Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов

Как бы аккуратно мы ни старались носить обувь, подошва все равно может испортиться. Замена в мастерской бывает дорогостоящей, так почему бы не попробовать провести самостоятельный ремонт? Мы расспросили специалистов компании «Обувь-комплект», какое средство подойдет для склейки подошвы и как правильно это сделать.
Какой клей подойдет для ремонта
Для починки обуви нужны специальные клеевые вещества, способные выдерживать перепады температур, имеющие устойчивость к влаге и сохраняющие эластичность после высыхания. Вам подойдут такие виды:
- Клей полиуретановый или десмокол.
- Полихлоропреновый клей или наирит.
- Резиновый клей.
Не забывайте, что работать с данными веществами следует только в хорошо проветриваемых помещениях. Испаряемые пары достаточно токсичные и легковоспламеняющиеся.
Какой клей лучше не использовать
Эксперты компании «Обувь-комплект» советуют не использовать клеевые составы, которые изначально для этого не предназначены. Во-первых, они могут безнадежно испортить внешний вид любимой пары обуви, а во-вторых — эффект будет кратковременным. Итак, для починки обуви не подходят такие вещества:
- ПВА — абсолютно не устойчив к перепадам температур и моментально отклеивается.
- Суперклей, включая строительный — может приклеить отпавшую подошву, но последняя не будет гибкой.
- Универсальный клей. Чтобы ни утверждал производитель, если на тюбике нет специальной отметки «Для обуви», то состав может испортить изделие. Застывая на швах, такие клеи со временем лопаются и разрушают материал.
- Для потолочных плиток — способен склеить верх и низ обуви, но оставляет заметные следы, которые почти невозможно отмыть.
Какие нужны инструменты и материалы
Для самостоятельного ремонта обувной подошвы вам понадобится не только клей, но и несколько инструментов. Это:
- Острый режущий предмет.
- Несколько кисточек разного размера.
- Обезжириватель или спиртосодержащее средство.
- Тряпочка для обуви.
Также не забудьте подготовить крем для обуви соответствующего цвета и полировочный воск. Они будут полезны на последнем этапе ремонтных работ.
Как самостоятельно приклеить подошву
После покупки необходимых материалов можно приступать к починке изделия. Специалисты «Обувь-комплект» советуют действовать по такой инструкции:
- Возьмите обувь с оторванной подошвой и тщательно очистите от загрязнений. Вытрите насухо или дайте полностью просохнуть.
- Определите степень повреждений. Если подошва отклеилась в нескольких местах, аккуратно оторвите ее полностью.
- С помощью острого режущего инструмента удалите на поверхностях весь старый клей.
- Спиртосодержащим средством или растворителем обезжирьте поверхность.
- Отступите от краев несколько миллиметров. Нанесите кисточкой клей наирит или другой выбранный состав равномерно на верхнюю часть обуви и подошву.
- Подождите несколько минут, чтобы клей немного застыл.
- Прижмите обе части друг к другу, а затем надежно зафиксируйте изделие.
- Дождитесь полного высыхания клея, согласно инструкции.
- Протрите обувку и обработайте уходовыми средствами — крем или воск.
Как видите, самостоятельно приклеить оторванную обувную подошву несложно. Главное, правильно подобрать клей и следовать инструкции.