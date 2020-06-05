 

Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?

Досуг Сегодня, 19:0439
Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?

Покупать квартиру от застройщика напрямую — большой риск. За последние несколько лет зафиксирован ни один случай, когда компания не сдала дом в эксплуатацию в назначенные сроки. Поэтому, кроме цены и площади, прежде чем оформить сделку купли-продажи, покупателю следует учесть массу нюансов, о которых мы поговорим в данной статье.

Выбор застройщика

Как показывает практика, новая квартира в Киевской области — это гарантия комфорта, развитой инфраструктуры и привлекательной стоимости, особенно на этапе строительства. Однако застройщика следует выбирать особо внимательно, учитывая следующие нюансы:

  • Портфолио. Изучите информацию о компании и попробуйте выяснить, какие проекты он уже сдал в эксплуатацию. Рассмотрите их фото, оцените отзывы покупателей. Узнайте, какие технологии строительства применяются в работе.

  • Репутация. Оценивается исключительно на основании отзывов. Почитайте мнения о новостройках в социальных сетях, на официальном сайте. Компания, которая дорожит своей репутацией, будет предоставлять полную информацию о строящимся объекте по первому запросу. Например, если вам нужно купить квартиру в Киево-Святошинском районе, обратитесь на официальный сайт ЖК Благород. Здесь вы найдете полное описание проекта, узнаете о ходе строительства, соберете всю информацию о застройщике.

  • Условия покупки. Когда вы имеете полную сумму на приобретение жилья, этот вопрос касается только процесса оформления сделки на бумаге. Однако в случае нехватки какой-то суммы, всегда можно узнать, дает ли застройщик рассрочку. Многие компании идут на встречу, опять же, как застройщик ЖК Благород.

Выбор квартиры

Если площадь, этаж и планировка — это сугубо личное дело каждого покупателя, то инфраструктура, безопасность, отдаленность от столицы — вопросы, которые отчасти решает сам застройщик. Например, если вам нужна 1 комнатная квартира в Вишневом в ЖК Благород, расскажем, в каких условиях сдают современные комплексы:

  • Инфраструктура. Возводятся коммерческие здания, игровые и спортивные детские площадки. Проектом предусмотрено наличие детских садов, поликлиники и школы. В 5 минутах от шлагбаума ЖК располагается автобусная остановка.

  • Безопасность. Помимо шлагбаума на территории ЖК установлена система видеонаблюдения, полноценное освещение парков, придомовых территорий.

Качество жилья также следует рассмотреть более подробно. На первый взгляд кажется, что современные новостройки однотипные, на самом деле компании используют разные технологии строительства. В любом случае специалисты в области недвижимости рекомендуют отдавать предпочтение экологичности и надежности.

Рассмотрим ЖК Благород, как пример с высоким спросом. При возведении многоэтажек здесь используют монолитно-каркасную конструктивную схему возведения — она уже зарекомендовала себя, как одна из самых надежных. В качестве утепления используют экологически чистую минеральную вату. Есть и другие подобные примеры в Киевской области, главное внимательно подойти к выбору компании-застройщика, и комфортное проживание в новостройке вам гарантировано.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Квартиры, Киевская_область, 7dniv, 7dnivinfo  
Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?
Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как надежно хранить свои криптовалютные средства
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Как самостоятельно приклеить обувную подошву: советы экспертов
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Авторская система продаж SmartLeed от Владимира Солошенко
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Июня
Какие сегодня праздники, события - 8 Июня
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов
Киевляне стали чаще обращаться за диагностикой еще до клинических симптомов

Новости по теме

Прочистка засоров канализации любой сложности
Прочистка засоров канализации любой сложности
5-июн-2020, 23:18
Массовый протест устроили в Киеве
Массовый протест устроили в Киеве
29-мая-2020, 13:18
Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества
Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества
27-мая-2020, 13:50
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы
19-мая-2020, 14:58
Как найти производителя в Китае
Как найти производителя в Китае
15-апр-2020, 14:12

