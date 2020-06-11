 

Правила выбора подарка

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Правила выбора подарка

Выбор подарка зачастую становится головной болью. Ведь так хочется не просто лишь бы что подарить, а удивить и порадовать красивой и полезной вещью. Где же взять идеи? Немало вариантов можно найти на сайте https://darunok.ua/ua/.

А мы поговорим о правилах выбора подарков.

  1. Первое правило – не делать выбор впопыхах. Все нужно делать продуманно, принять во внимание такие факторы как вкусы, пристрастия и интересы того, для кого делается подарок.
  2. При выборе важно учитывать отношения, сложившиеся между дарителем и одариваемым.

С первым пунктом все просто и понятно, но второй нужно рассмотреть подробнее.

 

Основные принципы выбора подарка

Допустим, женщина готовит сюрприз мужчине. Если у них деловые и дружеские отношения, то не стоит останавливать выбор на галстуке – это будет намеком на желание перейти на более близкий уровень. Исключением, согласно этикету, будет случай, когда женщина побывала в роли спутницы данного кавалера на светском приеме – она получает право вносить поправки в мужской костюм. Когда речь идет о супругах данный запрет снимается полностью.

По тем же причинам мужчине не следует дарить женщине косметику или средства по уходу, если она просто коллега или подруга. Если косметика предназначается супруге - она обязательно порадуется. Единственно, для мужчины может составлять серьезную трудность подбор тона и цвета, но этикет позволяет заранее обсудить покупку и посоветоваться с дамой своего сердца.

Еще нюанс выбора подарка для мужчин: считается, что дарение сладостей может понизить уровень мужественности «сильного пола» перед окружающими. Следовательно, стоит воздержаться от такого выбора, даже если хорошо известно каким сластеной является получатель подарка.

По аналогии запрещается дарить женщинам напитки, содержащие алкоголь – снижается градус очарования «слабого пола».

Между родственниками, подругами и друзьями одного пола отсутствуют ограничения на дарение различного парфюма, средств по уходу и прочих косметических средств. Даритель должен удостовериться, что подарок придется по вкусу и не вызовет аллергии. В обсуждаемом случае сюрприз обязательно должен быть приятным.

 

Как подобрать сюрприз для ребенка?

Здесь ограничений практически отсутствуют. Все вызывающее восторг маленького исследователя окружающего мира: игрушка, конструктор, книга, краски и карандаши, обучающие наборы или настольные игры станет отличным сюрпризом.

Но есть «нельзя» и здесь: согласно этикету, не позволительно дарить ребенку деньги. В случае, когда речь идет о детском празднике, небольшие сувенирчики нужно приготовить всем присутствующим детям во избежание неприятностей.

Если дарителю известно, что ребенок мечтает о щенке / котенке, то подарить живой подарок можно исключительно по согласованию с родителями.

 

Еще несколько «нельзя»

Стоит подумать о том, чтобы сюрприз не нарушал традиции семьи. Допустим, нельзя дарить семье, придерживающейся вегетарианства, кулинарную книгу с рецептами мясных блюд.

Согласно этикету, нельзя дарить вещь, аналогичную той, которой одариваемый уже осчастливил дарителя. Например, если друг подарил шахматы, то не стоит дарить эту же игру в ответ. Исключением может быть общее хобби по коллекционированию шахмат.

Когда пригласившие хозяева попросили гостей прийти без подарков, то именно так и стоит поступить. Ведь если сюрприз все же будет преподнесен одним из гостей, это поставит в неловкое положение остальных приглашенных, решивших выполнить просьбу. В этом случае вполне допустимо принести что-то к столу или цветы.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, подарки  
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