 

Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд?

Досуг Сегодня, 17:1853
Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд?

Выбор резины – всегда проблема для автолюбителя. Среди опытных автомобилистов бытует мнение, что бренд не всегда гарантирует качество шин. Помимо известных брендов есть и их дочерние компании, цены на которые значительно ниже, чем у «старшего брата» а технологичность остается на том же уровне. К тому же, нет бренда, у которого шины для зимы и лета одинаково хороши и не имеют недостатков. Hankook, Continental, Nokian, Goodyear , Bridgestone, и другие известные производители выпускают шины, имеющие свои особенности. Для авто владельца важно понимать эти особенности, уметь правильно выбирать шины, основываясь на соотношении цена/ качество. В таком случае он выберет хорошую резину для автомобиля, и не переплатит за бренд известной марки.

новые шина на легковой автомобиль

Есть несколько типов компаний, которые занимают изготовлением шин:

  1. Материнская – это главный бренд, носящий известные всем названия - Hankook ,Continental, Nokian, Goodyear , Bridgestone. Здесь собраны лучшие умы корпорации, исследовательские лаборатории, инженерный отдел, и все необходимое для проектировки и создания шин. Шины, выпущенные материнской компанией, имеют самые лучшие характеристики.
  2. Дочерние компании. Это марки, которыми владеет главный бренд. Они выпускают его продукцию на своих заводах, на собственной технической базе. У таких компаний есть свои лаборатории, отдел маркетинга, и выпускают продукцию как по заказу главного бренда, так и свою собственную.
  3. Частные компании. Данные компании занимаются выпуском лимитированных версий шин.

Шины, изготовленные на заводах материнских компаний – это вершина качества в производстве автомобильных покрышек. Здесь применены самые последние технологии, вся продукция проходит строжайший контроль качества.

Стоит ли переплачивать?

Конструктивно, шины от главной компании ничем не отличаются от покрышек, выпущенных дочерними подразделениями. Ничем, кроме материалов. Главная компания не экономит средств на производстве своей продукции, в ее распоряжении находятся лучшие технологии инженеры. Дочерние компании выпускают качественную продукцию, но по сравнению с шинами от бренда, она явно уступает. Это подтвердили не только виртуальные, но и реальные испытания на полигоне. Так что качество шин от главной компании оправдывает свою цену.

тестирование резины

Самые популярные шины на Украине.

Статистика клиентских предпочтений показывает, какие шины пользуются спросом, а какие нет. Никакие заводские испытания не покажут качества и надежность шин так, как это сделают обычные дороги. Соотношение цена/качество, сильные и слабые стороны – потребитель об этом знает едва ли не больше, чем сами создатели шин.

Список самых популярных брендов, которые предпочли жители Украины:

Continental. Известный немецкий бренд и неизменный лидер рейтингов. Качество, технологии, надежность – такими словами можно охарактеризовать шины марки Continental. Преимущества этих шин: низкий уровень шума, качественный состав, ненаправленный рисунок, высокие сцепные качества. Недостаток – высокая цена, но качество шин ее оправдывает.

Резина Hankook. Второй по популярности бренд, который предпочитают многие автовладельцы. Самое оптимальное соотношение цены к характеристикам и качеству шины.

Преимущества Hankook:

  • Высокая износостойкость.
  • Уникальный рисунок, эффективный на любой трассе.
  • Снижают расход топлива.
  • Сильный зацеп зимой даже без шипов.
  • Низкий уровень шума.
  • Широкий ассортимент шин и их размеров.

Недостатки:

На некоторых моделях на загородной трассе отмечается ухудшение управляемости автомобиля.

Bridgestone. Надежные шины, призванные улучшить управляемость автомобиля благодаря своему профилю и рисунку. У этих шин есть два недостатка – в большинстве своем их используют на спортивных или городских автомобилях, для дальних поездок они не удобны. Второй недостаток – высокая цена.

Вывод.

Стоит ли переплачивать за шины от известной компании? Если водителю нужны качественные шины, которые улучшат управляемость автомобиля и прослужат не один сезон – однозначно да. Дорогие шины полностью соответствуют своей цене.

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Теги: news, новости, Украина, шины, 7dniv, 7dnivinfo  
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