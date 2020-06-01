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Досуг Сегодня, 12:0849
Противопожарные входные двери: виды и особенности

Трудно представить жилище или любое другое строение без входной двери. Это, безусловно, обязательный и нужный элемент, который выполняет множество важных функций, в частности, защищает дом от проникновения третьих лиц, сохраняет тепло внутри помещения и пр. Но существуют также специальные противопожарные входные двери https://market-dveri.ua/ru/protivopozharnye-k655/, которые, помимо этого, способны защитить от огня не только жилье, но и находящихся там людей.

Именно поэтому огнестойкие входные двери – это оптимальный и эффективный способ защитись собственное жилье или любое другое строение от разрушительного воздействия пожара, причины которого могут быть самыми разнообразными: поломка электроприборов или неисправность проводки.

Разновидности противопожарных входных дверей

Современные производители, как правило, выпускают четыре основные виды огнеупорных входных дверей:

  • Деревянные;
  • Стальные;
  • Алюминиевые;
  • С встроенным стеклом.

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Деревянные огнеупорные двери

Такие варианты дверей, как правило, изготавливают с твердых пород древесины, которую пропитывают специальными огнеупорными средствами и веществами. Внешне такая дверь ничем не отличается от традиционной деревянной, поэтому устанавливать их можно как снаружи, так и внутри помещений.

Стальные огнеупорные двери

Стальная дверь значительно превосходит деревянную по огнеупорности. Помимо этого, они довольно стойкие к механическим повреждениям, их, как правило, оснащают качественной фурнитурой, которая довольно медленно нагревается под воздействием высоких температур. Благодаря использованию такого изоляционного материала как минеральная вата, стальная противопожарная дверь также обеспечивает высочайший уровень шумоизоляции.

Алюминиевые огнеупорные двери

Отличаются высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками, а также отличной огнестойкостью и незначительным весом. Алюминиевые противопожарные двери долговечны, их конструкция имеет несколько слоев, а внутри наполнена минеральной ватой, обеспечивающей высокую тепло- и шумоизоляцию.

Противопожарные двери с встроенным стеклом

Часто производители выпускают огнеупорные двери, одним из составляющих элементов которых является стекло. Но оно, конечно же, огнеупорное и устойчивое к воздействию высокой температуры. Кстати, по уровню огнеупорности стекло должно быть таким же, как и сама дверь.

В последнее время все чаще в продаже встречаются цельностеклянные противопожарные двери, которые имеют изысканный дизайн и максимально естественно вписываются в интерьер помещения или строения, гармонически дополняя и приумножая его.

Как выглядят входные противопожарные двери и с чего они состоят, можно посмотреть в данном видеоролике:

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Противопожарные входные двери: виды и особенности
Противопожарные входные двери: виды и особенности
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Противопожарные входные двери: виды и особенности
Противопожарные входные двери: виды и особенности
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