без чая сложно представить свой день, утром он помогает проснуться, днем становится поводом для небольшого перерыва, а вечером создает особую атмосферу уюта. Но истинное удовольствие может доставить только качественный, правильно заготовленный чай, цельные листочки, а не пыль, которая иногда фасуется по пакетикам.

Где купить настоящий чай

На сайте New Tea можно купить настоящий китайский чай, который подарит незабываемые эмоции. Здесь есть самые редкие и дорогие сорта, новинки и традиционные чаи, но все они отличаются подлинностью, привозятся прямиком из Китая, а еще из Индии, Тайвани и Цейлона. Любовь к чаю, уважение к покупателям диктуют и особые условия доставки, так зеленый чай отправляется в Украину самолетом, потому что он быстро портится. Среди более чем 300 сортов вы обязательно найдете любимые.

В период коронавируса все заказы от 700 гривен доставляются Новой Почтой бесплатно. Вы сможете продегустировать самые разные сорта:

белые;

зеленые;

связанные;

Пу Эры;

травяные и цветочные;

улуны;

фруктовые;

черные.

Необычные сорта

Белые чаи считались всегда напитком императора. Они дорогие и относятся к элитным, обладают необыкновенным вкусом, приятным тонким ароматом. Белый чай очень полезен для здоровья, он слабо ферментирован, защищает сердечно-сосудистую систему человека, подавляет активность свободных радикалов. Чтобы получился белый чай, нужно на рассвете апрельским утром собрать самые верхние листочки, а потом просушить их на воздухе естественным путем.

Связанные чаи — это чайные сушеные листья, обернутые вокруг цветка, получается своеобразный ароматный веничек, который и заваривается. Выглядит это очень эффектно, а вкус никого не оставит равнодушным.

Зеленые чаи прекрасно освежают, они слабо ферментированы. Зеленый чай имеет антибактериальные свойства, способствует очищению организма, оказывает противовоспалительный эффект.

Глубокий и ароматный улун

Улун — чай средней ферментации, который занимает промежуточную позицию между белым и красным чаем. Он ферментирован примерно на половину. Известный улун Да Хун Пао купить можно в New Tea. Это очень известный и популярный чай в Китае, он дарит неповторимое «чайное опьянение», сравнимое с эффектом от пуэра, только мягче. Этот чай обладает очень приятным, сладким ароматом, в котором некоторые могут даже почувствовать ноты ирисок. Сначала вкус чая очень плотный и даже терпкий, но потом он становится мягче и нежнее.