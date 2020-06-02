Прочистка засоров канализации любой сложности

Одна из наиболее распространенных проблем канализации — это ее засор. Ливневая канализация забивается мусором, листьями, домашняя — страдает от накопления жировых отложений. Дома самостоятельную чистку проводят химическими средствами, которые заливаются в трубу, или используют вантуз. Он создает давление, под влиянием которого засор выходит из труб.

Но бывают проблемы, которые самостоятельно устранить невозможно, например, если система канализации старая, у которой трубы покрыты многолетними отложениями, отчего диаметр их практически сводится к нулю. Чтобы выполнить такую прочистку засоров канализации, обратитесь на сайт trubolub.com.ua/uslugi/prochistka-zasorov-kanalizatsii/ компании "Труболюб". Здесь специалисты со стопроцентной гарантией справляются с проблемами любой сложности.

Когда необходима прочистка

Обычно канализацию чистят, если проблема уже "на поверхности". Если для профилактики периодически применять химические средства, то вызов мастера может и не понадобиться. Первые признаки засора канализации:

появляется неприятный запах из труб;

вода уходит с медленной скоростью;

в трубах поднимается ее уровень.

Перед началом прочистки рекомендуется проверить сифон, так как часто он является причиной плохого слива воды. Способы прочищения зависят от того, из какого материала выполнены трубы, от места засора и причины. В чугунных трубах из-за коррозии со временем появляются наросты и неровности, сужающие свободный проход, у пластиковых — засор может вызвать неправильная укладка при монтаже, несоблюдение нужного уклона.

Способы прочистки

Если не удалось решить проблему с помощью вантуза, следует вызывать профессионалов. Специалисты компании Trubolub справятся с любой проблемой. Задача решается:

химическим способом:

механическим;

гидродинамическим.

При химическом способе следует принимать во внимание материал, их которого выполнены трубы и их длину. Если засор очень плотный, надо воспользоваться механическим методом. Гидродинамическая чистка производится специальным аппаратом, подходит для любой конфигурации труб. Для профилактики засоров следует соблюдать нехитрые правила:

раз в две недели водостоки хорошо промывать кипятком;

различные предметы, крупные отходы выбрасывать в ведро, а не в унитаз;

использовать жироуловитель.

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