Наживка и прикормка для карася или “как его поймать”

Карась - рыба капризная. Так, например, остаться без улова можно при резкой смене погоды или же за несколько дней до этого. Бывает, что карась уходит на дно даже при благоприятных условиях: теплая погода, тихий и солнечный день и так далее. Поэтому перед тем, как отправиться его ловить, нужно знать некоторые хитрости и уловки рыбалки. Только в таком случае можно будет вернуться с хорошим результатом.

Что ест карась

Одна из особенностей карася заключается в том, что он ест пищу как растительного, так и животного происхождения. Однако, у него есть особые предпочтение. Например, на что-то он будет клевать с особым энтузиазмом, а что-то просто пропустит и не захочет приближаться. Среди любых лакомств отмечаются такие:

Черви. При этом не важно, навозные они будут, или земляные. Такую наживку лучше использовать в весенний период времени. Именно тогда наблюдается высокая заинтересованность карася червяками.

Опарыши. Их использовать в качестве наживки лучше летом. Насаживать нужно поперек, ближе к голове. Тогда на крючке опарыш будет извиваться, тем самым еще сильнее привлекая к себе внимание карася. Не следует хранить их на солнце: они запекуться и уже не представят для рыбы никакого интереса.

Мотыль. Для карася (как серебрянного, так и золотистого) мотыль является любимым лакомством. Он готов клевать на него в любой период времени. Если особи достаточно большие, то насаживать на крючок нужно по одному. Если мелкие - то сразу несколько штук.

Некоторые заядлые рыбальщики комбинируют наживки. То есть надевают на крючок опарыша и мотыля, или же червя. При этом говоря, что в таком случае наблюдается наибольший улов. Но тут уже на любителя.

Также для наживки могут использоваться личинки стрекозы и пиявок. Но на таких представителей карась клюет не так хорошо. Да и достать их намного труднее, чем предыдущие “закуски”

Чем приманить рыбу

Бывают моменты, когда соблюдены все правилы ловли, учтено меню (то есть выбраны любые лакомства карася), а он не ловится и сидит на дне. В таком случае поможет прикормка для карася. Она разыграет его аппетит и заставит захотеть большего. Лучше всего, конечно, купить уже готовую прикормку. Это и эффективнее, и проще. Но если такого варианта нет, то можно изготовить ее самостоятельно. Используется при этом такое сочетание ингредиентов:

Пшено и жареная измельченная макуха. В процессе приготовления пшено отваривается до готовности и смешивается с макухой в шаровидные кружочки. Для большего привлечения рыбы можно добавить чуть-чуть сахара. Пшено, рис, сырые куриные яйца и ванилин. Тоже хороший состав для прикорма, который быстро разыгрывает аппетит карася. Пшено и рис также, как в предыдущем варианте, отвариваются до готовности, а потом смешиваются с остальными ингредиентами. Молотые жареные семечки. Прикормка в таком варианте готовится с минимальными затратами усилий. Все, что нужно сделать - купить пачку семечек и измельчить ее в мясорубке. Сразу после прикормка считается готовой, ее можно использовать.

Если приходится готовить прикормку для карася самостоятельно, лучше делать это с вечера, чтобы к утру она уже насытилась нужными запахами и была более эффективной.

Как использовать прикормку

В отношении использования нет никаких трудностей. Нужно просто аккуратно закинуть прикормку в предполагаемое место ловли. Подождать небольшое количество времени, чтобы караси успели почувствовать “еду”, а уже потом закидывать удочки. Результат не заставит себя ждать и почувствуется сразу. Так что не стоит жалеть сил или средств на получение прикормки для карася.