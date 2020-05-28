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Телевизоры Philips: важные особенности бренда

Приобретение телевизора для всей семьи — событие важное. Допускать ошибки при выборе нельзя. А потому перед принятием окончательного решения о покупке имеет смысл провести небольшое исследование рынка. Самым верными решением для дома будет телевизор Филипс — аппарат, вобравший в себя всё лучшее на рынке.

Чем хороши телевизоры Philips

Компания Philips из Нидерландов — один из тех производителей бытовой электроники, чья продукция способна составить серьёзную конкуренцию на рынке в Азии. Всё просто — руководство компании ещё с 1981 года стремится к использованию только самых совершенных технологий и внедряет в производство последние достижения инженерной мысли. Продукции производителя традиционно свойственны:

  • высочайшее качество сборки;
  • отсутствие заводского брака;
  • эргономичность;
  • внедрение инновационных решений;
  • высокое качество картинки;
  • безупречный внешний вид.

Что характерно для модельного ряда телевизоров бренда

Инженеры и разработчики компании стремятся во всём идти в ногу со временем и использовать только современные технологичные решения. Поэтому они избавляются от тех технологий, которые не нашли отклика в сердцах потребителей.

Ещё в 2018 году в Philips полностью прекратили выпускать модели с так и не ставшими популярными вогнутыми экранами. Не выпускаются больше аппараты, поддерживающие формат 3D — тоже из-за отсутствия заметного спроса на них.

Зато предпочтение отдаётся качеству картинки, которое для большинства потребителей стало основополагающим фактором при выборе телевизора. В компании расширяют выпуск аппаратов формата Full HD и имеющих продвинутое разрешение 4К. Это объясняется широкой востребованностью телевизионных приёмников, дающих на экране безукоризненную картинку с высокой чёткостью.

Внимание потребителей привлекает наличие разветвлённого функционала. Агрегаты, работающие под управлением популярной операционной системы Android, гарантируют несколько уникальных возможностей:

  • устойчивое подключение к интернету;
  • общение в социальных сетях;
  • запуск популярных игр;
  • использование всех возможностей онлайн-кинотеатров;
  • установку полезных приложений;
  • голосовой ввод текста;
  • подключение внешних устройств по USB и Bluetooth, включая игровую приставку.

Компания выпускает широкий спектр телевизоров различных ценовых категорий. Некоторые из моделей способны превратить обычную гостиную в настоящий кинотеатр и рассчитаны на любителей киноискусства.

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