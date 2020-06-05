Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов

Как бы аккуратно мы ни старались носить обувь, подошва все равно может испортиться. Замена в мастерской бывает дорогостоящей, так почему бы не попробовать провести самостоятельный ремонт? Мы расспросили специалистов компании «Обувь-комплект», какое средство подойдет для склейки подошвы и как правильно это сделать.

Какой клей подойдет для ремонта

Для починки обуви нужны специальные клеевые вещества, способные выдерживать перепады температур, имеющие устойчивость к влаге и сохраняющие эластичность после высыхания. Вам подойдут такие виды:

Клей полиуретановый или десмокол.

Полихлоропреновый клей или наирит.

Резиновый клей.

Не забывайте, что работать с данными веществами следует только в хорошо проветриваемых помещениях. Испаряемые пары достаточно токсичные и легковоспламеняющиеся.

Какой клей лучше не использовать

Эксперты компании «Обувь-комплект» советуют не использовать клеевые составы, которые изначально для этого не предназначены. Во-первых, они могут безнадежно испортить внешний вид любимой пары обуви, а во-вторых — эффект будет кратковременным. Итак, для починки обуви не подходят такие вещества:

ПВА — абсолютно не устойчив к перепадам температур и моментально отклеивается.

Суперклей, включая строительный — может приклеить отпавшую подошву, но последняя не будет гибкой.

Универсальный клей. Чтобы ни утверждал производитель, если на тюбике нет специальной отметки «Для обуви», то состав может испортить изделие. Застывая на швах, такие клеи со временем лопаются и разрушают материал.

Для потолочных плиток — способен склеить верх и низ обуви, но оставляет заметные следы, которые почти невозможно отмыть.

Какие нужны инструменты и материалы

Для самостоятельного ремонта обувной подошвы вам понадобится не только клей, но и несколько инструментов. Это:

Острый режущий предмет.

Несколько кисточек разного размера.

Обезжириватель или спиртосодержащее средство.

Тряпочка для обуви.

Также не забудьте подготовить крем для обуви соответствующего цвета и полировочный воск. Они будут полезны на последнем этапе ремонтных работ.

Как самостоятельно приклеить подошву

После покупки необходимых материалов можно приступать к починке изделия. Специалисты «Обувь-комплект» советуют действовать по такой инструкции:

Возьмите обувь с оторванной подошвой и тщательно очистите от загрязнений. Вытрите насухо или дайте полностью просохнуть.

Определите степень повреждений. Если подошва отклеилась в нескольких местах, аккуратно оторвите ее полностью.

С помощью острого режущего инструмента удалите на поверхностях весь старый клей.

Спиртосодержащим средством или растворителем обезжирьте поверхность.

Отступите от краев несколько миллиметров. Нанесите кисточкой клей наирит или другой выбранный состав равномерно на верхнюю часть обуви и подошву.

Подождите несколько минут, чтобы клей немного застыл.

Прижмите обе части друг к другу, а затем надежно зафиксируйте изделие.

Дождитесь полного высыхания клея, согласно инструкции.

Протрите обувку и обработайте уходовыми средствами — крем или воск.

Как видите, самостоятельно приклеить оторванную обувную подошву несложно. Главное, правильно подобрать клей и следовать инструкции.