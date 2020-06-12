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Парфюмерный этикет: как пользоваться духами летом

Знаете ситуацию, когда в разгар жары в раскаленную солнцем маршрутку заходит невероятно надушенная дама? В таком случае и открытый люк не спасет. Почему же изысканный парфюм вызывает недовольные взгляды и головную боль вместо восторга? Все дело — в незнании, как правильно наносить духи в жаркую погоду. 

Парфюмерный этикет: как пользоваться духами летом

Отдельный летний парфюм — необходимость или излишество

Необходимость покупать еще одни духи специально для лета на первый взгляд кажется хитрой маркетинговой уловкой. Однако на самом деле это неплохой совет, который может спасти от неловких ситуаций, вроде как описанной выше. Одна и та же композиция совершенно по-разному играет в прохладную и жаркую причину, и вот почему:

  • во-первых, ароматические масла быстрее нагреваются на коже и, соответственно, по-другому смешиваются друг с другом, что может дать непредсказуемый результат;
  • во-вторых, растворитель (спирт) быстрее испаряется, что также влияет на то, как раскрывается ольфакторная пирамида;
  • в-третьих, в жаркую погоду все запахи воспринимаются более ярко, поэтому интенсивные духи способны вызвать тошноту и мигрень вместо согревающего тепла, как это было зимой.

Поэтому разделение композиций по сезонам — не прихоть парфюмеров, а необходимость. Разумеется, строгого разделения абсолютно для всей парфюмерной продукции нет — существуют и универсальные, и сезонные ароматы. Интенсивность звучания парфюма зависит от многих факторов: сухая или увлажненная кожа, концентрация ароматического вещества, индивидуальные особенности человека и др.

Парфюмерный этикет: как пользоваться духами летом

Какие духи выбрать на лето

Выбирая, чем душиться в очень жаркий день, руководствуйтесь простым правилом: чем хочется освежиться, тем и надушитесь. Существуют традиционно летние семейства ароматов, среди которых выделяются травяные (зеленые) и водные (морские, акватические или озоновые). Группы цветочных, цитрусовых и фруктовых — также частый гость в рейтингах летних запахов, однако при условии, если композиция легкая и ненавязчивая. А вот восточные ароматы преимущественно рекомендуют для прохладных времен года или хотя бы для вечерних мероприятий. 

Выбирая аромат по семейству, важно понимать, что один компонент не играет всю арию. Например, если вы увидите в ольфакторной пирамиде амбру, не стоит думать, что эти духи однозначно не подойдут на лето: амбра используется как закрепитель других элементов, а также собирает все терции пирамиды воедино. Нужно ориентироваться на звучание композиции в целом, а также при возможности потестировать аромат в течение дня в соответствующих погодных условиях. 

Второй обязательный момент — это избежать какофонии запахов. Главный враг парфюма — дезодорант с кричащей отдушкой, который в лучшем случае перебьет нежный парфюм. В худшем же «свежесть облаков» антиперспиранта и «благородная роза» духов могут вовсе не подружиться, превращаясь в не самое свежее и благородное амбре. К слову, найти дезодорант без отдушки даже сейчас не так и просто. Хороший выбор — парфюмированные наборы. Так, в линии Chanel Chance представлены туалетная вода и соответствующий дезодорант: https://eva.ua/217-324/brnd-80603/parfjumerija-zhenskaja/. Ароматический след на коже могут также оставлять парфюмированный лосьон или крем для тела, гель для душа, спрей для волос, кондиционер для стирки и др.

Парфюмерный этикет: как пользоваться духами летом

Как правильно наносить духи

Классическая схема гласит: наносить парфюм следует на места биения пульса — за ушами, на запястья, сгиб локтя и др. Однако солнце в зените и его дружок-ультрафиолет вносят свои коррективы. На открытом месте парфюм не просто искажается, но может и навредить коже: так, спирт способен спровоцировать гиперпигментацию кожи, а на чувствительном эпидермисе — даже ожог. По той же причине не стоит злоупотреблять советом наносить духи на волосы: спирт-растворитель иссушит пряди, которые и так страдают из-за сухого воздуха и воздействия ультрафиолета. Поэтому пшикать духами лучше на места, закрытые одеждой. 

В жаркую погоду менее концентрированная туалетная вода более предпочтительная парфюмированной. Но ее запах выветривается спустя 3–4 часа. Как быть? Положить флакон с собой в сумочку или рюкзак, а еще лучше — обзавестись тестером или мини-флакончиком. Но и с обновлением аромата лучше быть осторожным: если вы не чувствуете на себе запах парфюма, но это потому, что ваш нос привык к облаку аромата, в отличие от окружающих.

Также не забывайте, что летом равносильно работает правило парфюмерного гардероба: надевать яркие вечерние духи в офис — дурной тон. Вечерние мероприятия — шанс выгулять любимые насыщенные сладкие или ориентальные композиции, но на деловую встречу делать этого никак не стоит.

 

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Теги: news, новости, Украина, Духи, 7dniv, 7dnivinfo  
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