Базы отдыха в Приморске официально открыты

Перед началом курортного сезона 2020 отельеры оказались откровенно озадаченными ситуацией с карантином, и, в силу длительного отсутствия каких-либо четких указаний со стороны правительства, были вынуждены приспосабливаться к новой реальности так, как сами это понимали. Сейчас объекты туристического жилья начинают активно принимать гостей, находясь во всеоружии и полной готовности предоставлять услуги в соответствии со всеми требованиями МОЗ. Как это происходит на базе отдыха «Аркадия Gold» в Приморске рассказала Юлия Ангеловская, журналист издания Azov.UA.

("Аркадия-Голд")

Старт курортного сезона в этом году затянулся не только по причине охватившей весь мир пандемии коронавируса, но также из-за неблагоприятной для пляжного отдыха погоды. Теперь же лето огорошило украинцев резким повышением температуры воздуха до более чем +30 ⁰С, и естественное желание отдохнуть у моря ощущается как настоятельная потребность. К тому же жара способствует очень быстрому прогреванию моря, и с каждым днем температура воды в Азовской акватории повышается.

Базы отдыха и отели на черноморских и азовских курортах ежедневно пополняются отдыхающими, а на некоторых объектах номера забронированы надолго вперед. Не отстает в этом и Приморск, собственники отелей в котором отмечают, что в последнее время отдыхающие весьма активно интересуются наличием свободных номеров и бронируют жилье.

Так, база отдыха «Аркадия Gold» официально приступила к работе и готова принимать гостей в соответствии с требованиями безопасности и санитарными нормами в условиях адаптивного карантина.

("Аркадия-Голд")

«Еще в период глубокого карантина мы начали действовать, как того требовала ситуация, не дожидаясь распоряжений сверху. Прогнозы и комментарии врачей явно давали понять, что в этом сезоне расслабиться и полностью забыть о вирусе никто не сможет. В связи с этим, руководство пересмотрело правила уборки и поддержания надлежащего санитарного состояния базы, мы закупили достаточное количество моющих средств с дезинфицирующими свойствами, гигиенических средств для дезинфекции рук, которыми смогут пользоваться наши постояльцы, обеспечили персонал масками и перчатками, ввели температурный скрининг и организовали работу таким образом, чтобы была возможность придерживаться дистанции. В общем, сделали все то, чего в последствии потребовали от нас санэпидемиологические органы. При этом, на нашей базе предоставляются номера с отдельным входом с улицы и собственной кухней – все, чтобы привести к минимуму необходимость в контактах. Сегодня мы официально принимаем гостей, и готовы предоставить им комфортные и безопасные условия отдыха», - делится управляющая базой отдыха «Аркадия Gold» в Приморске, Елена Данилевская.

("Аркадия-Голд")

Очевидно, что в ближайшее время Приморск ожидает активное прибытие туристов. Готовность баз отдыха и отелей предоставлять услуги с ориентацией на безопасность для здоровья отдыхающих, а также оптимистические прогнозы синоптиков, сулящие устойчивое тепло, – явное тому подтверждение.