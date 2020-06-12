Что нельзя во время беременности?

Беременность — один из самых волшебных моментов для женщины, потому что в этот период внутри развивается новая жизнь. После зачатия ребенка начинает меняться женское тело, скачут гормоны и могут появиться странные пищевые пристрастия — это и есть первые симптомы беременности.



Но не всегда можно идти на поводу желаний, ведь в некоторых случаях это может быть вредно для ребенка. Но обо всем по порядку.





Первые симптомы: как понять, что беременна?





Изменение гормонального фона происходит после оплодотворения яйцеклетки, тогда женщина может заметить "звоночки" организма. Всё происходит индивидуально, но есть 8 распространенных симптомов:

У 80% женщин появляется токсикоз (тошнота);

Изжога и запор мучают из-за замедления работы пищеварительной системы;

Грудь увеличивается, а прикосновения к ней могут приносить болезненные ощущения;

Беспричинная усталость;

Более эмоциональная реакции на происходящее;

Могут резко измениться пищевые предпочтения — вы захотите есть то, что никогда не любили или, наоборот, перестанете употреблять в пищу любимые блюда;

Походы в туалет " по-маленькому" станут чаще;

Появляется головокружение.

Симптомы беременности сопровождают многих женщин с первого триместра до самых родов. Но с появлением животика многие сомнения отпадают.





От чего нужно отказаться во время беременности?





Первое, что сразу приходит на ум, — это алкогольные напитки и табачные изделия. Считается, что даже небольшая доза алкоголя особенно опасна с 3 недель до окончания первого семестра. В этот период формируется основа систем ребенка и его внутренних органов.



Во время планирования беременности обоим родителям хотя бы за 3 месяца до зачатия нужно отказаться от алкоголя и сигарет. Научные исследования доказали, что дети, чьи мамы курили до беременности, могут родиться с зависимостью к никотину, с ослабленным иммунитетом и недоразвитыми лёгкими.



Также медики рекомендуют отказаться от некоторых вещей или уменьшить их количество в вашей жизни:

Спорт. Беременная женщина не должна сильно переутомляться. Вы можете заниматься спортом, но прежде найдите золотую середину. Специалисты рекомендуют отказаться от активных видов спорта и обратить внимание на фитнес, плаванье, йогу, прогулки на свежем воздухе или специальной гимнастики для будущих мам.

Секс. Здесь все индивидуально и зависит от медицинских показателей. При легко протекающей беременности секс не запрещён, потому что он хорошо сказывается на эмоциональном состоянии. А ближе к родам его назначают в качестве терапевтических мер. Но, конечно, от смелых поз откажетесь.

Питание. Чтобы избежать изжоги и не затруднять работу внутренних органов, откажитесь от острого, жирного и соленого. Добавьте в рацион побольше мяса, рыбы, продукты с содержанием кальция (хурма, яблоки, киви и т.д.). Врачи рекомендуют на 7 месяце кушать отруби, чернослив, овсяную крупу — профилактика развития анемии.

Напитки. Как уже говорилось, нужно отказаться от алкоголя и остановить выбор на мятном, белом и имбирном чае.

Поза для сна. Беременным женщинам запрещается спать на спине, потому что плод может передавить нижнюю полую вену. Кстати, на сон нужно тратить минимум 8 часов.

На поздних сроках лучше забыть о банях, саунах и воздушных перелетах. Также нельзя принимать горячие ванны, но в тёплой воде можно полежать.



Многие врачи советуют побольше разговаривать с малышом, читать ему сказки, слушать классическую музыку. Ребёнок слышит голоса родителей, чувствует интонацию и настроение мамы, поэтому окружающая среда должна быть наполнена позитивной энергии, без лишних стрессов и волнений.