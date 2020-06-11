Как подобрать рессоры для Форд Транзит?

Качественные рессоры на Форд Транзит практически не выходят из строя, но это не означает, что поломки им не страшны в принципе. Вышедшую из строя деталь правильнее и разумнее всегда будет заменить на другую. Самый дешевый вариант – б/у, но можете поискать и другие схемы обслуживания. Главное выбирать рессоры для Форд Транзит с учетом рекомендаций производителя. Также нужно учитывать оптимальную комфортность подвески и предпочитаемую манеру вождения.

Transit относится к семейству популярных европейских микроавтобусов коммерческой категории. Особенно любят эту модель в странах СНГ. Машины долговечные, надежные, с поиском запасных частей проблем обычно не возникает. Во время езды за комфорт водителя и пассажиров отвечает подвеска. Она принимает на себя толчки, колебания, удары, которые неизбежно возникают при езде по неровностям. Грузовик – автомобиль мощный, потому и рессоры для него нужны надежные. Оптимальный вариант – листовой узел, в состав которого входит набор пластин из стали разной длины.

В зависимости от модели, Форт Транзиты могут ездить с одно- и двухлистовыми рессорами. Иногда встречаются трехлистовые узлы. Деталь должна иметь хорошую жесткость, оптимальные параметры грузовой подъемности. Небольшое количество листов при этом будет снижать рабочее трение, делать ход транспортного средства максимально плавным, независимо от нагрузок. Больше трех листов в рессоре тоже может быть, но обычно в этом нет особого смысла.

Родные подвески на Форт Транзит имеют внушительный ресурс, но со временем все равно выходят из строя. Доступ к оригинальным деталям есть не всегда, да и стоят они дорого. Выбирая рессоры на грузовик в интернет-магазине, смотрите, чтобы они подходили для вашего авто, если есть вопросы, лучше обратитесь за помощью к специалисту. Установка рессор всегда приводит к увеличению грузовой подъемности автомобиля. Если плавность хода ухудшилась, а грузоподъемность снизилась, узел износился.

Особое внимание выбору рессор следует уделить, если перед вами стоит цель усиления ходовой. Можно добавлять листы либо заменять родные стремянки на изделия удлиненной формы. Иногда просто закрепляют дополнительные пружины. Приобрести комплектующие можно в магазине рессор, работы выполняйте сами либо обратитесь за помощью к грамотному автомеханику. На СТО услуги по усилению обычно предоставляют в день обращения.