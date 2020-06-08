Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical

Инфракрасные (ИК) термометры — это сравнительно новое и дорогостоящее изобретение. Многие люди по привычке еще пользуются ртутными и электронными приборами, но бесконтактные градусники имеют несколько неоспоримых преимуществ перед устаревшими моделями:

быстрота измерения (вся процедура занимает 2-3 секунды);

погрешность всего в 0,01°С;

надежность — небьющийся корпус изготовлен из высококачественного пластика;

наличие большого жидкокристаллического экрана.

В BabyMedical можно купить термометры ArhiMED от польского производителя. Это долговечные, надежные и точные градусники, которые при правильной эксплуатации будут служить вам много лет. Цена на ИК термометры высокая, но функционал у них больше, чем у устаревших электронных и ртутных приборов. Заходите на сайт, просматривайте десятки различных товаров и ознакомьтесь с отзывами, которые помогут сделать правильный выбор.

Насколько безопасны бесконтактные термометры?

Многие родители отказываются от современных бесконтактных моделей в пользу ртутных градусников, так как считают, что инфракрасное излучение может как-то навредить здоровью. Специалисты быстро опровергли этот миф.

ИК термометр ничего не излучает, поскольку настроен только на прием тепла. Прибор считывает эти волны, после чего выводит на экран точную температуру.

Термометры с содержанием ртути гораздо опаснее, особенно если в доме есть ребенок. Известные своей неугомонностью малыши могут легко разбить градусник и отравиться испарениями. Именно по этой причине Всемирная организация здравоохранения разработала более безопасный термометр — электронный.

Инфракрасные градусники — это улучшенный прибор для измерения температуры. Они абсолютно безвредны и с их помощью вы сможете снимать показания за долю секунды. В интернет-магазине BabyMedical можно купить термометры ArhiMED по низким ценам.

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Лучший современный градусник — инфракрасный

В последнее время люди постепенно отказываются от электронных и ртутных термометров в пользу бесконтактных. Почему?

Инфракрасные градусники могут измерять температуру дистанционно, достаточно поднести прибор ко лбу и нажать кнопку. Многие бесконтактные термометры используются для замеров температуры воздуха, еды и воды. В составе таких градусников нет ртути, прибор невозможно разбить, жидкокристаллический экран прочный. Можно измерить температуру даже спящему ребенку, не дотрагиваясь до него и не боясь разбудить. Бесконтактные градусники гораздо безопаснее, чем электронные и ртутные, так как не касаются поверхности кожи, их не нужно протирать или дезинфицировать.

Главный недостаток ИК термометров — это высокая цена, но приобретая такой прибор, вы платите за его качество и долговечность. Купите термометр ArhiMED у нас, и почтовая служба доставит его в любой город Украины за 2-3 дня из нашего склада в Киеве. BabyMedical — это семейный магазин медтехники, который заботится о вашем здоровье. Все товары на сайте прошли контроль качества и имеют гарантийный талон.