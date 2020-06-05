 

Йога для начинающих – что это, с чего начать и где заниматься?

Досуг Сегодня, 17:0955
Йога для начинающих – что это, с чего начать и где заниматься?

Йога для начинающих: как начать и с чего?

Йога для начинающих – что это, с чего начать и где заниматься?

Наверняка вы много раз слышали слово «йога», хотели попробовать, но никак не решались. Время начать! Но с чего и каких результатов ждать?

На начальном этапе подойдет йога для новичков: простые упражнения (асаны). Они помогут похудеть, восстановить нервную систему, улучшают настроения и избавляют от болей в спине.

Для начинающих заниматься йогой не рекомендуется заставлять себя. Не расстраивайтесь, если сегодня у вас на упражнения не хватило времени. Выполняйте только те асаны, которые вам нравятся и приносят удовольствие. Если по какой-то причине вам не понравилось - не спешите бросать. Попробуйте другие асаны, другого наставника, другое место для занятий, другой вид йоги. Например, когда я занималась дома, у меня никак не получалось расслабиться и послушать свое тело; и наоборот, занимаясь йогой в центре Харькова, в клубе Egoiste, уже через 5-10 минут я поняла, что на самом деле йога - это невероятно! В этой системе главное правило - получать от упражнений покой, радость и гармонию.

Йогой желательно заниматься каждый день дома на полу, постелив специальный коврик или же обычную простынь. Для начинающих йогов занятия могут составлять 30 минут в день.

Первая неделя занятий обычно посвящена привыканию к новому распорядку жизни. Определитесь, в какое время суток вам удобнее заниматься. Лучшим периодом считается утро.

Популярные заблуждения, связанные с йогой

Необходимо быть очень гибким, чтобы начать заниматься йогой.

Это не так. Именно начав выполнять упражнения, вы сможете почувствовать себя стройным, гибким и спортивным человеком. Это не зависит от уровня начальной подготовки, тем более что существует специальная йога для начинающих.

Выполнение упражнений занимает много времени, которого у меня нет.

Заниматься йогой можно и один раз в неделю и каждый день. Когда вы поймете всю прелесть этого искусства, то найдете время на каждодневные занятия. Обязательно!

Йога только для молодых.

Вовсе нет. Ею может заниматься каждый, не зависимо от возраста. Если же физические возможности ваши ограничены, попробуйте йогу сновидений или же мантра-йогу.

У меня нет денег для занятий.

Деньги не играют определяющую роль. Да, существуют очень дорогие школы йоги, но никто еще не отменял занятий дома. Вместо коврика вполне можно использовать полотенце, простынь или плед.

Немного практических советов

Для начинающих заниматься йогой можно в любой одежде, главное чтоб она не сковывала тело. Часто практикуют йогу босиком.

Для преодоления сексуальных проблем, советуем заняться парной или тантра йогой. Эти виды помогут навсегда забыть о комплексах и научат получать полное наслаждение.

Сбросить лишние килограммы вы сможете вместе с пауэр йогой или с горячей бикрам йогой, занятия которой проводятся в нагретом помещении. Важно заметить, что вышеперечисленные виды подойдут лишь здоровым и молодым.

Если ваша цель просветление, попробуйте кундалини йогу. При упорстве в занятиях и некотором опыте, эти упражнения помогут стать успешным и счастливым, помогают избавиться от вредных привычек, старых обид, депрессий, учат быть счастливым.

Какой вид вы бы не выбрали, помните, что цель йоги - это путь к свободе, а не омолаживание, похудение или просветление. Не думайте долго о том, какой стиль выбрать, сходите на любой. Вскоре ваше тело само дать знать, ваше это или нет.

С какого упражнения начать?

Треугольник

Широко поставив врозь ноги, разверните стопу правой ноги наружу.

Правую руку вытяните в сторону на уровне плеча ладонью вниз. Положите левую руку за спину.

На выдохе, наклоняйте туловище вправо, а правую руку положите на пол рядом со стопой. Поверните голову влево и посмотрите через плечо вверх.

Затем разверните корпус вправо и вытяните левую руку. Задержитесь в этой позе на десять секунд, а затем повторите с другой стороны.

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