Телевизоры Philips: важные особенности бренда

Приобретение телевизора для всей семьи — событие важное. Допускать ошибки при выборе нельзя. А потому перед принятием окончательного решения о покупке имеет смысл провести небольшое исследование рынка. Самым верными решением для дома будет телевизор Филипс — аппарат, вобравший в себя всё лучшее на рынке.
Чем хороши телевизоры Philips
Компания Philips из Нидерландов — один из тех производителей бытовой электроники, чья продукция способна составить серьёзную конкуренцию на рынке в Азии. Всё просто — руководство компании ещё с 1981 года стремится к использованию только самых совершенных технологий и внедряет в производство последние достижения инженерной мысли. Продукции производителя традиционно свойственны:
- высочайшее качество сборки;
- отсутствие заводского брака;
- эргономичность;
- внедрение инновационных решений;
- высокое качество картинки;
- безупречный внешний вид.
Что характерно для модельного ряда телевизоров бренда
Инженеры и разработчики компании стремятся во всём идти в ногу со временем и использовать только современные технологичные решения. Поэтому они избавляются от тех технологий, которые не нашли отклика в сердцах потребителей.
Ещё в 2018 году в Philips полностью прекратили выпускать модели с так и не ставшими популярными вогнутыми экранами. Не выпускаются больше аппараты, поддерживающие формат 3D — тоже из-за отсутствия заметного спроса на них.
Зато предпочтение отдаётся качеству картинки, которое для большинства потребителей стало основополагающим фактором при выборе телевизора. В компании расширяют выпуск аппаратов формата Full HD и имеющих продвинутое разрешение 4К. Это объясняется широкой востребованностью телевизионных приёмников, дающих на экране безукоризненную картинку с высокой чёткостью.
Внимание потребителей привлекает наличие разветвлённого функционала. Агрегаты, работающие под управлением популярной операционной системы Android, гарантируют несколько уникальных возможностей:
- устойчивое подключение к интернету;
- общение в социальных сетях;
- запуск популярных игр;
- использование всех возможностей онлайн-кинотеатров;
- установку полезных приложений;
- голосовой ввод текста;
- подключение внешних устройств по USB и Bluetooth, включая игровую приставку.
Компания выпускает широкий спектр телевизоров различных ценовых категорий. Некоторые из моделей способны превратить обычную гостиную в настоящий кинотеатр и рассчитаны на любителей киноискусства.