Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки

Присутствует в печени и тканях поперечнополосатых мышц. Представляет собой кристаллический, гигроскопический порошок белого цвета. Легко растворяется в воде. L-карнитин используют в медицине как активное и полезное вещество. Применяют в комплексной терапии.

Для чего нам нужен Л-карнитин?

L-карнитин может похвастать различными полезными свойствами.

Эффективно сжигает жировую ткань. Способствует похудению.

Увеличивает физический и умственный тонус.

Повышает стрессоустойчивость. Защищает нервную систему.

Защищает сердце, сосуды.

Снижает уровень холестерина.

Выводит из организма токсины. Нейтрализует негативное действие свободных радикалов.

Стимулирует регенерацию тканей, усиливает их снабжение кислородом.

Предотвращает процессы гибели клеток (апоптоза).

Защищает кости от развития остеопороза.

Нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Необходимо подчеркнуть полезные эффекты Л-карнитина для тех, кто занимается спортом. Биодобавка повышает выносливость организма. Пользуется особой популярностью в фитнес-индустрии.

Разновидности

Существуют различные формы левокарнитина https://dobavki.ua/l-karnitin/. Каждый выбирает для себя, какой вид больше подходит. Можно использовать такие разновидности БАДа:

таблетки; порошки; жидкий концентрат; капсулы.

Что касается жидкого варианта, он бывает в ампулах, бутылочках с концентратом. А также в виде готовых напитков. Кому-то удобнее принимать биологически активную добавку в таблетках, капсулах, а другие выбирают порошок или жидкость.

Похудение с помощью L-карнитина

Чтобы использовать L-карнитин для достижения максимального эффекта, необходимо учитывать его грамотный прием. Многие люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, должны не только ознакомиться с инструкцией биодобавки. Также желательно посоветоваться с тренером, чтобы вместе обсудить правильную дозировку.

В целом человек, который активно занимается спортом, может принимать от двух до пяти грамм L-карнитина. Это суточная доза, с помощью которой достигается эффект похудения. Таблетки, капсулы или жидкий концентрат левокарнитина лучше принимать за полчаса либо час до физических нагрузок. Л-карнитин в порошке надо развести в воде и выпить за 30-60 мин. до тренировки.

Эксперты рекомендуют применять БАД курсом в течение 30 дней. Далее нужно сделать перерыв на месяц. После этого можно начать следующий курс приема препарата.

Кстати, Л-карнитин для похудения прекрасно сочетается с другими биодобавками. Действует в период физической активности. Если человек не занимается спортом и хочет похудеть, то следует уделить внимание прогулке, уборке. А также легкой физической активности.

Если возникло желание укрепить здоровье с помощью натуральных биоактивных добавок, следует обратиться в специализированный магазин. Здесь каждый для себя найдет качественные препараты, способствующие вести здоровый образ жизни. Напомним наш адрес где вы сможете приобрести l-карнитин https://dobavki.ua/l-karnitin/