 

ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет

Досуг Сегодня, 19:3941
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет

Из-за сложной ситуации, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, многие люди озадачились вопросом укрепления иммунитета. Не спешите бежать в аптеку и скупать искусственные витаминные комплексы, огромное количество питательных веществ можно получить из обычной еды. Рекордсменом по витаминному составу являются свежие ягоды. Вместе с экспертами интернет-магазина FreshMart (ФрешМарт) мы подготовили обзор ТОП-3 самых вкусных ягод, регулярное употребление которых поможет вам укрепить иммунитет.

Кизил

Вы знали, что содержание витамина C в кизиле значительно превышает дозировку в лимонах? Эти маленькие красные ягодки для иммунитета гораздо полезнее! Достаточно в течение 1-2-х недель съедать в день по горсти кизила и вы сразу заметите разницу: будет легче просыпаться, улучшится общее самочувствие, появится хорошее настроение и более легкое отношение к жизни. Не говоря уже о том, что укрепятся защитные силы организма, повысится сопротивляемость к вирусам простуды и ОРВИ. Если у вас нет возможности купить свежий кизил, вполне подойдут и сушеные ягоды. Их можно добавлять в чай, компот, да и просто есть вприкуску с медом.

Облепиха

Полезные свойства этой ягоды с древних времен используются для лекарственных микстур и препаратов. Упоминания о ней встречаются еще в трудах Теофраста (древнегреческого ботаника/философа/преемника Аристотеля), а также греческого врача/фармаколога/ботаника Диоскорида (1 век нашей эры). Помимо повышенного содержания витамина C, который положительным образом сказывается на укреплении иммунитета, в облепихе много фитонцидов, считающихся природными антибиотиками. Фитонциды подавляют воспалительные процессы в организме и препятствуют дальнейшему размножению/распространению болезнетворных микробов. Еще облепиха является рекордсменом по содержанию витамина Е, который замедляет процессы старения и максимально оттягивает возрастные изменения.

Ежевика

Ежевика оказывает противовоспалительное, очистительное и жаропонижающее действие. Это природный антиоксидант, который невероятно полезен и детям, и взрослым. В ягоде в большом количестве содержатся витамины А, В1, В2, С, Е, К, а также масса полезных минералов, таких как железо, калий, кальций, магний, марганец, натрий, цинк. Купить свежую ежевику всегда можно на сайте https://freshmart.com.ua.

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