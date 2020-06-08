Рішення делікатних проблем

Деякі захворювання вважаються вкрай делікатними. Дуже часто люди соромляться проблем в сфері проктології. Поширена помилка полягає в тому, що подібні недуги довго і болісно лікуються. В результаті хвороба переходить в хронічну форму. Насправді позбутися від подібних проблем можна просто і без неприємних клопотів. На ринку представлено безліч препаратів рослинного походження, які відмінно зарекомендували себе в лікуванні геморою, простатиту, тріщин прямої кишки, а також цілого ряду гінекологічних захворювань. Свічки з олією обліпихи прийдуть на допомогу при виникненні перших же симптомів, просто клікайте сюди.

Перевірено століттями

Цілющі властивості обліпихи були вже добре відомі нашим далеким предкам. До складу цієї ягоди входить безліч вітамінів і мікроелементів, поліненасичені жирні кислоти і маса інших біологічно активних елементів. Корисні речовини в достатку містяться як в самих ягодах, так і в кісточках, але склад у них різний. Разом же вони дають унікальну комбінацію омега-3 і омега-6 жирних кислот, яка не зустрічається більше ні в одній рослині. Обліпиха підвищує імунітет, нормалізує травлення, зміцнює суглоби, має ранозагоювальну ефектом, чудово знімає запалення, набряки, свербіж, зупиняє кровотечі, бореться з масою інших захворювань. А масло обліпихи взагалі називають «ліками від тисячі хвороб», що давно визнала офіційна медицина. Свічки з олією обліпихи відмінно зарекомендували себе, як дуже ефективне і доступне засіб. На жаль, полезнейшее масло обліпихи здатне викликати алергічну реакцію. Але це трапляється вкрай рідко. Перед покупкою супозиторіїв з обліпихою обов'язково переконайтеся, що ви не схильні до неї.

Потужний акорд

Свічки з обліпихою, завдяки своїм антибактеріальним властивостям, швидко відновлюють цілісність пошкоджених тканин. Геморой це не просто біль і дискомфорт. Якщо не лікувати це захворювання, воно може перерости в смертельно небезпечну недугу. На ранніх же стадіях делікатну хворобу можна вилікувати самостійно. До складу свічок з маслом обліпихи входять також масло какао і бджолиний віск. Акорд цих природних компонентів і дозволяє впоратися з делікатною проблемою. Діючі речовини швидко проникають в глибокі шари тканин, відразу приносячи полегшення. Такі супозиторії не викликають печіння або інших неприємних відчуттів. Якщо справа дійшла до оперативного втручання, вони допоможуть відновленню пацієнта. Свічки діють швидко і цілеспрямовано.

Не нашкодь!

Супозиторії допоможуть боротися з гінекологічними запаленнями та інфекціями. Масло обліпихи успішно застосовують при патології сечостатевої системи, а також для післяпологового відновлення тканин. Для вагітних жінок, які стикаються з проблемою геморою досить часто, такі свічки будуть вкрай корисні. Вони виготовлені з натуральної сировини, значить, не завдадуть ніякої шкоди майбутній дитині. При грудному вигодовуванні ніяких протипоказань також немає. Так, свічки з маслом обліпихи дуже ефективні при безлічі захворювань. Але важливо пам'ятати, що будь-яке лікування слід проводити під контролем лікаря. І обов'язково вивчайте інструкцію перед застосуванням будь-яких лікарських засобів, і супозиторіїв з олією обліпихи зокрема. Від правильного застосування залежить багато чого. Ставтеся до свого здоров'я дбайливо.