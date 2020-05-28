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Блефаропластика – виды и особенности процедур

Блефаропластика – это оперативное вмешательство, при котором с зоны нижних и верхних век удаляются жировые отложения и складки лишней кожи. Цель данной процедуры – коррекция области лица, удаление дефектов и омоложение. Процедура позволяет справиться с такими недостатками внешности:

  • Избыток кожи на веках;
  • Глубокие морщины;
  • Мешки под глазами, от которых не помогают здоровый сон и кремы;
  • Дряблость кожи.

Лазерная блефаропластика https://www.leomed.com.ua/ наиболее популярна. Это современная процедура, имеющая немало преимуществ: короткий реабилитационный период, отсутствие каких либо шрамов, рубцов и следов от разрезов, меньшая травматичность. После лазерной пластической операции остаются только незначительные отеки и гематомы, которые проходят в течение 2-3 недель.

Виды процедуры

В пластической хирургии есть четыре метода проведения блефаропластики. Метод проведения операции определяет врач, основываясь на состоянии кожи, наличия тех или иных проблем, пожеланий пациента.

Основные виды блефаропластики:

  1. Круговая пластика. Назначается при больших мешках под глазами и верхнем нависании кожи.
  2. Субцилиарная пластика. Проводится исключительно для избавления от мешков под глазами.
  3. Анкерная блефаропластика. Используется для коррекции верхних век. Процедура позволяет решить проблему с нависанием верхнего века. Нависание века визуально делает человека старше, а также приводит к быстрой утомляемости глаз.
  4. Трансконьюктевальная процедура. Доступ осуществляется через коньюктиву, а значит, процедура проводится без разрезов и накладывания швов. Такой метод коррекции зон нижних и верхних век проводится в основном молодым людям с незначительными проблемами. Так как при сильно дряблой и растянутой коже заметных результатов ожидать не стоит.

Отдельно стоит отметить лазерную блефаропластику, которая позволяет с наименьшей травматичностью для пациента откорректировать область лица, удалить дефекты и омолодить.

Показания и противопоказания

Показания к проведению блефаропластики:

  • Глубокие морщины, от которых не удается избавиться с помощью омолаживающих кремов и прочих косметических средств;
  • Избыток кожи нижних и верхних век, который необходимо убрать;
  • Колобомы;
  • Жировые грыжи;
  • Неправильная форма нижнего или верхнего века;
  • Последствия травм, воспалительных процессов или осложнения после проведенных операций.

Есть ряд противопоказаний, при которых пластический хирург не возьмется за проведение операции:

  • Онкология;
  • Острые инфекционные заболевания;
  • Кератит или блефарит;
  • Инфекционные поражения роговицы;
  • Миопатия;
  • Анемия;
  • Сахарный диабет;
  • Высокое внутричерепное давление.

Решение о проведении операции принимает только врач после осмотра и опроса пациента, изучения медицинской карты и проведения ряда анализов. Доктор должен быть уверен, что хирургическая операции по коррекции зон верхних и нижних век не навредит здоровью человека.

Восстановление

Несмотря на относительную простоту и безопасность процедуры, положительные изменения после ее проведения заметны сразу. На стационаре пациент проводит 1 день, через 7-10 дней возвращается к привычной жизни и активной деятельности, а примерно через 3 недели полностью восстанавливается после операции.

Чтобы реабилитация прошла быстро и без осложнений, пациент должен выполнять все рекомендации врача: промывать глаза физраствором, избегать физических нагрузок, больше отдыхать, применять назначенные мази и капли, принимать назначенные обезболивающие и противовоспалительные препараты, не спать на лице и т.д.

В частной клинике LeoMed работают квалифицированные и опытные пластические хирурги, имеющие за плечами множество успешно проведенных операций и не меньше довольных клиентов.

Счастливые пациенты, которым врачи помогли откорректировать внешность и избавиться от недостатков ни лице, часто оставляют положительные отзывы. Ознакомившись с ними, вы можете убедиться, что в медицинском центре «ЛеоМед» вам действительно помогут и проведут операцию на самом высоком уровне и с использованием дорогостоящего оборудования.

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Досуг

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