Есе допомагає проявити індивідуальність

Мало хто згадує шкільні завдання з ніжністю і приємною ностальгією. Вони забирають дуже багато вільного часу і часто не приносять особливої користі. Особливо якщо мова йде про твори, в яких потрібно припустити, що саме хотів сказати автор того чи іншого твору.

Тобто, по суті, вчителі вимагають від школярів проаналізувати мотиви і наміри дорослої людини і викласти їх в досить суворії формі, слідуючи чітким літературним правилам. Не дивно, що школярі скептично ставляться до написання творів на задану тему. У них немає зацікавленості в завданні. Для того, щоб з ним впоратися досить просто прочитати короткий зміст літературного твору.

У есе ж є головна перевага - свобода проявити індивідуальність. Це і є одним з критеріїв оцінки роботи учня.

У чому різниця?

Варто зазначити, що до написання есе теж пред'являються певні вимоги. Текст має складатися з трьох частин:

- вступу;

- основної частини;

- висновок.

Часто вчитель сам вибирає тему, але учень може проявити ініціативу і запропонувати свою. На цьому всi формальні властивості есе закінчуються. Учню не потрібно намагатися зрозуміти, що хотів сказати автор і які літературні прийоми для цього використовувати.

Есе - це запрошення до діалогу. Завдання учня - представити свої власні ідеї і думки. Ключовий момент відмінності від твору полягає в тому, що учень може зробити це в довільній формі, дати волю своїй фантазії. Таке завдання здається більш захоплюючим, тому що дає можливість показати свій внутрішній світ.

Здається дивним той факт, що в світі, де вже давно індивідуальність і винахідливість цінуються вище стандартної передбачуваності, в школах дітей як і раніше змушують неухильно слідувати чітким правилам письмових завдань. Роботодавець отримає більше вигоди від того співробітника, який може знаходити нестандартні рішення, ніж від того, хто сліпо слідує виробничому протоколу. Розвивати творче мислення і спонтанність необхідно зі шкільної лави. Не варто заганяти юних обдарувань в рамки, вимагаючи від них неефективно витрачати час на твори. Якщо впровадити в нашу систему освіти більше свободи дій і пробудити інтерес до завдань, результати не змусять себе довго чекати.

Написати гарне есе складно

Можливо, навіть складніше, ніж хороший твір. Свобода дій може поставити в глухий кут. Не дивно, що існує безліч компаній (Custom Writing), які пропонують школярам і студентам свою допомогу.

Іноді, розібратися у власних думках буває складніше, ніж в думках автора твору. Тому студенти західних навчальних закладів з радістю користуються послугами досвідчених письменників наукових робіт.

Такі сервіси як Do my homework вельми популярні через нестачу часу у студентів і школярів. Письменник, який пропонує свою допомогу, зможе допомогти правильно структурувати есе, перевірити його на наявність помилок і відредагувати окремі його частини. У будь-якому випадку, таке завдання допоможе розвинути нестандартне мислення і поліпшити навички письменницької майстерності.