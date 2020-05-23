Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко

Хотите начать собственный бизнес, но не располагаете нужным для этого капиталом? Не беда! Система Smartlead отзывы о которой подтверждают ее эффективность, научит, как создать собственное дело без финансовых вложений.

Путь товара от производителя к потребителю долог, и с каждым годом он становится все дольше. На нем появляются такие остановки, как упаковка, транспортировка и многоэтапный маркетинг. Имея нужные знания, вы можете зарабатывать на продаже чужих товаров. Это подтверждает успешный опыт Владимира Солошенко и более 2500 человек, которые присоединились к платформе Смартлид.

Огромный ассортимент товаров, представленных в интернет-магазинах, является фикцией. Человеку, незнакомому с онлайн-торговлей, может казаться, что все товары имеются в наличии и хранятся на складе магазина. Соответственно, начать продажи через интернет можно лишь в том случае, если у вас имеются деньги на закупку партий товара и на аренду площадей для их хранения.

Однако это не так. Владимир Солошенко понял, что зарабатывать на онлайн-торговле может абсолютно каждый. Созданная им платформа Смарт Лид — это путеводитель для предпринимателей, которые хотят работать по системе дропшиппинга. При этом для начала деятельности не нужно ни собственное производство, ни товар, ни значительные финансовые вложения. Большинство не знает, что система дропшиппинга является основой для деятельности ряда крупных торговых площадок. Среди них: Rozetka, Olx, Prom, Allo.

Владимир Солошенко начал свою предпринимательскую карьеру с онлайн-продаж часов с функцией GPS. Являясь к тому моменту отцом троих детей, будущий создатель системы Smart Lead хотел всегда быть уверенным в том, что ребята находятся в безопасности. Благодаря умению Владимира продавать популярность гаджетов начала расти. Понимая потребности покупателей и возможности производителей умных часов, Солошенко сумел создать бренд Smart Baby Watch. Опыт, полученный в ходе работы над брендом, Владимир обобщил в системе Smartlead отзывы о которой быстро распространились по сети.

Smartlead обман? Smartlead развод? Smartlead мошенники?

Авторская система продаж, разработанная Владимиром Солошенко, является темой для обсуждений. Некоторые комментаторы не верят, что можно начать зарабатывать, не тратя огромных денег на развитие собственного бизнеса. В сеть выкладывается так называемое Smartlead разоблачение, подготовленное людьми, которые никогда не присоединялись к платформе.

Что же представляет собой система продаж? Владимир Солошенко разработал продукт, позволяющий получать доход от онлайн-торговли, не вкладывая при этом значительных средств.

Технология включает в себя несколько компонентов:

обучение;

доступ;

платформа.

После знакомства с принципами онлайн-торговли по системе дропшиппинга участник платформы SmartLead получает доступ к базе проверенных поставщиков товаров. Благодаря ей каждый предприниматель будет знать, что он заказывает и продает качественный товар. Кроме того, база дает возможность закупать продукцию по самым выгодным ценам, чтобы получать хорошую маржу. Окончив курс, предприниматели присоединяются к платформе, где размещаются Smartlead отзывы, делятся опытом и лайфхаками.