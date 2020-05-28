Если вы профессионально снимаете видео или только делаете первые шаги в этом искусстве, то без хорошего видеоредактора вам не обойтись. Программа видеомонтаж http://video-editor.su/ отлично подойдет для тех, кто пробует делать первые видеоролики или занимается видео давно.

В чем преимущества программы?

Данную программу можно скачать с сайта video-editor.su, также можно купить платную версию.

Удобство её в том, что она полностью на русском языке. Так что вы быстро разберетесь с управлением, интерфейсом и можете сразу же приступать к монтажу.

На сайте представлено несколько версий программы. Выберете ту, которая вам наиболее нравится и подходит для ваших целей.

Почему Видеомонтаж?

Это универсальный редактор;

доступно множество функций;

можно скачать бесплатно с официального сайта;

быстрая скорость создания видео.

Какие функции доступны в ВидеоМОНТАЖе

У программы множество интересных функций. Например, можно обрезать и склеивать видео, добавлять эффекты, заставки, переходы. Также можно работать со звуком, подбирать любое звуковое оформление и делать различные эффекты.

При создании видео в данном редакторе можно менять его совершенно. Использовать фильтры, добавлять надписи, менять фон и многое другое.

В чем удобство программы?

Можно использовать любые файлы разного формата, в том числе с планшетов и телефонов;

можно просматривать результат с любых устройств;

делать записи для онлайн-ресурсов;

создавать DVD-диски.

Скажем также, что качество и разрешение в котором сохраняется видео, очень высокое. Ваше видео подойдет даже для led-телевизоров.

ВидеоМОНТАЖ - это по-настоящему легкий способ обработки видео.

Особенности новой версии 8.35

Существует несколько версий данной программы. В новой версии 8.35 можно использовать дизайнерские титры для роликов. Также видео можно сохранять на современные модели смартфонов, а именно новейшие виды.

Есть и версия 8.51, которая может записывать материал с веб-камеры, а также менять задний план на видео.

Сайт video-editor.su

Всю информацию по данной программе вы можете посмотреть на сайте video-editor.su. На сайте выложен учебник по использованию программы. Также через функцию “Поддержка” вы можете задать любой вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.

На сайте выложены разные версии программы, которые можно скачать или купить.

ВидеоМОНТАЖ - создание видео стало максимально простым!

Как правильно монтировать видео

Сегодня видео - это мощный маркетинговый инструмент. Если поначалу выкладывались небольшие ролики и видео использовалось во влогах, то сегодня - оно используется повсеместно. В видеоформате выкладывают практически все.

Как правильно выбрать программу для видеомонтажа?

Если вы только начинаете заниматься видеомонтажом, то нет необходимости использовать сложные редакторы. Если вы начнете с простого редактора, то в дальнейшем легко можете перейти на профессиональный продукт.

Если вы выберете ВидеоМОНТАЖ, то вам будет легко разобраться в данной программе. Она проста в использовании и не нужно тратить много времени на её изучение.

При выборе приложения, ответьте на такие вопросы:

для каких целей вам нужен видеоредактор;

насколько вы профессиональны;

насколько хорош ваш компьютер;

нужна вам платная программа или бесплатная.

Есть много зарубежных программ, но они неудобны, так как сделаны на английском языке и подходят больше для продвинутых пользователей. Большим преимуществом ВидеоМОНТАЖа является то, что программа полностью русская.

Также большой выбор версий позволит без труда подобрать то, что вам нужно.