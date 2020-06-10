 

Базы отдыха в Приморске официально открыты

Досуг Сегодня, 14:324
Базы отдыха в Приморске официально открыты

Перед началом курортного сезона 2020 отельеры оказались откровенно озадаченными ситуацией с карантином, и, в силу длительного отсутствия каких-либо четких указаний со стороны правительства, были вынуждены приспосабливаться к новой реальности так, как сами это понимали. Сейчас объекты туристического жилья начинают активно принимать гостей, находясь во всеоружии и полной готовности предоставлять услуги в соответствии со всеми требованиями МОЗ. Как это происходит на базе отдыха «Аркадия Gold» в Приморске рассказала Юлия Ангеловская, журналист издания Azov.UA.

Базы отдыха в Приморске официально открыты

("Аркадия-Голд")

 

Старт курортного сезона в этом году затянулся не только по причине охватившей весь мир пандемии коронавируса, но также из-за неблагоприятной для пляжного отдыха погоды. Теперь же лето огорошило украинцев резким повышением температуры воздуха до более чем +30 ⁰С, и естественное желание отдохнуть у моря ощущается как настоятельная потребность. К тому же жара способствует очень быстрому прогреванию моря, и с каждым днем температура воды в Азовской акватории повышается.

Базы отдыха и отели на черноморских и азовских курортах ежедневно пополняются отдыхающими, а на некоторых объектах номера забронированы надолго вперед. Не отстает в этом и Приморск, собственники отелей в котором отмечают, что в последнее время отдыхающие весьма активно интересуются наличием свободных номеров и бронируют жилье.

Так, база отдыха «Аркадия Gold» официально приступила к работе и готова принимать гостей в соответствии с требованиями безопасности и санитарными нормами в условиях адаптивного карантина. 

Базы отдыха в Приморске официально открыты

("Аркадия-Голд")

 

«Еще в период глубокого карантина мы начали действовать, как того требовала ситуация, не дожидаясь распоряжений сверху. Прогнозы и комментарии врачей явно давали понять, что в этом сезоне расслабиться и полностью забыть о вирусе никто не сможет. В связи с этим, руководство пересмотрело правила уборки и поддержания надлежащего санитарного состояния базы, мы закупили достаточное количество моющих средств с дезинфицирующими свойствами, гигиенических средств для дезинфекции рук, которыми смогут пользоваться наши постояльцы, обеспечили персонал масками и перчатками, ввели температурный скрининг и организовали работу таким образом, чтобы была возможность придерживаться дистанции. В общем, сделали все то, чего в последствии потребовали от нас санэпидемиологические органы. При этом, на нашей базе предоставляются номера с отдельным входом с улицы и собственной кухней – все, чтобы привести к минимуму необходимость в контактах. Сегодня мы официально принимаем гостей, и готовы предоставить им комфортные и безопасные условия отдыха», - делится управляющая базой отдыха «Аркадия Gold» в Приморске, Елена Данилевская.

Базы отдыха в Приморске официально открыты

("Аркадия-Голд")

 

Очевидно, что в ближайшее время Приморск ожидает активное прибытие туристов. Готовность баз отдыха и отелей предоставлять услуги с ориентацией на безопасность для здоровья отдыхающих, а также оптимистические прогнозы синоптиков, сулящие устойчивое тепло, – явное тому подтверждение.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, База_отдыха, 7dniv, 7dnivinfo, Приморск  
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Июня
Какие сегодня праздники, события - 8 Июня
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Гороскоп на сегодня (06.06.20)
Гороскоп на сегодня (06.06.20)

Новости по теме

Стартовал новый этап смягчения карантина в Украине
Стартовал новый этап смягчения карантина в Украине
10-июн-2020, 10:19
С 10 июня начнут работу базы отдыха в Украине
С 10 июня начнут работу базы отдыха в Украине
8-июн-2020, 15:24
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция
1-июн-2020, 18:31
Минздрав даст разрешение на открытие пляжей в Украине в этом сезоне
Минздрав даст разрешение на открытие пляжей в Украине в этом сезоне
18-мая-2020, 10:04
Нефёдов получил 600% надбавки к окладу за «интенсивность труда и особо важную работу»
Нефёдов получил 600% надбавки к окладу за «интенсивность труда и особо важную работу»
15-апр-2020, 20:11

