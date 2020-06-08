 

Toshiba 40S1650EV: обзор модели

Досуг Сегодня, 12:0355
Toshiba 40S1650EV: обзор модели

Время от времени нам приходится обновлять технику. Даже телевизор со временем может поломаться. И тогда нам приходится отправляться за новой моделью. Рынок радует большим количеством вариантов. Но что именно выбрать? Обратите внимание на технику именитых брендов. Например, Toshiba 40S1650EV – это популярный у пользователей LED-телевизор с диагональю 40 дм. Его разрешение в Full HD (1920 x 1080) делает технику пригодной для просмотра HDTV. Модель известна как лучшая ТВЧ в своей категории. Она предоставляет столько уникальных возможностей, чтобы вы даже не представляете себе. Во-первых, 40-дюймовый «40S1650EV» обладает высокой  четкостью. Он идеально подходит для пользователей, которые планируют  использовать его в целях домашнего кинотеатра в небольшой комнате.

Как выглядит телевизор? Такая модель поставляется в черном глянцевом цвете, как и большинство современных ТВ-устройств.  Корпус у нее очень элегантный и внешне кажется хрупким. Однако на самом деле техника это довольно прочная и надежная.  Она идеально подходит для любой комнаты вашего дома. Кстати, найти вот такой телевизор вы можете на портале y.ua. Магазин порадует вас лояльными ценами и большим выбором моделей.

Какая комплектация у техники от Тошиба? Приходят эти телевизоры с пультом дистанционного управления, комплектом батареек, чистящей салфеткой, а также руководством по использованию.  Это стандартный набор, который идет в комплекте с любой LED-моделью.

Этот аппарат способен воспроизводить HD-видео, что здорово, особенно для тех, кто жаждет высокое качество изображения. Для комфортного пользования техникой, производитель предусмотрел сразу несколько разъемов -  USB, D-Sub и «HDMI». Их должно быть более чем достаточно для обычных бытовых потребностей.

Это не удивительно, поскольку компания «Тошиба» добавила в модель «1080p» полную высокую четкость изображения «CineSpeed», что предлагает частоту обновления всего за восемь миллисекунд. Это также гарантирует, что не будет плавного перехода между кадрами во время просмотра любого видео. 

Модель «40S1650EV» также оснащена функцией динамической подсветки, которая позволяет телевизору производится в ЖК на двухсот пятидесяти шести разных уровнях. Если эта функция включена, она позволяет пользователю испытывать глубокую черную картинку с ярким контрастом в 4000:1. Пользователям ПК также можно подключить телевизор к компьютеру, так как «40S1650EV» поддерживает высокое разрешение входного сигнала ПК через «D-Sub» кабель. Кроме того, игроки также могут использовать игровой режим, доступный на блоке, чтобы уменьшить задержку игрового контроллера. Это очень удобно, особенно для тех, кто играет в игры, которые не требуют задержки между ними, такие как шутер от первого лица или ролевая игра. 

Компания «Тошиба» утверждает, что модель телевизора «40S1650EV» оснащена «QSound 3D», что обеспечивает объемный звук для просмотра. Тем не менее, есть претензии, данные потребителям, что качество звука бывает посредственным и подходит для обычного просмотра. Для тех, кто хочет испытать лучшее качество звука, предлагается сделать домашний кинотеатр. 

Как видите, очередное «детище» Тошиба – модель «40S1650EV» 40-дюймовый ЖК с разрешением HD— это отличный телевизор для тех, кто не имеет большого бюджета для ЖК-телевизора высокой четкости, но по-прежнему хотите получать хорошее качество ТВ. 40-дюймовый экран идеально подходит для тех, кто хочет поставить его в спальне. Поставить его можно и в большой комнате, например, в гостиной. Он будет эффектным украшением зала.

 

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Теги: news, новости, Украина, Телевизор, Toshiba, 7dniv, 7dnivinfo  
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