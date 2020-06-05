Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?

Покупать квартиру от застройщика напрямую — большой риск. За последние несколько лет зафиксирован ни один случай, когда компания не сдала дом в эксплуатацию в назначенные сроки. Поэтому, кроме цены и площади, прежде чем оформить сделку купли-продажи, покупателю следует учесть массу нюансов, о которых мы поговорим в данной статье.

Выбор застройщика

Как показывает практика, новая квартира в Киевской области — это гарантия комфорта, развитой инфраструктуры и привлекательной стоимости, особенно на этапе строительства. Однако застройщика следует выбирать особо внимательно, учитывая следующие нюансы:

Портфолио. Изучите информацию о компании и попробуйте выяснить, какие проекты он уже сдал в эксплуатацию. Рассмотрите их фото, оцените отзывы покупателей. Узнайте, какие технологии строительства применяются в работе.

Репутация. Оценивается исключительно на основании отзывов. Почитайте мнения о новостройках в социальных сетях, на официальном сайте. Компания, которая дорожит своей репутацией, будет предоставлять полную информацию о строящимся объекте по первому запросу. Например, если вам нужно купить квартиру в Киево-Святошинском районе, обратитесь на официальный сайт ЖК Благород. Здесь вы найдете полное описание проекта, узнаете о ходе строительства, соберете всю информацию о застройщике.

Условия покупки. Когда вы имеете полную сумму на приобретение жилья, этот вопрос касается только процесса оформления сделки на бумаге. Однако в случае нехватки какой-то суммы, всегда можно узнать, дает ли застройщик рассрочку. Многие компании идут на встречу, опять же, как застройщик ЖК Благород.

Выбор квартиры

Если площадь, этаж и планировка — это сугубо личное дело каждого покупателя, то инфраструктура, безопасность, отдаленность от столицы — вопросы, которые отчасти решает сам застройщик. Например, если вам нужна 1 комнатная квартира в Вишневом в ЖК Благород, расскажем, в каких условиях сдают современные комплексы:

Инфраструктура. Возводятся коммерческие здания, игровые и спортивные детские площадки. Проектом предусмотрено наличие детских садов, поликлиники и школы. В 5 минутах от шлагбаума ЖК располагается автобусная остановка.

Безопасность. Помимо шлагбаума на территории ЖК установлена система видеонаблюдения, полноценное освещение парков, придомовых территорий.

Качество жилья также следует рассмотреть более подробно. На первый взгляд кажется, что современные новостройки однотипные, на самом деле компании используют разные технологии строительства. В любом случае специалисты в области недвижимости рекомендуют отдавать предпочтение экологичности и надежности.

Рассмотрим ЖК Благород, как пример с высоким спросом. При возведении многоэтажек здесь используют монолитно-каркасную конструктивную схему возведения — она уже зарекомендовала себя, как одна из самых надежных. В качестве утепления используют экологически чистую минеральную вату. Есть и другие подобные примеры в Киевской области, главное внимательно подойти к выбору компании-застройщика, и комфортное проживание в новостройке вам гарантировано.