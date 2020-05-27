Чем отличаются камеры видеонаблюдения?

Выбирая камеры видеонаблюдения нанапример на сайте https://technomarket.biz.ua/, вы можете столкнуться со сложностями. Ведь их огромное число разновидностей и видов. Различают модели по принципу работы и монтажа, типу сигнала и еще десятку других параметров. Рассмотрим несколько основных вариаций и их главные характеристики.
Какие камеры пользуются спросом на рынке?
- Уличные приборы с ИК-подсветкой. Отличаются влагостойким и прочным корпусом, поэтому легко выдерживают погодные воздействия. Благодаря широкому температурному диапазону подойдут для круглогодичного использования.
- Интерьерные купольные камеры видеонаблюдения. Чаще всего модели покупают для монтажа внутри помещения, так как благодаря характерной форме они малозаметны после установки, вписываются в любой интерьер.
- Модульные устройства. Эта техника характеризуется отсутствием корпуса. Их не устанавливают самостоятельно, а используют в различных системах и конструкциях, решая специфические задачи. К примеру, устанавливают в гермокожух.
- Поворотные камеры. Роботизированное оборудование отличается тем, что его объектив изменяет угол обзора по горизонтали и вертикали, а также ближе/дальше (ZOOM). PTZ-камеры устанавливают для видеонаблюдения за периметром на территориях частного и коммерческого использования.
Это наиболее популярные модели профильного рынка, которые покупают рядовые покупатели и наиболее часто используют в системах наблюдения специалисты. Но даже внутри каждой категории камеры могут различаться.
По цветопередаче изображения
Устройства бывают черно-белыми и цветными. Первый вариант – бюджетный. Но доступная цена – не единственный их плюс. На ваших серверах может храниться до 30% больше черно-белой информации. И разрешение у черно-белых камер, как правило, выше. Цветную технику наблюдения часто используют для мониторинга работы персонала в крупных компаниях.
По месту расположения устройства
Видеокамеры бывают для наружного и интерьерного использования. Специфика уличных моделей дает возможность применять их при любой погоде круглый год. Они комплектуются герметичными термостойкими кожухами, которые не пропускают к электронике пыль и влагу. Например, на устройстве указана маркировка IP-65. Первая цифра в обозначении говорит о пыленепроницаемости, а вторая об уровне защиты от влаги.
По способу обработки данных
По этому критерию оборудование делится на аналоговое, цифровое и Analog High Definition (AHD). Качество изображения у аналоговых моделей несколько ниже, чем у цифровых устройств, так как в IP-камерах встроен кодер, преобразующий сигнал. У «аналога» его нет, потому техника транслирует сигнал прямо с матрицы на выход. А гибридное оборудование AHD позволяет без полной перестройки аналоговой системы модернизировать ее и получить цифровой сигнал.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние объектива представляет собой отрезок между линзой и матрицей. Фактически оно определяет угол и дальность обзора прибора. Если у камеры небольшое фокусное расстояние, то угол обзора будет широким, а дальних деталей практически не будет видно. Большое фокусное расстояние сужает угол обзора и дает возможность увидеть детали удаленных объектов. Для общего обзора территории выбирают устройства с небольшим F (широким углом обзора). При необходимости детального наблюдения на небольшой площади ставят камеру с большим фокусным расстоянием. Последние модели подходят для касс супермаркетов, пропускных пунктов, где важно видеть номер транспортного средства.
Как выбрать камеру?
Описать все различия и параметры камер в рамках одной статьи непросто. Выбирать оборудование следует, исходя из потребностей и технических возможностей. Если вы не уверены в достаточных технических знаниях, воспользуйтесь консультацией специалиста. Также обращаем ваше внимание, что кроме камер можно приобрести фальшкамеры и муляжи. Они позволят создать иллюзию видеонаблюдения на объекте, помогая психологически отпугнуть злоумышленников.