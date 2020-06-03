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Как надежно хранить свои криптовалютные средства

криптокошельки

Криптовалютный кошелек – это программа с двумя ключами – приватным и публичным. Первый - секретный, поэтому известен только держателю, второй ключ является открытым и доступен всем. На специлизированных ресурсах вы можете узнать о всех существующих критокошельках и выбрать лучший для себя.

При проведении транзакций программа связывается с блокчейнами. Только записи об операциях и хранятся в ней. А не криптовалюты, как думают многие.

Как пополнить

При транзакции право собственности на монеты переходит от отправителя к получателю. А доступ к ним возможен в случае, если приватный ключ получателя совпадает с его публичным ключом. Только тогда перевод считается завершенным и отражается в блокчейне соответствующей записью. Пополнить кошелек можно двумя способами: через обменные сервисы и криптобиржи.

Виды

Программные кошельки имеют три вида:

  • Десктопные, их еще называют настольными

Программа устанавливается на определенном цифровом устройстве. Подобные бумажники бывают “тонкими” и “толстыми”. В “тонких” находится только сама программа, данные о транзакциях содержатся на другом сервере. В “толстых” программа и история блокчейна имеются в одном и том же устройстве.

  • Мобильные

Принцип работы этих кошельков схож с предыдущими. Но они устанавливаются на мобильных устройствах – смартфоне или планшете.

  • Онлайн

Кошельки имеют вид аккаунта на онлайн-ресурсе, для доступа к ним достаточно иметь любое устройство подключенное к интернету. К данному типу относят и биржевые кошельки на сайтах криптовалютных бирж.

Аппаратные

Приватный ключ в аппаратных кошельках хранится не на самом устройстве, а на отдельном автономном носителе типа флешки. При проведении операции он подключается к устройству, имеющему доступ к интернету. Требуется ввести PIN-код, чтобы пользователь получил возможность совершения транзакции.

Бумажные

Такие кошельки считаются самыми надежными, ведь приватный ключ находится не на каком-то устройстве, а на бумаге. Он распечатывается с помощью специальной программы, и при операциях вводится пользователем собственноручно.

Как выбрать

Криптоинвесторам, которые приобрели монеты на будущее, рекомендуется выбрать оффлайновые кошельки - десктопные, аппаратные, бумажные. Последние два вида невозможно взломать. Для трейдеров, имеющим небольшие суммы и проводящим частые операции, больше подойдут онлайновые и мобильные . Доступ к ним быстрый, круглосуточный, к тому же достаточно иметь одно хранилище для разных цифровых активов. Но безопасность таких бумажников уязвима из-за постоянного подключения к интернету.

Криптокошелек - это личная ячейка инвестора, где он хранит монеты, с помощью которого обменивает их, делает переводы. Поэтому важно заранее основательно ознакомиться со всеми его видами. Такая предусмотрительность поможет выбрать тот, который не создаст держателю проблем. Наоборот, облегчит работу криптоинвестора и послужит надежным хранилищем для его цифровых сбережений.

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