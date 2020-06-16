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Как подобрать звезду на мопед: расчетная таблица

То, что выбор и компоновка звезд на мопедах, скутерах и мотоциклах определяют их будущие тяговое усилие и максималку не нужно объяснять даже начинающим водителям двухколесной техники.

Если купить мопед на сайте dvako.com.ua и не менять звезды, то характеристики транспортного средства будут соответствовать паспортным. Если уменьшить заднюю звезду, то можно увеличить показатели максимальной скорости, но при этом уменьшится разгонная динамика. При увеличении количества зубьев на задней звезде увеличится разгонная динамика, но максималка уменьшится.

Таблица расчетов передаточного числа ведомой (задней) и ведущей (передней) звезд мопедов

Особенности подбора звезд на мопед

Передаточным числом называют отношение количества зубьев на ведомой (большой) звезде к количеству зубьев на передней (малой) звезде. Чем больше передаточное число, тем выше динамика разгона мопеда.

Тем, кто пытается самостоятельно устанавливать новые наборы звезд на свой мопед для улучшения скоростных показателей, не обладая ни знаниями, ни опытом, необходимо знать, что такой подход приведет к серьезным проблемам во время движения.

К примеру, заднюю 41 звезду вы меняете на 38 или 36, а ведущую звезду заменить на 17 или 18. По вашим расчетам скорость мопеда должна перевалить далеко за сотню, несмотря на то, что у вас всего лишь 110-кубовый двигатель. Такого вы не добьетесь, поскольку физику невозможно обмануть. Обман возможен только в случае, если необходимо увеличение разгонной динамики.

Стандартно на мопеды с 70-110 кубовыми двигателями устанавливается задняя 41-я звездочка и передняя 14. Если же установить на этот мопед даже 16 переднюю звезду (с учетом веса водителя в 80-90 килограмм), чтобы увеличить скорость для передвижения на дальние расстояния по шоссе, то уже на средних подъемах придется опускаться на третью передачу, поскольку на более высоких мопед не справляется с нагрузкой. Также при установке так называемого «спортивного комплекта» приготовьтесь к блеклому и неуверенному старту. Если на стандартном комплекте со светофора вы обгоняете автомобили, то понижение передаточного числа приведет к тому, что автомобили будут обгонять вас.

Больше на видео: https://www.youtube.com/watch?v=sqlBdJPekwo

Итог

Помните, что для маломощных мопедов завод изготовитель подобрал оптимальное передаточное число и его уменьшение приведет только к повышенному расходу топлива и ускоренному износу движка.

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