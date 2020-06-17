Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки

Присутствует в печени и тканях поперечнополосатых мышц. Представляет собой кристаллический, гигроскопический порошок белого цвета. Легко растворяется в воде. L-карнитин используют в медицине как активное и полезное вещество. Применяют в комплексной терапии.
Для чего нам нужен Л-карнитин?
L-карнитин может похвастать различными полезными свойствами.
- Эффективно сжигает жировую ткань. Способствует похудению.
- Увеличивает физический и умственный тонус.
- Повышает стрессоустойчивость. Защищает нервную систему.
- Защищает сердце, сосуды.
- Снижает уровень холестерина.
- Выводит из организма токсины. Нейтрализует негативное действие свободных радикалов.
- Стимулирует регенерацию тканей, усиливает их снабжение кислородом.
- Предотвращает процессы гибели клеток (апоптоза).
- Защищает кости от развития остеопороза.
- Нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Необходимо подчеркнуть полезные эффекты Л-карнитина для тех, кто занимается спортом. Биодобавка повышает выносливость организма. Пользуется особой популярностью в фитнес-индустрии.
Разновидности
Существуют различные формы левокарнитина https://dobavki.ua/l-karnitin/. Каждый выбирает для себя, какой вид больше подходит. Можно использовать такие разновидности БАДа:
- таблетки;
- порошки;
- жидкий концентрат;
- капсулы.
Что касается жидкого варианта, он бывает в ампулах, бутылочках с концентратом. А также в виде готовых напитков. Кому-то удобнее принимать биологически активную добавку в таблетках, капсулах, а другие выбирают порошок или жидкость.
Похудение с помощью L-карнитина
Чтобы использовать L-карнитин для достижения максимального эффекта, необходимо учитывать его грамотный прием. Многие люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, должны не только ознакомиться с инструкцией биодобавки. Также желательно посоветоваться с тренером, чтобы вместе обсудить правильную дозировку.
В целом человек, который активно занимается спортом, может принимать от двух до пяти грамм L-карнитина. Это суточная доза, с помощью которой достигается эффект похудения. Таблетки, капсулы или жидкий концентрат левокарнитина лучше принимать за полчаса либо час до физических нагрузок. Л-карнитин в порошке надо развести в воде и выпить за 30-60 мин. до тренировки.
Эксперты рекомендуют применять БАД курсом в течение 30 дней. Далее нужно сделать перерыв на месяц. После этого можно начать следующий курс приема препарата.
Кстати, Л-карнитин для похудения прекрасно сочетается с другими биодобавками. Действует в период физической активности. Если человек не занимается спортом и хочет похудеть, то следует уделить внимание прогулке, уборке. А также легкой физической активности.
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