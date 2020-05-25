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Досуг Сегодня, 20:3233
Наживка и прикормка для карася или “как его поймать”

Карась - рыба капризная. Так, например, остаться без улова можно при резкой смене погоды или же за несколько дней до этого. Бывает, что карась уходит на дно даже при благоприятных условиях: теплая погода, тихий и солнечный день и так далее. Поэтому перед тем, как отправиться его ловить, нужно знать некоторые хитрости и уловки рыбалки. Только в таком случае можно будет вернуться с хорошим результатом. 

Что ест карась

Одна из особенностей карася заключается в том, что он ест пищу как растительного, так и животного происхождения. Однако, у него есть особые предпочтение. Например, на что-то он будет клевать с особым энтузиазмом, а что-то просто пропустит и не захочет приближаться. Среди любых лакомств отмечаются такие: 

  • Черви. При этом не важно, навозные они будут, или земляные. Такую наживку лучше использовать в весенний период времени. Именно тогда наблюдается высокая заинтересованность карася червяками.
  • Опарыши. Их использовать в качестве наживки лучше летом. Насаживать нужно поперек, ближе к голове. Тогда на крючке опарыш будет извиваться, тем самым еще сильнее привлекая к себе внимание карася. Не следует хранить их на солнце: они запекуться и уже не представят для рыбы никакого интереса. 
  • Мотыль. Для карася (как серебрянного, так и золотистого) мотыль является любимым лакомством. Он готов клевать на него в любой период времени. Если особи достаточно большие, то насаживать на крючок нужно по одному. Если мелкие - то сразу несколько штук. 

Некоторые заядлые рыбальщики комбинируют наживки. То есть надевают на крючок опарыша и мотыля, или же червя. При этом говоря, что в таком случае наблюдается наибольший улов. Но тут уже на любителя. 

Также для наживки могут использоваться личинки стрекозы и пиявок. Но на таких представителей карась клюет не так хорошо. Да и достать их намного труднее, чем предыдущие “закуски”

Чем приманить рыбу

Бывают моменты, когда соблюдены все правилы ловли, учтено меню (то есть выбраны любые лакомства карася), а он не ловится и сидит на дне. В таком случае поможет прикормка для карася. Она разыграет его аппетит и заставит захотеть большего. Лучше всего, конечно, купить уже готовую прикормку. Это и эффективнее, и проще. Но если такого варианта нет, то можно изготовить ее самостоятельно. Используется при этом такое сочетание ингредиентов: 

  1. Пшено и жареная измельченная макуха. В процессе приготовления пшено отваривается до готовности и смешивается с макухой в шаровидные кружочки. Для большего привлечения рыбы можно добавить чуть-чуть сахара.
  2. Пшено, рис, сырые куриные яйца и ванилин. Тоже хороший состав для прикорма, который быстро разыгрывает аппетит карася. Пшено и рис также, как в предыдущем варианте, отвариваются до готовности, а потом смешиваются с остальными ингредиентами.
  3. Молотые жареные семечки. Прикормка в таком варианте готовится с минимальными затратами усилий. Все, что нужно сделать - купить пачку семечек и измельчить ее в мясорубке. Сразу после прикормка считается готовой, ее можно использовать.

Если приходится готовить прикормку для карася самостоятельно, лучше делать это с вечера, чтобы к утру она уже насытилась нужными запахами и была более эффективной. 

Как использовать прикормку 

В отношении использования нет никаких трудностей. Нужно просто аккуратно закинуть прикормку в предполагаемое место ловли. Подождать небольшое количество времени, чтобы караси успели почувствовать “еду”, а уже потом закидывать удочки. Результат не заставит себя ждать и почувствуется сразу. Так что не стоит жалеть сил или средств на получение прикормки для карася. 

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Теги: News, новости, Украина, Рыбалка, прикормка, 7dniv, 7dnivinfo  
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