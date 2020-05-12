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Досуг Сегодня, 16:370
6 способов приучить ребенка помогать по дому

Один из проверенных методов, который облегчит жизнь маме и её малышу – это добротный детский трикотаж. В одежде из такой ткани вашему малышу будет легко самостоятельно переодеваться и после помогать маме.

Сегодня мы расскажем вам о том, что нужно делать для того, чтобы приучить карапуза к самостоятельности и вырастить настоящего маминого помощника.

Способы приучить ребенка помогать

Лучшие способы приучить ребенка помогать по дому

Занимаясь воспитанием маленького человечка, не ждите от него таких же хороших и быстрых результатов, как от взрослого.

Будьте терпеливы и не забывайте благодарить: тогда ваше чадо будет охотнее браться за домашние дела.

  1. То, что вы поручаете своему малышу, не должно выступать в роли наказания. В противном случае и желание делать эту работу будет меньше плюс карапуз постоянно будет думать о том, что же он сделал неправильно.
  2. Превратите домашнюю работу в веселую игру: такой подход дает лучшие результаты и не будет восприниматься вашей крошкой как что-то неприятное и утомительное. При этом учитывайте пожелания маленького солнышка и давайте выполнять те простые задания, которые ему по душе.
  3. Попробуйте делать что-то вместе. Но при этом не нужно постоянно контролировать и поучать ваше чадо. Дайте малышу возможность действовать самостоятельно и выполнять задания без чьей-либо помощи. Конечно, вы можете подсказать крошке, как лучше сделать ту или новую работу. Здесь речь о том, чтобы не стоять над душой.
  4. Не вздумайте поощрять ребёнка деньгами или любым другим способом оплаты, иначе станете заложником своих же правил в дальнейшем. Маленький человечек не должен воспринимать свои обязанности в качестве предмета торга, так как потом он постоянно будет требовать у вас что-то новое за свою помощь.
  5. Четко сформулируйте свою просьбу. Важно с самого начала установить параметры для успешного выполнения поставленного задания. Например, если нужно убрать игрушки, определите время, к которому карапуз должен управиться и способ («собери игрушки в тот ящик»). Если же вы видите, что ваша крошка не справляется с вашим поручением, уделите пару минут и покажите на своем примере, что нужно сделать, чтобы решить вопрос.
  6. Позаботьтесь о комфорте. Какое бы задание вы не дали, вряд ли малыш справиться с ним на ура, если ему жарко, одежда натирает и в целом доставляет беспокойство. Мы рекомендуем приобрести для ребенка вещи из детского трикотажа. Это натуральная гипоаллергенная ткань, которая не вызывает раздражений/покраснений, пропускает воздух и впитывает влагу.

Большой выбор качественной одежды из детского трикотажа вы найдете в интернет магазине DemiBaby. Это фабрика работает с лучшими лекалами и не экономит на тканях, благодаря чему все обновки хорошо садятся по фигуре и выглядят невероятно стильно.

Деми – это большой выбор одежды на все случаи жизни. В ней вашему маленькому помощнику будет удобно, так что он точно не будет лениться помогать своим родителям.

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