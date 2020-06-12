 

Redmi Note 8 — телефон с отличными характеристиками

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Redmi Note 8 — телефон с отличными характеристиками

Компания Xiaomi давно и безоговорочно захватила мир своими бюджетными, но, в том числе и с хорошими характеристиками, смартфонами. Редми ноут 8 не стал исключением — большой экран, отличная камера и емкая батарея.

Компании Xiaomi: с чего всё началось?

История Xiaomi началась 6 апреля 2010 года благодаря объединению бизнесмена Лей Цзюнь и 7 партнерам. Первые три месяца компаньоны разрабатывали новую мобильную систему и искали инвестора. А уже 16 августа 2010 года презентовали оболочку MIUI — мобильная система была аналогична сервисам Google, которые на тот момент не функционировали в Китае. Благодаря импортозамещение основателям компании удалось найти инвесторов.

Когда у MIUI количество пользователей приблизилось к 500.000, было решено двигаться дальше — заняться производством мобильных устройств.

16 августа 2011 года был представлен первый телефон — Xiaomi Phone (Mi1 или Mi-One). Его отличительной особенностью являлся аккумулятором 1930 мАч, который был больше минимум на 430 мАч, чем у конкурентов. Но пользователи полюбили смартфоны Xiaomi не только за характеристику, но и за демократичную стоимость.

Следующий телефон, выпущенный компанией, — Xiaomi Mi2. Важно отметить, что первую партию в 50.000 гаджетов продали за 3 минуты — это беговорочный успех, который подтолкнул к еще большему развитию Xiaomi.

Обзор Редми ноут 8

Redmi Note — известная линейка от компании Xiaomi. Ежегодно выпускаются новые гаджеты из этой серии со схожим набором характеристик: большой экран, отличная камера, емкая батарея, быстрый средний процессор. И всё это в красивом корпусе и с фирменной чертой — бюджетной стоимостью. Именно это является одной из основных причин, почему телефоны Redmi Note покупают миллионы человек по всему миру.

Корпус

Несущая рама телефона изготовлена из пластика, который на ощупь очень напоминает металл, с двух сторон находится защитное стекло.

Разблокировать телефон можно с помощью Fase ID или сканером отпечатков пальца, который расположен с задней стороны корпуса.

Отметим, что в Redmi Note 8 можно установить сразу две nanoSIM-карты и microSD, так что не придется выбирать и лишаться необходимой симки. Также в устройстве есть ИК-передатчик для управления бытовой техникой и 3,5-мм разъем для наушников.


Относительно яркий экран

Здесь установлена 6,3-дюймовая панель с IPS-матрицей. А максимальная яркость и контрастность при подсветке 100% составляет при ручном режиме и автоматическом, соответственно:

  • Яркость белого — 473 кд/м2 и 631 кд/м2;
  • Яркость черного — 0.311 кд/м2 и 0.475 кд/м2;
  • Контрастность — 1521:1 и 1328:1.

Можно увидеть, что показатели в ручном режиме лучше. А если говорить о точности цветопередачи, которая смещена в холодные оттенки, то показатель можно назвать идеальным.

Отличная мощность

Redmi Note 8 функционирует на процессоре Snapdragon 665 (11-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной — от 32 ГБ.

Камера

На выходе получается фотография в формате 12 Мп благодаря технологии объединения пикселей 4-в-1 — можно снимать в хорошем качестве в любое время суток:

  • Основная — Sony IMX 586 с разрешением 48 Мп;
  • Дополнительная — широкоугольная, в которой применяется алгоритм коррекции снимков;
  • Следующая — предназначена для съемки маленьких объектов;
  • Широкоугольная — одна из лучших. Захватывает красивые изображения, которые отличаются высоким уровнем детализации.


Redmi Note 8 — прекрасный телефон за сравнительно небольшие деньги. Без сомнения можно сказать, что это идеально сбалансированный средний класс, а в соотношении "цена/качество" вы не найдете ничего лучше.

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Теги: news, новости, Украина, Redmi 8, телефон, Xiaomi  
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