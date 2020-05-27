 

Чем отличаются камеры видеонаблюдения?

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Чем отличаются камеры видеонаблюдения?

Выбирая камеры видеонаблюдения нанапример на сайте https://technomarket.biz.ua/, вы можете столкнуться со сложностями. Ведь их огромное число разновидностей и видов. Различают модели по принципу работы и монтажа, типу сигнала и еще десятку других параметров. Рассмотрим несколько основных вариаций и их главные характеристики.

Какие камеры пользуются спросом на рынке?

  • Уличные приборы с ИК-подсветкой. Отличаются влагостойким и прочным корпусом, поэтому легко выдерживают погодные воздействия. Благодаря широкому температурному диапазону подойдут для круглогодичного использования.
  • Интерьерные купольные камеры видеонаблюдения. Чаще всего модели покупают для монтажа внутри помещения, так как благодаря характерной форме они малозаметны после установки, вписываются в любой интерьер.
  • Модульные устройства. Эта техника характеризуется отсутствием корпуса. Их не устанавливают самостоятельно, а используют в различных системах и конструкциях, решая специфические задачи. К примеру, устанавливают в гермокожух.
  • Поворотные камеры. Роботизированное оборудование отличается тем, что его объектив изменяет угол обзора по горизонтали и вертикали, а также ближе/дальше (ZOOM). PTZ-камеры устанавливают для видеонаблюдения за периметром на территориях частного и коммерческого использования.

Это наиболее популярные модели профильного рынка, которые покупают рядовые покупатели и наиболее часто используют в системах наблюдения специалисты. Но даже внутри каждой категории камеры могут различаться.

По цветопередаче изображения

Устройства бывают черно-белыми и цветными. Первый вариант – бюджетный. Но доступная цена – не единственный их плюс. На ваших серверах может храниться до 30% больше черно-белой информации. И разрешение у черно-белых камер, как правило, выше. Цветную технику наблюдения часто используют для мониторинга работы персонала в крупных компаниях.

По месту расположения устройства

Видеокамеры бывают для наружного и интерьерного использования. Специфика уличных моделей дает возможность применять их при любой погоде круглый год. Они комплектуются герметичными термостойкими кожухами, которые не пропускают к электронике пыль и влагу. Например, на устройстве указана маркировка IP-65. Первая цифра в обозначении говорит о пыленепроницаемости, а вторая об уровне защиты от влаги.

По способу обработки данных

По этому критерию оборудование делится на аналоговое, цифровое и Analog High Definition (AHD). Качество изображения у аналоговых моделей несколько ниже, чем у цифровых устройств, так как в IP-камерах встроен кодер, преобразующий сигнал. У «аналога» его нет, потому техника транслирует сигнал прямо с матрицы на выход. А гибридное оборудование AHD позволяет без полной перестройки аналоговой системы модернизировать ее и получить цифровой сигнал.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние объектива представляет собой отрезок между линзой и матрицей. Фактически оно определяет угол и дальность обзора прибора. Если у камеры небольшое фокусное расстояние, то угол обзора будет широким, а дальних деталей практически не будет видно. Большое фокусное расстояние сужает угол обзора и дает возможность увидеть детали удаленных объектов. Для общего обзора территории выбирают устройства с небольшим F (широким углом обзора). При необходимости детального наблюдения на небольшой площади ставят камеру с большим фокусным расстоянием. Последние модели подходят для касс супермаркетов, пропускных пунктов, где важно видеть номер транспортного средства.

Как выбрать камеру?

Описать все различия и параметры камер в рамках одной статьи непросто. Выбирать оборудование следует, исходя из потребностей и технических возможностей. Если вы не уверены в достаточных технических знаниях, воспользуйтесь консультацией специалиста. Также обращаем ваше внимание, что кроме камер можно приобрести фальшкамеры и муляжи. Они позволят создать иллюзию видеонаблюдения на объекте, помогая психологически отпугнуть злоумышленников.

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