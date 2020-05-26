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Досуг Сегодня, 17:1353
Выбор гитары для тех, кто хочет петь: 3 лучших модели гитар вестерн

Для разных целей гитары отличаются. Например, если мы идем учиться в музыкальную школу, то нам дадут в руки классическую гитару и научат играть на ней классику. Но чаще хочется использовать инструмент для аккомпанемента и петь песни. В таком случае классическая акустика не подойдет, нужна фолк-гитара, или вестерн. Цена акустической гитары зависит от материалов корпуса и качества сборки, струн.

Чем отличается классика от вестерн

Эти гитары звучат по-разному, потому что каждая имеет свою направленность и отличается:

  • Струнами. На классической стоят нейлоновые струны, и играть на ней можно фламенко, испанские и классические мелодии – иными словами, молча играть. Нейлон звучит глухо и тихо. А вот гитара вестерн оснащается металлическими струнами, именно ее нужно брать с собой в поход и сидеть у костра, напевая любимые песни. Она подойдет, если вы любите петь дома для себя и вам нужно создать качественный звонкий аккомпанемент. На такой гитаре можно играть и пальцами, и медиатором. Она создана для стилей рок, поп, рок-н-ролл и т.д.
  • Грифом. У вестерна он уже, а внутри установлен анкерный болт для прочности. Получается, что звуком на вестерн-гитаре управлять проще, он более четкий.
  • Корпусом. Примыкание к грифу у гитары вестерн идет у 14-го лада, у классики – у 12-го. Поэтому на вестерне будет легче брать аккорды барэ.

Не стоит начинать учиться на классике, если вы хотите писать или петь песни. Сразу берите вестерн и привыкайте к металлическим струнам. Переход с классики на вестерн может быть сложным из-за того, что придется приноровиться к разной ширине грифа.

Топ-3 бюджетных гитар вестерн

С отличиями разобрались, теперь рассмотрим 3 самые популярные и недорогие модели.

CRAFTER MD-40/N

Это бюджетная, но в то же время качественно сделанная акустическая гитара. Она звучит громко и выразительно, дает насыщенные басы. Гитара натурального древесного цвета, выполнена из шпона ели, который считается некапризным и не боится влаги и перепада температур. Также для частей инструмента использовано красное дерево. Корпус дредноут – классика, любимая множеством музыкантов во всем мире.

IBANEZ PF15 NT

Гитара очень популярна, потому что отличается лучшим соотношением цены и качества. Не очень дорогая, а звучит, как инструмент премиум-сегмента. Великолепное качество сборки, дека из ели и махагона, гриф – махагон.

FENDER SQUIER SA-150

Недорогая гитара, но удобная для ежедневных занятий. Гриф из липы удобно ложится в руку, звук хороший. Эта гитара подойдет для начинающих музыкантов и детей, со временем ее захочется поменять на что-то подороже, но в своей цене это популярный вариант.

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