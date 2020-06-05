 

Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов

Досуг Сегодня, 19:5134
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов

Как бы аккуратно мы ни старались носить обувь, подошва все равно может испортиться. Замена в мастерской бывает дорогостоящей, так почему бы не попробовать провести самостоятельный ремонт? Мы расспросили специалистов компании «Обувь-комплект», какое средство подойдет для склейки подошвы и как правильно это сделать.

Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов

Какой клей подойдет для ремонта

Для починки обуви нужны специальные клеевые вещества, способные выдерживать перепады температур, имеющие устойчивость к влаге и сохраняющие эластичность после высыхания. Вам подойдут такие виды:

 

 

Не забывайте, что работать с данными веществами следует только в хорошо проветриваемых помещениях. Испаряемые пары достаточно токсичные и легковоспламеняющиеся.

Какой клей лучше не использовать

Эксперты компании «Обувь-комплект» советуют не использовать клеевые составы, которые изначально для этого не предназначены. Во-первых, они могут безнадежно испортить внешний вид любимой пары обуви, а во-вторых — эффект будет кратковременным. Итак, для починки обуви не подходят такие вещества:

 

  • ПВА — абсолютно не устойчив к перепадам температур и моментально отклеивается.
  • Суперклей, включая строительный — может приклеить отпавшую подошву, но последняя не будет гибкой.
  • Универсальный клей. Чтобы ни утверждал производитель, если на тюбике нет специальной отметки «Для обуви», то состав может испортить изделие. Застывая на швах, такие клеи со временем лопаются и разрушают материал.
  • Для потолочных плиток — способен склеить верх и низ обуви, но оставляет заметные следы, которые почти невозможно отмыть.

Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов

Какие нужны инструменты и материалы

Для самостоятельного ремонта обувной подошвы вам понадобится не только клей, но и несколько инструментов. Это:

 

  • Острый режущий предмет.
  • Несколько кисточек разного размера.
  • Обезжириватель или спиртосодержащее средство.
  • Тряпочка для обуви.

 

Также не забудьте подготовить крем для обуви соответствующего цвета и полировочный воск. Они будут полезны на последнем этапе ремонтных работ.

Как самостоятельно приклеить подошву

После покупки необходимых материалов можно приступать к починке изделия. Специалисты «Обувь-комплект» советуют действовать по такой инструкции:

 

  • Возьмите обувь с оторванной подошвой и тщательно очистите от загрязнений. Вытрите насухо или дайте полностью просохнуть.
  • Определите степень повреждений. Если подошва отклеилась в нескольких местах, аккуратно оторвите ее полностью.
  • С помощью острого режущего инструмента удалите на поверхностях весь старый клей.
  • Спиртосодержащим средством или растворителем обезжирьте поверхность.
  • Отступите от краев несколько миллиметров. Нанесите кисточкой клей наирит или другой выбранный состав равномерно на верхнюю часть обуви и подошву.
  • Подождите несколько минут, чтобы клей немного застыл.
  • Прижмите обе части друг к другу, а затем надежно зафиксируйте изделие.
  • Дождитесь полного высыхания клея, согласно инструкции.
  • Протрите обувку и обработайте уходовыми средствами — крем или воск.

 

Как видите, самостоятельно приклеить оторванную обувную подошву несложно. Главное, правильно подобрать клей и следовать инструкции.

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