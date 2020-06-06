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Досуг Сегодня, 20:3135
Стоматологическая клиника Lumi-Dent: от редких зубов к "голливудской" улыбке

В норме у взрослых людей боковые поверхности всех контактных зубов должны соприкасаться, формируя ровные и эстетически привлекательные ряды. Увы, далеко не каждый человек может похвастаться именно таким состоянием своей ротовой полости. Редкие зубы являются одной из самых распространенных проблем, с которой специалисты стоматологической клиники Lumi-Dent сталкиваются в работе. На сегодняшний день она легко решается путем применения сразу нескольких высокоэффективных методик лечения.

Какие методы терапии использует стоматологическая клиника Lumi-Dent


Стоматологическая клиника Lumi-Dent предоставляет услуги по устранению проблемы редких зубов в комплексном формате. Что это означает? То, что пациент получает весь комплекс необходимых манипуляций от полной диагностики ротовой полости до последующих регулярных профилактических осмотров в будущем. Приемы в клинике ведут опытные врачи-ортодонты, которые в процессе работы используют методику компьютерного моделирования. Это позволяет пациенту еще на этапе диагностики оценить, как будет выглядеть его улыбка после устранения редких зубов, точно удостовериться в необходимости и эффективности планирующегося лечения.

Для устранения проблемы редких зубов стоматологическая клиника "Люми-Дент" применяет самые современные методики:

  • выравнивание брекетами;
  • протезирование;
  • художественная реставрация;
  • имплантация.

Как именно будет проводиться лечение зубов, стоматолог в каждом конкретном случае высказывает рекомендации в индивидуальном порядке. Окончательное решение всегда принимает пациент.

Стоматологическая клиника "Люми-Дент": чем опасны редкие зубы


На сегодняшний день стоматология в Киеве находится на таком уровне, что врачами может быть успешно решена проблема любого уровня сложности. При этом пациенты должны четко осознавать, что редкие зубы чреваты исключительно эстетическим дискомфортом. Они представляют реальную угрозу здоровью. Первым страдает желудочно-кишечный тракт, поскольку пища плохо пережевывается. Стоматолог-терапевт Симрок Ксения Тарасовна отмечает, что данная патология плохо сказывается и на состоянии самих зубов. Моляры испытывают повышенную нагрузку, что сопровождается быстрым истиранием эмали, повышением ее чувствительности.

С учетом всех вышеуказанных факторов современная стоматология рекомендует не затягивать с решением проблемы редких зубов. У детей до 5-6 лет такое их расположение считается нормой. Если же проблема сохраняется до подросткового и взрослого возраста, то к лечению следует приступать как можно раньше. Патологией, требующей профессиональной терапии, считается состояние, при котором расстояние между контактными молярами в рядах превышает 1 мм. В клинике "Люми-Дент" для подобной оценки используется специальное оборудование – дентальный цифровой сканер. С его помощью врач точно устанавливает расстояние между зубами пациента, подбирает наиболее эффективную и безопасную методику лечения. Статью подготовила Симрок Ксения Тарасовна.

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Теги: News, новости, Украина, стоматологическая_клиника, 7dniv, 7dnivinfo  
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