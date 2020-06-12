 

Что нельзя во время беременности?

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Что нельзя во время беременности?

Беременность — один из самых волшебных моментов для женщины, потому что в этот период внутри развивается новая жизнь. После зачатия ребенка начинает меняться женское тело, скачут гормоны и могут появиться странные пищевые пристрастия — это и есть первые симптомы беременности.

Но не всегда можно идти на поводу желаний, ведь в некоторых случаях это может быть вредно для ребенка. Но обо всем по порядку.



Первые симптомы: как понять, что беременна?



Изменение гормонального фона происходит после оплодотворения яйцеклетки, тогда женщина может заметить "звоночки" организма. Всё происходит индивидуально, но есть 8 распространенных симптомов:

  • У 80% женщин появляется токсикоз (тошнота);
  • Изжога и запор мучают из-за замедления работы пищеварительной системы;
  • Грудь увеличивается, а прикосновения к ней могут приносить болезненные ощущения;
  • Беспричинная усталость;
  • Более эмоциональная реакции на происходящее;
  • Могут резко измениться пищевые предпочтения — вы захотите есть то, что никогда не любили или, наоборот, перестанете употреблять в пищу любимые блюда;
  • Походы в туалет " по-маленькому" станут чаще;
  • Появляется головокружение.

Симптомы беременности сопровождают многих женщин с первого триместра до самых родов. Но с появлением животика многие сомнения отпадают.



От чего нужно отказаться во время беременности?



Первое, что сразу приходит на ум, — это алкогольные напитки и табачные изделия. Считается, что даже небольшая доза алкоголя особенно опасна с 3 недель до окончания первого семестра. В этот период формируется основа систем ребенка и его внутренних органов.

Во время планирования беременности обоим родителям хотя бы за 3 месяца до зачатия нужно отказаться от алкоголя и сигарет. Научные исследования доказали, что дети, чьи мамы курили до беременности, могут родиться с зависимостью к никотину, с ослабленным иммунитетом и недоразвитыми лёгкими.

Также медики рекомендуют отказаться от некоторых вещей или уменьшить их количество в вашей жизни:

  • Спорт. Беременная женщина не должна сильно переутомляться. Вы можете заниматься спортом, но прежде найдите золотую середину. Специалисты рекомендуют отказаться от активных видов спорта и обратить внимание на фитнес, плаванье, йогу, прогулки на свежем воздухе или специальной гимнастики для будущих мам.
  • Секс. Здесь все индивидуально и зависит от медицинских показателей. При легко протекающей беременности секс не запрещён, потому что он хорошо сказывается на эмоциональном состоянии. А ближе к родам его назначают в качестве терапевтических мер. Но, конечно, от смелых поз откажетесь.
  • Питание. Чтобы избежать изжоги и не затруднять работу внутренних органов, откажитесь от острого, жирного и соленого. Добавьте в рацион побольше мяса, рыбы, продукты с содержанием кальция (хурма, яблоки, киви и т.д.). Врачи рекомендуют на 7 месяце кушать отруби, чернослив, овсяную крупу — профилактика развития анемии.
  • Напитки. Как уже говорилось, нужно отказаться от алкоголя и остановить выбор на мятном, белом и имбирном чае.
  • Поза для сна. Беременным женщинам запрещается спать на спине, потому что плод может передавить нижнюю полую вену. Кстати, на сон нужно тратить минимум 8 часов.

На поздних сроках лучше забыть о банях, саунах и воздушных перелетах. Также нельзя принимать горячие ванны, но в тёплой воде можно полежать.

Многие врачи советуют побольше разговаривать с малышом, читать ему сказки, слушать классическую музыку. Ребёнок слышит голоса родителей, чувствует интонацию и настроение мамы, поэтому окружающая среда должна быть наполнена позитивной энергии, без лишних стрессов и волнений.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, Беременность  
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