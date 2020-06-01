Сухой шампунь: преимущества и недостатки

Сухой шампунь – популярное уходовое средство за кожей головы и волосами. Сегодня продукт востребован за счет удобства и эффективности. Благодаря ему, вы сможете быстро уложить волосы и получить дополнительный объем. Если не хватает времени на сушку и мытье, нужно быстро освежить прическу, условия пребывания близки к походным, - закажите сухой шампунь в интернет-магазине. Продукт универсальный, простой в применении и поможет вам быстро сделать красивую укладку.

Волосы после использования сухого шампуня выглядят привлекательно и ухожено. Очень много интересного о данном средстве рассказывают бьюти-блоггеры – можете ознакомиться с информацией до начала применения. Полную информацию вы также можете получить у консультантов интернет-магазина «Вкусландия». Особенно удобно пользоваться косметическим средством в поездке или если вы торопитесь. При условии грамотного применения, продукт не нарушает структуру волос, бережно очищает их и сохраняет здоровыми.

Главный плюс сухого шампуня – идеальная чистота волос после первого применения. Порошок адсорбирует кожный жир, очищает локоны и возвращает им свежесть. В состав средства входят экстракты алоэ вера, хлопка, которые бережно обезжиривают, придают чувственный приятный аромат, объем и пышность. Можете смело использовать сухой шампунь на тонких волосах, так как он не лишает их объема, не утяжеляет. Питательные маски для волос в Одессе вы купить тоже можете в ассортименте, но данные средства используют при стандартном мытье. Если планируете применять сухой шампунь, обойдитесь без уходовых средств глубокого действия. Иногда продукт оставляет белые следы на волосах – если у вас темные волосы, просто не хотите лишних сюрпризов, остановитесь на варианте для брюнеток.

Сухой шампунь – аналог обычному мытью, но не полноценная замена соответствующей гигиенической процедуры. Если вы будете наносить спрей неправильно, линия роста волос будет выглядеть присыпанной мукой. Потому внимательно изучите инструкцию, посмотрите обзоры в сети. Плечи закройте полотенцем или переоденьтесь в домашнее – порошок может осыпаться и пачкать вещи. На грязных участках сухой шампунь оставляют минимум на пару минут, если волосы более-менее чистые, хватит и 30 секунд. Растирают порошок на голове полотенцем либо руками. Удаляют остатки средства вычесыванием и феном. Щетки для волос лучше применяйте с натуральной щетиной, они дадут лучший результат и не травмируют локоны.