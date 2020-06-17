ТОП-5 бинарных брокеров - выбираем лучший вариант

Выбор брокера для работы с бинарными опционами является одним из самых важных шагов, который стоит перед начинающим трейдером. У разных игроков могут быть индивидуальные потребности - именно поэтому определить самый лучший вариант среди всех посредников не представляется возможным. Однако, можно изучить условиях всех брокеров и выбрать наиболее подходящего.

Для сравнения мы выбрали пять ведущих брокеров бинарных опционов:

24option;

Binomo;

uTrader;

Бинариум;

Olymp Trade.

Сравнение брокеров мы будем проводить по четырём факторам: сумма минимального депозита, бонусы, наличие счёта в рублях, наличие лицензии. В качестве конкурсантов мы выбрали самых стабильных участников рынка - все брокеры имеют лицензии и относятся к проверенным организациями.

Связываться с брокерами, которые работают менее 5 лет, крайне не рекомендуется. Вообще молодые брокеры - это камень преткновения даже для опытных трейдеров, так как часто новые игроки обещают весьма привлекательные условия. Тем не менее, в большинстве случаев, они не выплачивают никаких денег и довольно быстро исчезают с рынка. Перед тем как выбрать своего брокера внимательно изучаем рейтинги: https://forex-up.com/ru/broker-reviews/oxmarkets-review/

Наша пятерка имеет много общего. Например - многие из них позволяют торговать с минимальным депозитом всего в 10 долларов. Такая символическая сумма позволит начать работу даже новичку без какого-либо бюджета.

*Сравниваем брокеров бинарных опционов

24option

Минимальный депозит - 200 долларов. Можно открыть счёт в рублях, есть возможность получить бонус при пополнении депозита. У брокера есть лицензия организации ЦРФИН и международного регулятора SySec.

Binomo

Минимальный депозит у данного брокера - всего 10 долларов. Возможность открыть счет в рублях позволяет играть сразу после пополнения депозита включиться в игру. Брокер позволяет заключать полностью безрисковые сделки. Кроме этого Биномо даёт бонус при пополнении депозита. Важно, что брокера имеется лицензия ЦРОФР. Подробнее можно узнать по ссылке: https://forex-up.com/ru/broker-reviews/zoomtrader-review/

Olymp Trade

Минимальная сумма депозита - 10 долларов. При пополнении брокер дарят существенный бонус. Возможность открыть счет в рублях также имеется. Кроме этого брокер обещает заманчивые бонусные предложения каждую неделю. Olymptrade имеет лицензию организации ЦРОФР.

Бинариум

Минимальный депозит - всего 9 долларов. Так что новички оценят возможность играть даже без больших денежных сбережений. Счет в рублях и возможность совершать сделки без риска также приятно удивили. Посредник имеет лицензию ЦРОФР.

UTrader

UTrader - один из самых известных брокеров бинарных опционов. Минимальный депозит уже серьезнее - 200 долларов. Счёт в рублях, лицензия ЦРФОР, регулярные акции и возможность совершать безрисковые сделки - всё вполне стандартно.

Таким образом, мы видим, что все представленные конкурсанты выглядят достойно. У всех есть лицензии регулирующих организаций, также возможность совершать сделки без финансовых рисков. Как мы видим, самые демократичные варианты - это Olymptrade и Биномо - они позволяют торговать с депозитом от 10 долларов.

*Что общего у всех бинарных брокеров

Читатели, имеющие опыт в бинарных опционах, могут заметить, что сравнение брокеров с различным депозитам входа не совсем корректно. На самом деле все представленные брокеры работают как с большими так и совсем маленькими суммами. Здесь следует отметить, что нужно выбирать такого посредника отношение которого не будет меняться в зависимости от суммы депозита трейдера.

Протестировав все пять вариантов мы сделали вывод, что объективный уровень доходности каждого брокера может довольно сильно различаться. При этом нельзя выбрать одного наиболее доходного брокера бинарных опционов. Во многом доходность будет зависеть от типа актива, который выбрал трейдер. Так если планируется работать именно с валютными парами, то лучше обратить внимание на 24option. Отличные результаты при игре на валютных парах также продемонстрировал брокер Binomo.

В случаях торговли сырьем или активами акций следует обратить пристальное внимание на Бинариум. Если планируется работать с сырьевыми товарами можно смело выбрать также брокера uTrader.

*Почему не выбран победитель

Выбрать безусловного лидера, который предлагает одинаково высокие цены абсолютно на все инструменты, не представляется возможным. Таких брокеров просто нет. Какие-то посредники своим приоритетом делают сырьевые продукты, другие - валютные пары. Именно поэтому выбирая брокера в первую очередь смотрим на то, какими активами планируется торговать. Во вторую - изучаем лицензии посредника. Если с ними всё в порядке, то можно приступать к регистрации на площадке брокера.

Абсолютная каждая из представленных площадок является достойным кандидатом для старта на бинарных опционах.

*Заключение