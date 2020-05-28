Если вы профессионально снимаете видео или только делаете первые шаги в этом искусстве, то без хорошего видеоредактора вам не обойтись. Программа видеомонтаж http://video-editor.su/ отлично подойдет для тех, кто пробует делать первые видеоролики или занимается видео давно.
В чем преимущества программы?
Данную программу можно скачать с сайта video-editor.su, также можно купить платную версию.
Удобство её в том, что она полностью на русском языке. Так что вы быстро разберетесь с управлением, интерфейсом и можете сразу же приступать к монтажу.
На сайте представлено несколько версий программы. Выберете ту, которая вам наиболее нравится и подходит для ваших целей.
Почему Видеомонтаж?
- Это универсальный редактор;
- доступно множество функций;
- можно скачать бесплатно с официального сайта;
- быстрая скорость создания видео.
Какие функции доступны в ВидеоМОНТАЖе
У программы множество интересных функций. Например, можно обрезать и склеивать видео, добавлять эффекты, заставки, переходы. Также можно работать со звуком, подбирать любое звуковое оформление и делать различные эффекты.
При создании видео в данном редакторе можно менять его совершенно. Использовать фильтры, добавлять надписи, менять фон и многое другое.
В чем удобство программы?
- Можно использовать любые файлы разного формата, в том числе с планшетов и телефонов;
- можно просматривать результат с любых устройств;
- делать записи для онлайн-ресурсов;
- создавать DVD-диски.
Скажем также, что качество и разрешение в котором сохраняется видео, очень высокое. Ваше видео подойдет даже для led-телевизоров.
ВидеоМОНТАЖ - это по-настоящему легкий способ обработки видео.
Особенности новой версии 8.35
Существует несколько версий данной программы. В новой версии 8.35 можно использовать дизайнерские титры для роликов. Также видео можно сохранять на современные модели смартфонов, а именно новейшие виды.
Есть и версия 8.51, которая может записывать материал с веб-камеры, а также менять задний план на видео.
Сайт video-editor.su
Всю информацию по данной программе вы можете посмотреть на сайте video-editor.su. На сайте выложен учебник по использованию программы. Также через функцию “Поддержка” вы можете задать любой вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.
На сайте выложены разные версии программы, которые можно скачать или купить.
ВидеоМОНТАЖ - создание видео стало максимально простым!
Как правильно монтировать видео
Сегодня видео - это мощный маркетинговый инструмент. Если поначалу выкладывались небольшие ролики и видео использовалось во влогах, то сегодня - оно используется повсеместно. В видеоформате выкладывают практически все.
Как правильно выбрать программу для видеомонтажа?
Если вы только начинаете заниматься видеомонтажом, то нет необходимости использовать сложные редакторы. Если вы начнете с простого редактора, то в дальнейшем легко можете перейти на профессиональный продукт.
Если вы выберете ВидеоМОНТАЖ, то вам будет легко разобраться в данной программе. Она проста в использовании и не нужно тратить много времени на её изучение.
При выборе приложения, ответьте на такие вопросы:
- для каких целей вам нужен видеоредактор;
- насколько вы профессиональны;
- насколько хорош ваш компьютер;
- нужна вам платная программа или бесплатная.
Есть много зарубежных программ, но они неудобны, так как сделаны на английском языке и подходят больше для продвинутых пользователей. Большим преимуществом ВидеоМОНТАЖа является то, что программа полностью русская.
Также большой выбор версий позволит без труда подобрать то, что вам нужно.