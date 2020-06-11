 

Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн

Досуг Сегодня, 18:5545
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн

bitcoin

Слово «биткоин» – ворвалось в наш лексикон несколько лет назад. Но для многих простых обывателей его значение до сих пор остается загадкой. Более того, ассоциируется с чем-то негативным и запрещенным. Постараемся развеять сомнения и заблуждения.

Что такое биткоин

Биткоин – цифровая валюта, которая позволяет создать р2р систему, где каждый участник обладает равными правами. Безопасность сделок обуславливается тем, что все данные шифруются, распределяются по компьютерам участников и синхронизируются. Каждому биткоину принадлежит уникальный код – подделать или уничтожить его нельзя.

Еще одно преимущество биткоина заключается в том, что эмиссия (выпуск ценных бумаг) ограничена и прогнозируема. Владельцы криптовалюты всегда могут продать биткоин онлайн за приличные деньги. Здесь нет риска того, ценность накоплений однажды критически рухнет – возможность бесконтрольного появления новой валюты полностью исключена.

Bitcoin – удобный инструмент для бизнеса

Если вы еще не поняли всей перспективности криптовалют, предлагаем к размышлению следующую информацию – растет количество компаний, которые принимают к оплате биткоин. Биткоином можно расплатиться на Amazon, eBay, WordPress и т. д.

Причины популярности валюты:

  • минимальные или отсутствующие комиссии за осуществление транзакций;
  • стертые границы – bitcoin вне границ и законодательств. С его помощью можно выйти на международный рынок;
  • безопасность и защищенность – сеть практически невозможно взломать;
  • отсутствие посредников в виде банков-корреспондентов – можно моментально перевести крупную сумму;
  • прозрачность расчетов – вся информация хранится в распределенной базе данных. В любой момент можно отследить входящие и исходящие платежи (если знать биткоин-адрес);
  • псевдонимность – пользователю не придется передавать свои личные данные для того, чтобы осуществить платеж. Это исключает мошеннические схемы.

Криптовалюты способны произвести настоящую революцию на современном финансовом рынке – действующие экономические отношения в будущем претерпят существенные изменения.

Где купить или продать биткоин онлайн

биткоин продать онлайн

На сайте компании BUY Bank можно быстро и удобно купить или продать биткоин. Обмен производится приватно – никакие документы не потребуются. Все финансовые операции производятся на стороне платежного шлюза, соответствующего требованиям стандарта PCI DSS уровня 1.

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Теги: news, новости, Украина, Биткоин, 7dniv, 7dnivinfo  
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
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Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
Слово «биткоин» – ворвалось в наш лексикон несколько лет назад. Но для многих простых обывателей его значение до сих пор остается загадкой. Более того, ассоциируется с чем-то негативным и запрещенным. Постараемся развеять сомнения и заблуждения.
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