Последние новости

18:19
События
Депутата райсовета подстрелили в Княжичах
18:18
Политика
Министр не руководит следствием - заявил Аваков о деле Шеремета
18:17
Политика
Статус партнера НАТО с расширенными возможностями получила Украина
18:15
Политика
На возможное членство в НАТО новый статус Украины не влияет
18:09
Экономика
Резкое падение средней зарплаты для расчета пенсий зафиксировал ПФУ
18:07
Экономика
Официальный курс евро повысил НБУ
18:04
События
В суд по делу Гандзюк принудительно доставят Мангера
15:59
События
Ответственность за неправосудные приговоры сняли с судей Майдана
15:58
Экономика
Первый транш кредита МВФ поступил в Украину
15:56
Экономика
Доллар по 30 гривен в 2020 году прогнозирует МВФ
15:55
Политика
Был назначен новый глава Запорожской ОГА
15:53
События
СБУ объявила в розыск человека нападавшего на Стерненко
14:46
События
Вместо Зеленского коронавирусом заболела его супруга
14:41
Политика
Порошенко предлагает Зеленскому объединиться и плечом в плечо бороться с их врагами
13:36
Политика
Во Францию отправились Ермак и Резников для обсуждения нормандского формата
13:33
События
Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев
13:29
События
Расследование дела Гандзюк до конца июля продлил суд
13:27
Политика
План создания новых районов в Украине утвердил Кабмин
12:05
Политика
В КСУ обжаловали закон о банках
12:02
Политика
Компромиссом создание Береговского района считает венгерская партия Украины

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам216049
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!2745
Стали известны детали первых переговоров в ТКГ с переселенцами2336
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.06 (состоянием на 09:00)1674
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.06 (состоянием на 09:00)1666
Еще один поезд дальнего следования УЗ запустит из Киева545
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 12.06 (состоянием на 09:00)333

Досуг

Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?
Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?
Покупать квартиру от застройщика напрямую — большой риск. За последние несколько лет зафиксирован ни один случай, когда компания не сдала дом в эксплуатацию в назначенные сроки.
Сегодня, 19:0440
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Перед началом курортного сезона 2020 отельеры оказались откровенно озадаченными ситуацией с карантином, и, в силу длительного отсутствия каких-либо четких указаний со стороны правительства, были вынуждены приспосабливаться к новой реальности так, как сами это понимали.
Сегодня, 14:3271
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки — прекрасный способ освежиться и расслабиться. Наш каталог — настоящая библиотека самых разных напитков на любой вкус. От сладких или нейтральных до свежих или с кислинкой.
Сегодня, 09:1553
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Инфракрасные (ИК) термометры — это сравнительно новое и дорогостоящее изобретение. Многие люди по привычке еще пользуются ртутными и электронными приборами, но бесконтактные градусники имеют несколько неоспоримых преимуществ перед устаревшими моделями
Вчера, 18:24105
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Samsung Galaxy Z Flip: новая страница в истории «раскладушек»
Одним из самых необычных смартфонов от лидера мобильного рынка Samsung является Galaxy Z Flip. Этот аппарат стал неожиданностью для многих ценителей бренда, ведь после неудачного старта Fold пользователи думали, что корпорация закрыла разработку гибких смартфонов. Но, как оказалось, этот отдел не
Вчера, 15:38101
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Стиральные машины относятся к технике для дома, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Однако, немногие догадываются, но стиральные машины требуют обслуживания.
Вчера, 14:38104

События

Депутата райсовета подстрелили в Княжичах
Депутата райсовета подстрелили в Княжичах
Депутат получил ранение нижних конечностей
Сегодня, 18:1957
В суд по делу Гандзюк принудительно доставят Мангера
В суд по делу Гандзюк принудительно доставят Мангера
Мангера хотят взять под стражу за давление на свидетелей
Сегодня, 18:0456
Ответственность за неправосудные приговоры сняли с судей Майдана
Ответственность за неправосудные приговоры сняли с судей Майдана
КСУ решил, что уголовная ответственность за это создает риски
Сегодня, 15:5962
СБУ объявила в розыск человека нападавшего на Стерненко
СБУ объявила в розыск человека нападавшего на Стерненко
Стерненко говорил, что подозреваемый покинул страну после нападения
Сегодня, 15:5361
Вместо Зеленского коронавирусом заболела его супруга
Вместо Зеленского коронавирусом заболела его супруга
Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, заболела коронавирусом. Тест на наличие инфекции у главы государства и других членов его семьи показал отрицательный результат.
Сегодня, 14:4691
Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев
Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев
Планируется открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты
Сегодня, 13:3394
7 Днів