Особенности использования строительного щебня в ландшафтном дизайне

Щебень – это универсальный строительный материал, который широко используется как для основных строительных работ (замес бетонных и цементных смесей, укладка дорог, дренаж и т.д.), так и в декоративных целях при создании ландшафтного дизайна. Декоративные свойства щебня обусловлены вариативностью природного окраса (зависит от происхождения щебня – гранитный, кварцевый, мраморный) и размеров (фракций).

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Для ландшафтного декора необходимо выбирать качественный щебень без посторонних примесей глины, земли и т.д. Если сырье все таки имеет загрязнения, перед использованием его лучше промыть.

Идеи для ландшафтного дизайна

Чаще всего щебень используют для посыпания клумб и создания узоров на них. Экспериментируйте и сочетайте разные оттенки и фракции дробленого камня, чтобы клумба выглядела интересно. Кроме эстетической составляющей, засыпание клумб щебнем имеет и практическую пользу. Щебенка выступает в качестве защиты от сорняков, а также не позволяет влаге быстро испаряться. Чтобы покрытие имело анти сорняковый эффект, посыпать поверхность нужно достаточным слоем, чтобы между камешками не виднелась земля.

Также щебень отлично подходит для обустройства садовых дорожек. Рекомендуем брать средние или мелкие фракции, так как по крупным камням вам будет неудобно ходить.

Белый щебень маленького размера можно использовать для создания сада в японском стиле. Для этого подходящую зону засыпают материалом, разравнивают поверхность граблями, создавая узоры и дополняют композицию хвойными кустарниками и валунами разной формы.

Незаменим щебень и для создания альпийских горок. Лучше всего для этого подходит натуральный гранитный щебень, которым засыпают подножье горки, а также устраняют залысины, придавая рельефу натуральности.

Как сделать цветной декоративный щебень самостоятельно?

Придать щебню желаемый яркий оттенок можно с помощью специальной краски для камня. Для начала промойте нужный объем щебенки от пыли и других загрязнений. Загрузите материал в бетономешалку и добавьте краску из расчета 1:5. Включите бетономешалку на 1 час, после чего выгрузьте покрашенный камень для просушки.

Как видим, приложив всего немного усилий и фантазии, с помощью обычного строительного материала можно создавать красивые композиции для сада и придомовой территории.