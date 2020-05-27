Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»

Одним из самых необычных смартфонов от лидера мобильного рынка Samsung является Galaxy Z Flip. Этот аппарат стал неожиданностью для многих ценителей бренда, ведь после неудачного старта Fold пользователи думали, что корпорация закрыла разработку гибких смартфонов. Но, как оказалось, этот отдел не просто работает, а создает действительно впечатляющее аппараты.

Вместе с экспертами интернет-магазина Stylus мы разобрались, чем хорош Samsung Galaxy Z Flip и почему данная модель намного удачнее, чем предыдущие гибкие разработки.

Дизайн и формат корпуса

Аналитики и пользователи отмечают, именно формат раскладушки, когда вытянутый экран складывается пополам, является самым удобным для повседневного использования. Смартфон легко помещается даже в небольшом кармане и занимает мало места. В закрытом положении телефон имеет габариты всего 73,6 x 87,4 x 17,3 мм.

При этом инженеры «Самсунг» поработали над тем, чтобы в сложенном виде аппаратом было тоже удобно пользоваться. На тыльной панели, рядом с блоком камер, расположился небольшой информативный дисплей. Здесь вы можете читать уведомления и ознакамливаться с любой системной информацией, не открывая смартфон.

Экран и надежность механизмов

Отдельного внимания заслуживает экран Samsung Galaxy Z Flip. Специалисты «Стилус» рассказали: в отличие от предыдущих версий складных телефонов, дисплей покрыли не пластиком, а специальным стеклом. Несмотря на небольшую толщину стеклянного покрытия, оно гораздо лучше справляется с царапинами. До полноценного закаленного стекла ему еще далеко, но это уже большой шаг в повышении надежности подобных конструкций. В смартфоне установлен гибкий Dynamic AMOLED дисплей, диагональю 6,7 дюйма. Пользоваться аппаратом очень комфортно, а линия сгиба практически незаметна.

Корпус и механика шарнира в аппарате также надежные:

внешние панели выполнены из самого прочного закаленного стекла Corning Gorilla Glass 6;

по периметру – жесткая алюминиевая рамка;

фирменная конструкция шарнира с автоматическим удалением пыли;

расчетный срок службы сгиба – 200 000 циклов.

В сложенном состоянии экран не сгибается полностью, а специальным образом складывается внутри шарнира. Благодаря этому удается исключить механическую поломку экрана и заметно продлить срок его службы. Расчетный период насчитывает не меньше циклов, чем у металлического шарнира. А это очень хороший показатель.

Производительность смартфона

С технической точки зрения, Samsung Galaxy Z Flip является полноценным флагманом. Здесь установлены:

передовой чипсет Snapdragon 855+;

8/256 Гб памяти;

модули Wi-Fi, NFC, GPS, 4G;

сдвоенная основная камера 12+12 Мп.

Гибкий смартфон Z Flip – это действительно удачная реализация гибкой технологии, которая доказывает, что у последней есть право на существование. Осталось совсем немного доработать некоторые материалы, системы, и тогда подобные смартфоны будут ничем не хуже моноблоков. Революция уже близко!