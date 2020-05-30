Готовь шубу летом

Кто бы что ни говорил, а хорошая шуба просто незаменима для нашего климата. Ни одно синтетическое пальто или куртка не сравнится с уютом, красотой и практичностью натурального меха. В самый морозный и ветреный зимний день вы будете надежно укрыты от стужи. А какая верхняя одежда сравнится по красоте и элегантности с натуральным мехом? Меха не выйдут из моды никогда. Из богатого разнообразия моделей шуб и полушубков каждая женщина выберет себе то, что подойдет и понравится именно ей, посмотрите, сколько здесь вариантов.

Свобода выбора

Чтобы с удовольствием носить шубку, нужно ее правильно выбрать. Шуба способна не только украсить женщину, но и, увы, подчеркнуть недостатки фигуры. Пропорции тела, рост, телосложение – важные факторы при выборе меховых изделий. Обладательницам пышных форм не стоит зрительно увеличивать себя длинным пушистым ворсом. Миниатюрные женщины будут нелепо смотреться в широких шубах в пол. Черная шуба будет вас стройнить, а худеньким лучше предпочесть меха светлых оттенков.

Самые-самые

Норка – самый популярный мех. Это неудивительно, ведь он красив и долго служит. Особенность этого меха – большая цветовая вариативность. Самые ценные норковые шкурки – коричневые с бежевым подшерстком, белые и черные с фиолетовым отливом. Шкурки норки гладкие и тонкие. Потому-то шубы и смотрятся так элегантно. Норковая шуба не может быть дешевой. Но при правильном уходе она прослужит вам не меньше 10 лет, оставаясь модной и стильной.

Самый доступный мех – кролик. Кроличьи шубки легкие, пушистые, мягкие, но недолговечные. Зато можно каждые год-два покупать новую шубку. Селекционеры вывели особую породу кролика – рекс, который прочно занял свои позиции в меховых магазинах и сердцах модниц. У него плотный «плюшевый» мех, который долго не вытирается. Такие шубы служат намного дольше, а выглядят совсем, как шиншилла, которая ценится очень дорого. Но не забывайте о коварстве кролика. Шуба из кроличьих шкурок имеет обыкновение растягиваться. Свободный фасон может превратиться в настоящий овер-сайз.

Все цвета меха

Модницы очень любят лис. Их яркий рыжий мех смотрится очень выигрышно, особенно под ярким зимним солнцем. Шубы шьют исключительно из шкурок зверей, выращенных на звероводческих фермах. Там лисицы содержаться в комфорте и получают правильное питание. Поэтому мех у них пушистый, ровный, красивый, в отличие от их диких сестриц, которые в дикой природе вынуждены каждый день с трудом добывать себе пропитание. Шкурки лис разнообразны по цветовой гамме. Чернобурка с ее трехцветным ворсом давно считается королевой лисьей красоты. Лисьи шубы очень теплые, а носятся в среднем 5 сезонов.

Шуба из нутрии смотрится очень дорого и солидно. Это долговечный, доступный и очень красивый мех. Поскольку нутрия - родственник бобра, и всю жизнь проводит на воде, ее мех обладает водоотталкивающими свойствами. Поэтому шуба из нутрии идеальный выбор для сырых зим, в ней вам не страшен даже дождь. У нутрии есть и еще одно преимущество, считается, что её мех не полнит.

Пушистый песец – любимец дам. Его воздушный мех в наши дни красят во все цвета радуги. Хозяйка песца не останется незамеченной. Песец – зверек северный, живет в арктических районах, значит, его мех обладает просто невероятными теплоизоляционными качествами. Замерзнуть в такой шубке практически невозможно.

Из такого разнообразия мехов, фасонов, стилей даже самая придирчивая модница обязательно выберет себе что-нибудь по вкусу. В легкой красивой шубе вы чувствуете себя уверенно, вам тепло на душе, а зима кажется сказкой.