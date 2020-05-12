6 способов приучить ребенка помогать по дому

Один из проверенных методов, который облегчит жизнь маме и её малышу – это добротный детский трикотаж. В одежде из такой ткани вашему малышу будет легко самостоятельно переодеваться и после помогать маме.

Сегодня мы расскажем вам о том, что нужно делать для того, чтобы приучить карапуза к самостоятельности и вырастить настоящего маминого помощника.

Лучшие способы приучить ребенка помогать по дому

Занимаясь воспитанием маленького человечка, не ждите от него таких же хороших и быстрых результатов, как от взрослого.

Будьте терпеливы и не забывайте благодарить: тогда ваше чадо будет охотнее браться за домашние дела.

То, что вы поручаете своему малышу, не должно выступать в роли наказания. В противном случае и желание делать эту работу будет меньше плюс карапуз постоянно будет думать о том, что же он сделал неправильно. Превратите домашнюю работу в веселую игру: такой подход дает лучшие результаты и не будет восприниматься вашей крошкой как что-то неприятное и утомительное. При этом учитывайте пожелания маленького солнышка и давайте выполнять те простые задания, которые ему по душе. Попробуйте делать что-то вместе. Но при этом не нужно постоянно контролировать и поучать ваше чадо. Дайте малышу возможность действовать самостоятельно и выполнять задания без чьей-либо помощи. Конечно, вы можете подсказать крошке, как лучше сделать ту или новую работу. Здесь речь о том, чтобы не стоять над душой. Не вздумайте поощрять ребёнка деньгами или любым другим способом оплаты, иначе станете заложником своих же правил в дальнейшем. Маленький человечек не должен воспринимать свои обязанности в качестве предмета торга, так как потом он постоянно будет требовать у вас что-то новое за свою помощь. Четко сформулируйте свою просьбу. Важно с самого начала установить параметры для успешного выполнения поставленного задания. Например, если нужно убрать игрушки, определите время, к которому карапуз должен управиться и способ («собери игрушки в тот ящик»). Если же вы видите, что ваша крошка не справляется с вашим поручением, уделите пару минут и покажите на своем примере, что нужно сделать, чтобы решить вопрос. Позаботьтесь о комфорте. Какое бы задание вы не дали, вряд ли малыш справиться с ним на ура, если ему жарко, одежда натирает и в целом доставляет беспокойство. Мы рекомендуем приобрести для ребенка вещи из детского трикотажа. Это натуральная гипоаллергенная ткань, которая не вызывает раздражений/покраснений, пропускает воздух и впитывает влагу.

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Деми – это большой выбор одежды на все случаи жизни. В ней вашему маленькому помощнику будет удобно, так что он точно не будет лениться помогать своим родителям.