 

Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки

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Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки

Присутствует в печени и тканях поперечнополосатых мышц. Представляет собой кристаллический, гигроскопический порошок белого цвета. Легко растворяется в воде. L-карнитин используют в медицине как активное и полезное вещество. Применяют в комплексной терапии. 

Для чего нам нужен Л-карнитин?

L-карнитин может похвастать различными полезными свойствами.

  • Эффективно сжигает жировую ткань. Способствует похудению.
  • Увеличивает физический и умственный тонус.
  • Повышает стрессоустойчивость. Защищает нервную систему.
  • Защищает сердце, сосуды.
  • Снижает уровень холестерина.
  • Выводит из организма токсины. Нейтрализует негативное действие свободных радикалов.
  • Стимулирует регенерацию тканей, усиливает их снабжение кислородом.
  • Предотвращает процессы гибели клеток (апоптоза).
  • Защищает кости от развития остеопороза.
  • Нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Необходимо подчеркнуть полезные эффекты Л-карнитина для тех, кто занимается спортом. Биодобавка повышает выносливость организма. Пользуется особой популярностью в фитнес-индустрии.

Разновидности

Существуют различные формы левокарнитина https://dobavki.ua/l-karnitin/. Каждый выбирает для себя, какой вид больше подходит. Можно использовать такие разновидности БАДа:

  1. таблетки;
  2. порошки;
  3. жидкий концентрат;
  4. капсулы.

Что касается жидкого варианта, он бывает в ампулах, бутылочках с концентратом. А также в виде готовых напитков. Кому-то удобнее принимать биологически активную добавку в таблетках, капсулах, а другие выбирают порошок или жидкость.

Похудение с помощью L-карнитина

Чтобы использовать L-карнитин для достижения максимального эффекта, необходимо учитывать его грамотный прием. Многие люди, которые хотят избавиться от лишнего веса, должны не только ознакомиться с инструкцией биодобавки. Также желательно посоветоваться с тренером, чтобы вместе обсудить правильную дозировку.

В целом человек, который активно занимается спортом, может принимать от двух до пяти грамм L-карнитина. Это суточная доза, с помощью которой достигается эффект похудения. Таблетки, капсулы или жидкий концентрат левокарнитина лучше принимать за полчаса либо час до физических нагрузок. Л-карнитин в порошке надо развести в воде и выпить за 30-60 мин. до тренировки.

Эксперты рекомендуют применять БАД курсом в течение 30 дней. Далее нужно сделать перерыв на месяц. После этого можно начать следующий курс приема препарата.

Кстати, Л-карнитин для похудения прекрасно сочетается с другими биодобавками. Действует в период физической активности. Если человек не занимается спортом и хочет похудеть, то следует уделить внимание прогулке, уборке. А также легкой физической активности.

Если возникло желание укрепить здоровье с помощью натуральных биоактивных добавок, следует обратиться в специализированный магазин. Здесь каждый для себя найдет качественные препараты, способствующие вести здоровый образ жизни. Напомним наш адрес где вы сможете приобрести l-карнитин https://dobavki.ua/l-karnitin/

Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки

 

 

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Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки
Л-карнитин для похудения: свойства популярной добавки
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