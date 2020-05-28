Телевизоры Philips: важные особенности бренда

Приобретение телевизора для всей семьи — событие важное. Допускать ошибки при выборе нельзя. А потому перед принятием окончательного решения о покупке имеет смысл провести небольшое исследование рынка. Самым верными решением для дома будет телевизор Филипс — аппарат, вобравший в себя всё лучшее на рынке.

Чем хороши телевизоры Philips

Компания Philips из Нидерландов — один из тех производителей бытовой электроники, чья продукция способна составить серьёзную конкуренцию на рынке в Азии. Всё просто — руководство компании ещё с 1981 года стремится к использованию только самых совершенных технологий и внедряет в производство последние достижения инженерной мысли. Продукции производителя традиционно свойственны:

высочайшее качество сборки;

отсутствие заводского брака;

эргономичность;

внедрение инновационных решений;

высокое качество картинки;

безупречный внешний вид.

Что характерно для модельного ряда телевизоров бренда

Инженеры и разработчики компании стремятся во всём идти в ногу со временем и использовать только современные технологичные решения. Поэтому они избавляются от тех технологий, которые не нашли отклика в сердцах потребителей.

Ещё в 2018 году в Philips полностью прекратили выпускать модели с так и не ставшими популярными вогнутыми экранами. Не выпускаются больше аппараты, поддерживающие формат 3D — тоже из-за отсутствия заметного спроса на них.

Зато предпочтение отдаётся качеству картинки, которое для большинства потребителей стало основополагающим фактором при выборе телевизора. В компании расширяют выпуск аппаратов формата Full HD и имеющих продвинутое разрешение 4К. Это объясняется широкой востребованностью телевизионных приёмников, дающих на экране безукоризненную картинку с высокой чёткостью.

Внимание потребителей привлекает наличие разветвлённого функционала. Агрегаты, работающие под управлением популярной операционной системы Android, гарантируют несколько уникальных возможностей:

устойчивое подключение к интернету;

общение в социальных сетях;

запуск популярных игр;

использование всех возможностей онлайн-кинотеатров;

установку полезных приложений;

голосовой ввод текста;

подключение внешних устройств по USB и Bluetooth, включая игровую приставку.

Компания выпускает широкий спектр телевизоров различных ценовых категорий. Некоторые из моделей способны превратить обычную гостиную в настоящий кинотеатр и рассчитаны на любителей киноискусства.