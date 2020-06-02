Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов

Несмотря на то, что о важности диагностики говорят десятилетиями все врачи, большинство жителей Украины оказывается в кабинете диагноста только после обнаружения у себя симптомов. Как правило, обратившись к врачу, они рассчитывают получить пару рецептов на какие-нибудь таблетки, выслушать лекцию о здоровом образе жизни и забыть обо всем сразу после курса лечения.

Стереотипы о диагностике и реальность

Когда среднестатистическому украинцу сообщают о том, что есть подозрение на тяжелое заболевание и о том, что необходима консультация профильного специалиста, МРТ, УЗИ и другие термины, больше известные по медицинским сериалам, он начинает паниковать. Да что уж там, гастроэнтерологи Киева регулярно общаются с пациентами, которым страшно проглотить обычный зонд. Некоторые мужчины даже сбегают из кабинетов, надеясь, видимо, что язва может рассосаться сама собой.

Между тем, каждая лишняя неделя промедления может дорого обойтись пациенту. Специалисты многопрофильного центра «Клиника мануфактура» https://h24.ua/organizacia/955-klynyka-manufaktura/ говорят о том, что некоторые неврологические заболевания, легко поддающиеся коррекции на ранних стадиях, становятся неизлечимыми, если вовремя не обратиться к врачу. Также общеизвестно, что

гастрит излечим, а язва, в которую он может перетечь — нет;

ряд ортопедических заболеваний легко корректируется на ранних стадиях, а на поздних — очень сложно;

с сердечно-сосудистой системой шутки плохи, поэтому при возникновении симптомов надо сразу обследоваться.

Причем жители страны об этом прекрасно осведомлены еще со школы. Тем не менее врачи регулярно сталкиваются с запущенными формами излечимых заболеваний. И речь идет не о пожилых малоимущих гражданах, а о 30-40 летних, нередко, состоятельных киевлянах, у которых, якобы, нет времени на врачей.

А ведь даже поверхностного сбора информации хватит для того, чтобы узнать, что современная смарт-диагностика мрт https://h24.ua/organizacia/906-smart-dyagnostyka-smart-dyagnostyka-mrt-kabynet/ не занимает много времени, проводится в максимально комфортных условиях. Единственное, что необходимо от пациента — ознакомиться со списком противопоказаний.

Ситуация меняется к лучшему?

Статистические данные дают противоречивую картину. С одной стороны, они свидетельствуют о возросшем числе обращающейся к врачам молодежи. Это может свидетельствовать о том, что здоровье молодежи, мягко говоря, внушает опасения. Но также может быть доказательством того, что молодой украинец не хочет иметь пучок хронических заболеваний к 40 годам.

Хотелось бы, конечно, рассчитывать на второй вариант. Особенно в свете не очень-то благостной обстановки в государственных учреждениях. Впрочем, в Киеве частные клиники уже давно внушают куда больше доверия, чем государственные, которые стали разве что последней надеждой пенсионеров.

Средний класс столицы все чаще корректирует свое текущее расписание с учетом плановых обследований. Которые, благодаря новым технологиям, не занимают больше огромного количества времени и не требуют выполнения большого числа рекомендаций. При этом, они дают максимально точный результат. Который пациент в любой момент может показать для консультации другому специалисту.