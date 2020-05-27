Чем отличаются камеры видеонаблюдения?

Выбирая камеры видеонаблюдения нанапример на сайте https://technomarket.biz.ua/, вы можете столкнуться со сложностями. Ведь их огромное число разновидностей и видов. Различают модели по принципу работы и монтажа, типу сигнала и еще десятку других параметров. Рассмотрим несколько основных вариаций и их главные характеристики.

Какие камеры пользуются спросом на рынке?

Уличные приборы с ИК-подсветкой. Отличаются влагостойким и прочным корпусом, поэтому легко выдерживают погодные воздействия. Благодаря широкому температурному диапазону подойдут для круглогодичного использования.

Отличаются влагостойким и прочным корпусом, поэтому легко выдерживают погодные воздействия. Благодаря широкому температурному диапазону подойдут для круглогодичного использования. Интерьерные купольные камеры видеонаблюдения. Чаще всего модели покупают для монтажа внутри помещения, так как благодаря характерной форме они малозаметны после установки, вписываются в любой интерьер.

Чаще всего модели покупают для монтажа внутри помещения, так как благодаря характерной форме они малозаметны после установки, вписываются в любой интерьер. Модульные устройства. Эта техника характеризуется отсутствием корпуса. Их не устанавливают самостоятельно, а используют в различных системах и конструкциях, решая специфические задачи. К примеру, устанавливают в гермокожух.

Эта техника характеризуется отсутствием корпуса. Их не устанавливают самостоятельно, а используют в различных системах и конструкциях, решая специфические задачи. К примеру, устанавливают в гермокожух. Поворотные камеры. Роботизированное оборудование отличается тем, что его объектив изменяет угол обзора по горизонтали и вертикали, а также ближе/дальше (ZOOM). PTZ-камеры устанавливают для видеонаблюдения за периметром на территориях частного и коммерческого использования.

Это наиболее популярные модели профильного рынка, которые покупают рядовые покупатели и наиболее часто используют в системах наблюдения специалисты. Но даже внутри каждой категории камеры могут различаться.

По цветопередаче изображения

Устройства бывают черно-белыми и цветными. Первый вариант – бюджетный. Но доступная цена – не единственный их плюс. На ваших серверах может храниться до 30% больше черно-белой информации. И разрешение у черно-белых камер, как правило, выше. Цветную технику наблюдения часто используют для мониторинга работы персонала в крупных компаниях.

По месту расположения устройства

Видеокамеры бывают для наружного и интерьерного использования. Специфика уличных моделей дает возможность применять их при любой погоде круглый год. Они комплектуются герметичными термостойкими кожухами, которые не пропускают к электронике пыль и влагу. Например, на устройстве указана маркировка IP-65. Первая цифра в обозначении говорит о пыленепроницаемости, а вторая об уровне защиты от влаги.

По способу обработки данных

По этому критерию оборудование делится на аналоговое, цифровое и Analog High Definition (AHD). Качество изображения у аналоговых моделей несколько ниже, чем у цифровых устройств, так как в IP-камерах встроен кодер, преобразующий сигнал. У «аналога» его нет, потому техника транслирует сигнал прямо с матрицы на выход. А гибридное оборудование AHD позволяет без полной перестройки аналоговой системы модернизировать ее и получить цифровой сигнал.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние объектива представляет собой отрезок между линзой и матрицей. Фактически оно определяет угол и дальность обзора прибора. Если у камеры небольшое фокусное расстояние, то угол обзора будет широким, а дальних деталей практически не будет видно. Большое фокусное расстояние сужает угол обзора и дает возможность увидеть детали удаленных объектов. Для общего обзора территории выбирают устройства с небольшим F (широким углом обзора). При необходимости детального наблюдения на небольшой площади ставят камеру с большим фокусным расстоянием. Последние модели подходят для касс супермаркетов, пропускных пунктов, где важно видеть номер транспортного средства.

Как выбрать камеру?

Описать все различия и параметры камер в рамках одной статьи непросто. Выбирать оборудование следует, исходя из потребностей и технических возможностей. Если вы не уверены в достаточных технических знаниях, воспользуйтесь консультацией специалиста. Также обращаем ваше внимание, что кроме камер можно приобрести фальшкамеры и муляжи. Они позволят создать иллюзию видеонаблюдения на объекте, помогая психологически отпугнуть злоумышленников.