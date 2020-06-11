 

Как спасти урожай от вредителей, выбрав и применив инсектициды

Досуг Сегодня, 20:2836
Как спасти урожай от вредителей, выбрав и применив инсектициды

Наша планета – дом для самых разных живых существ и микроорганизмов. Насекомые являются многочисленными представителями класса беспозвоночных, играющими важную роль в жизни экосистемы Земли.

Однако не все существа живут в мире и согласии с человеком. Большое количество насекомых являются вредителями, пожирающими урожай, уничтожающими плоды трудов работников сельскохозяйственного сектора. Некоторые виды этих живых существ способны наносить ощутимый ущерб быстро уничтожая целые поля с плодами и посевами, что может стать причиной голода, дефицита и подорожания некоторых продуктов.

Эти обстоятельства вынуждают аграриев и огородников-любителей вести жесткую борьбу за сохранность своего урожая, применяя инсектицид, как самый надежный метод борьбы с вредителями.

Агрохимикаты и их свойства

Применение инсектицидов в борьбе с насекомыми практикуется уже не одно десятилетие, но при этом ведутся пылкие споры о целесообразности этого метода борьбы. Обеспокоенность возникает из-за риска применения некачественных агрохимикатов, опасных для здоровья и жизни человека.

Подделки под качественные средства могут нанести ущерб и урожаю. Поэтому важно выбрать проверенного поставщика, который сможет предоставить данные по сертификатам качества, срокам годности и условиям хранения. 

Наилучшая продукция в данной категории производится в: Украине, Венгрии, Германии, Дании, Швейцарии.

Виды агрохимикатов

 Для определенного вида вредителей выбирают свой химикат. Всю садово-огородную химию можно разделить по: 

  • Составу;
  • Типу действия;
  • Виду вредителя;
  • Стране производства. 

В зависимости от характера воздействия на вредителя, инсектициды можно разделить на несколько категорий.

Контактный инсектицид

Этот вид химикатов опасен для насекомых с колюще-режущим ротовым аппаратом. Уничтожает вредителя при контакте с поверхностью его тела. Есть контактно-кишечные подвиды инсектицидов.

Кишечные химикаты

Уничтожают насекомых, грызущих листья и плоды растений огородных культур. Попадает в кишечник вредителя вместе с пищей. Действует вещество быстро, не оставляя вредоносному «гостю» шанса, при этом безопасно для растения.

Системные растворы

Предназначены для обработки растения. Впитываются в стебли и распространяются по всей культуре, отравляет при прокусах всех насекомых. Действует примерно месяц после опрыскивания.

Фумигаты

Фумигаты – применяют путем окуривания растений, поскольку фумигат воздействует на дыхательные пути вредителей. Этот метод эффективен при борьбе с насекомыми, которые уничтожают уже собранный и хранящийся на складе урожай.

Инсектициды и здоровье человека

Чтобы избежать отравления во время работы с агрохимикатами важно соблюсти все рекомендации по технике безопасности. Позаботьтесь о костюме и защите для рук, лица.

Необходимо использовать только оригинальные средства от производителя сертифицировавшего свою продукцию согласно нормам безопасности. Растения и плоды необходимо обрабатывать в соответствии существующим дозировкам. Непосредственно после обработки урожай нельзя употреблять в пищу, недопустимо превышать концентрацию средства, указанную в инструкции к применению.

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Теги: news, новости, Украина, Урожай, Вредители, 7dniv, 7dnivinfo  
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