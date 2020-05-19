Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort

Качественная бытовая техника не может быть дешевой, а если речь идет о современном плазменном телевизоре с большим экраном и функционалом, позволяющим подключаться к сети Интернет и использовать голосовое управление, то покупка точно обойдется в кругленькую сумму. Решение есть – специальные программы рассрочки помогут «растянуть» платежи и дадут возможность пользоваться техникой уже до внесения первого взноса.

Предложение от DomComfort

Один из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники в Украине предлагает достойный выбор TV-оборудования всех известных брендов. Обширный каталог телевизоров, представленный на https://dcomfort.com.ua/ru/catalog/televizori/, дает возможность подбирать технику по размеру диагонали и разрешению экрана, виду операционной системы и типу беспроводной технологии, наличию встроенного тюнера и функции Smart TV. Сильно облегчит поиск подходящего телевизора сортировка устройств по их стоимости, ведь это сразу поможет уложиться в обозначенный бюджет покупки.

Особенности рассрочки

DomComfort – это не только самая передовая бытовая техника по отличным ценам и бесплатная доставка товара по Киеву и пригороду украинской столицы. Онлайн-магазин предлагает идеальную программу рассрочки, где размер ежемесячных платежей, а значит, и срок возврата полной стоимости товара выбирает сам покупатель. Это не отменяет многих других преимуществ:

строго фиксированной суммы каждого взноса без дополнительных комиссий;

получения расширенной гарантии на телевизоры, позволяющей заменить товар;

возможности возврата телевизора для тех, кто испытывает сложности с оплатой рассрочки.

Стать участником такой программы могут граждане Украины не младше 18 лет, имеющие действующий паспорт и идентификационный номер плательщика (ИНН). Дополнительных условий нет, поэтому кредит становится доступным и студентам, и пенсионерам, а также тем, кто по каким-либо причинам не может предоставить справку о доходах. Не будет иметь значения и кредитная история покупателя, поэтому в DomComfort рассрочку сможет оформить каждый, получив при этом возможность вносить платежи любым удобным способом.

В дополнительные услуги интернет-магазина войдет доставка товара, сроки которой согласуются заранее. При необходимости курьеры поднимут технику на нужный этаж, а также выполнят ее сборку и подключение.