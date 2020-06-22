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Досуг Сегодня, 18:1331
Семена с доставкой по Украине: все для сада и огорода

Обустройство сада и огорода для кого-то является удовольствием, а для кого-то необходимостью. Независимо от этого для организации таких объектов нужны качественные семена, которые при правильной посадке и должном уходе дадут богатый урожай.

Тем, кто хочет подготовиться к посадке, поможет интернет-магазин семян «Дом и сад» — площадка с большим ассортиментом.

Что есть в каталоге

Покупатели найдут среди предложений магазина все, что может потребоваться новичкам и опытным садоводам, огородникам:

  • семена овощей;
  • семена цветов;
  • луковичные цветы;
  • саженцы вьющихся, декоративных растений;
  • саженцы деревьев и т. д.

Количество сортов и видов просто поражает. В каталоге найдется все: от обыкновенной сирени — до фантастической магнолии «Блэк Тулип». Благодаря семенам, луковицам и саженцам из этого каталога можно как засадить традиционный украинский огород, так и создать экзотический сад с уникальными растениями, характерными для совсем других стран. Это большое поле для экспериментов и возможности для самой неудержимой фантазии.

Возможности для быстрого поиска товара

Поскольку каталог огромный, отыскать что-то методом перебора очень сложно. Для удобства покупателей были разработаны фильтры, благодаря которым тратится гораздо меньше времени. С помощью настроек на сайте клиенты легко выбирают группу растений, тип посадочного материала, расцветку и некоторые другие особенности. Например, к ним можно отнести возможность посадки в горшки и контейнеры, морозостойкость, длительное цветение, наличие ярко выраженного аромата. Каждый подберет те семена, луковицы и саженцы, которые идеально подойдут под конкретный участок.

Акции для дополнительной экономии

В магазине регулярно проводятся акции. Например, что-то можно купить просто с хорошей скидкой, а что-то продается в комплекте — и тогда набор разных растений выходит дешевле. Особенно это выгодно для обладателей больших участков земли, ведь при комплексной покупке уходит немало средств, а здесь есть хорошая возможность для экономии.

«Дом и сад» — площадка, которая пополняется к каждому сезону, ассортимент регулярно расширяется. Для тех, кто всегда находится в поиске чего-то интересного и свежего, это выгодное предложение с адекватными ценами и гарантированным качеством. Если качество товара не устроит, клиент имеет право в течение 90 дней произвести его замену. Поскольку семена и саженцы — это очень специфический товар, такая возможность может пригодиться, особенно тем, кто заказывает часто и много.

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