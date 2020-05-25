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Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме

Покупка твердотопливного котла поможет вам в разы сократить расходы на отопление жилища. При условии грамотного подхода можно сэкономить и на эксплуатации, и на монтаже. Качественные твердотопливные котлы в Одессе представлены в широком диапазоне цен, для их установки не нужно оформлять разрешение, многие работы можно осуществлять своими силами. Учтите, что для оборудования не менее 60 кВт нужно наличие отдельного помещения. Если мощность меньше, можете установить котел просто на кухне. Объем помещения котельной должен быть не меньше 15 квадратов. При установке котла на кухне, убедитесь, что высота потолков достаточная.

Для котлов сравнительно небольшой мощности в качестве основания можно использовать стяжку. Если оборудование имеет более высокую мощность, нужен отдельный фундамент из бетона. Деревянные перекрытия не подходят, поскольку высоки риски возгораний. Если отдельного фундамента в деревянном доме нет, его можно сделать из огнеупорного кирпича. На него укладывают лист металла либо асбеста.

Проблема обустройства отдельного большого фундамента связана со значительной массой мощных установок отопления, значительными вибрационными нагрузками. Чтобы не нарушать противопожарные требования, топки проектируют с применением негорючих материалов. Вентиляция в идеале обустраивается приточно-вытяжная, при расчетах учитывают габариты топочного помещения, мощность котельного оборудования. Твердотопливные котлы Viadrus по ссылке https://teplo-master.com.ua/tverdotoplivnye-kotly/viadrus/ представлены в самых разных вариантах, ваша задача выбрать модель, которая устроит по цене и качеству. Приточно-вытяжная система нужна в любом случае, поскольку во время горения топливных масс будет создано разрежение. Его компенсирует приточный воздух. Вытяжку устанавливают для удаления продуктов горения, которые заходят в помещение топочной.

Твердотопливный котел Aton или другой марки предполагает сжигание топлива. В связи с этим устанавливаются определенные требования к наличию дымоотвода. Шахту закладывают на этапе проектирования здания. Если стационарный дымоход отсутствует, его проектируют своими силами. Подойдут модули из нержавеющей стали, имеющие вид утепленных двустенных дымоходных отрезков, собираемых в единый комплекс. Изгибы, наклоны трубы следует исключить. Стыки секций не стоит делать внутри перекрытий.

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Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме
Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме
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Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме
Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме
Покупка твердотопливного котла поможет вам в разы сократить расходы на отопление жилища. При условии грамотного подхода можно сэкономить и на эксплуатации, и на монтаже.
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