Последние новости

14:41
Политика
Порошенко предлагает Зеленскому объединиться и плечом в плечо бороться с их врагами
13:36
Политика
Во Францию отправились Ермак и Резников для обсуждения нормандского формата
13:33
События
Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев
13:29
События
Расследование дела Гандзюк до конца июля продлил суд
13:27
Политика
План создания новых районов в Украине утвердил Кабмин
12:05
Политика
В КСУ обжаловали закон о банках
12:02
Политика
Компромиссом создание Береговского района считает венгерская партия Украины
10:12
События
Какая группа крови менее склона к заражению коронавирусом
10:10
События
Усилить карантин готовится Киев
10:09
Политика
Вводить санкции против работников Международного уголовного суда разрешил Трамп
10:07
События
Обыски у Омеляна проводит ГБР
10:04
Политика
Условия для двойного гражданства в Украине назвали В МИД
09:47
События
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
09:46
События
Более 170 тысяч аккаунтов, связанных с Коммунистической партией Китая закрыл Twitter
09:44
Экономика
На фоне прогнозов о новой волне коронавируса обвалились фондовые индексы США
09:42
Политика
Что ждет Трампа в случае поражения на выборах рассказал Байден
09:41
События
Резня в школе произошла в Словакии
09:38
Политика
Отношения с Вашингтоном в КНДР назвали "безнадежными"
09:33
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Во Львовской области во время урагана погибла женщина

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам211453
Стали известны детали первых переговоров в ТКГ с переселенцами2327
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!2242
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)1670
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)1643
Еще один поезд дальнего следования УЗ запустит из Киева537
Низкой смертностью от коронавируса в России озадачились в ВОЗ291

Досуг

Базы отдыха в Приморске официально открыты
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Перед началом курортного сезона 2020 отельеры оказались откровенно озадаченными ситуацией с карантином, и, в силу длительного отсутствия каких-либо четких указаний со стороны правительства, были вынуждены приспосабливаться к новой реальности так, как сами это понимали.
Сегодня, 14:3227
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки — прекрасный способ освежиться и расслабиться. Наш каталог — настоящая библиотека самых разных напитков на любой вкус. От сладких или нейтральных до свежих или с кислинкой.
Сегодня, 09:1543
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Инфракрасные (ИК) термометры — это сравнительно новое и дорогостоящее изобретение. Многие люди по привычке еще пользуются ртутными и электронными приборами, но бесконтактные градусники имеют несколько неоспоримых преимуществ перед устаревшими моделями
Вчера, 18:24101
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Одним из самых необычных смартфонов от лидера мобильного рынка Samsung является Galaxy Z Flip. Этот аппарат стал неожиданностью для многих ценителей бренда, ведь после неудачного старта Fold пользователи думали, что корпорация закрыла разработку гибких смартфонов. Но, как оказалось, этот отдел не
Вчера, 15:3898
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Стиральные машины относятся к технике для дома, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Однако, немногие догадываются, но стиральные машины требуют обслуживания.
Вчера, 14:3895
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Криптовалютный кошелек – это программа с двумя ключами – приватным и публичным. Первый - секретный, поэтому известен только держателю, второй ключ является открытым и доступен всем. На специлизированных ресурсах вы можете узнать о всех существующих критокошельках и выбрать
10-июн-2020, 23:53103

События

Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев
Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев
Планируется открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты
Сегодня, 13:3364
Расследование дела Гандзюк до конца июля продлил суд
Расследование дела Гандзюк до конца июля продлил суд
Сегодня суд рассмотрит изменение меры пресечения Мангеру
Сегодня, 13:2950
Какая группа крови менее склона к заражению коронавирусом
Какая группа крови менее склона к заражению коронавирусом
Ученые калифорнийской компании 23andMe проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тыс. из которых переболели коронавирусом, и выяснили, что первая группа крови является наименее уязвимой к инфекции Covid-19.
Сегодня, 10:12122
Усилить карантин готовится Киев
Усилить карантин готовится Киев
Штаб по чрезвычайным ситуациям примет решение
Сегодня, 10:1069
Обыски у Омеляна проводит ГБР
Обыски у Омеляна проводит ГБР
Обыски проходят якобы по решению суда в отношении бывших владельцев дома
Сегодня, 10:0780
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
План открытия границ — какие страны когда откроются для туристов.
Сегодня, 09:47211453
7 Днів