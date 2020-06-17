Профнастил: основные области применения, преимущества материала

Профнастил: понятие и сферы использования

Профилированный металлический лист – популярный материал, выполненный в виде штучных сегментов. Они могут иметь разные размеры, толщины и покрытия. Также отличаются изделия формой и высотой профиля.

Материал считается универсальным.

Его можно использовать для:

обустройства разных видов скатных кровель;

отделки внутренних и наружных стен;

сооружения оградительных конструкций;

обшивки зданий разного предназначения (от домов до гаражей, от киосков до магазинов);

установки перегородок и прочих внутренних элементов;

строительства небольших и временных построек.

Иными словами, материал выступает одновременно кровельным, строительным, отделочным. Перейдя на сайт https://skrovlya.kiev.ua/profnastil/ профнастил подобрать реально для любых целей и задач. Здесь представлены товары ведущих производителей разных стран – России, Финляндии, Бельгии, Италии и прочих.

Причины популярности профилированного настила

Выбор в пользу профнастила обуславливается наличием у него десятков положительных качеств. Прежде всего его ценят за простоту укладки, сравнительно невысокую стоимость, богатый выбор оттенков и имитаций, длительный срок службы.

Благодаря профилированию листы приобретают высокую жесткость. Это дает им возможность противостоять механическим повреждениям, сохранять первозданную геометрию.



В процессе производства стальные изделия обязательно обрабатываются цинком. Его задача заключается в защите металла от коррозийных образований.

Профилированный лист подвергается изгибанию, что позволяет создавать сложные архитектурные формы.

Профнастил устойчиво переносит прямое воздействие солнечных лучей, постоянной влаги, резких перепадов температур. Внешний декоративный слой делает покрытие химически инертным. Он не теряет яркости и насыщенности на протяжении нескольких десятилетий, даже контактируя с щелочами и прочими агрессивными веществами.



Некоторые производители экономят на обработке настила. В результате на нем появляются царапины, сколы. Чтобы избежать покупки низкокачественного материала, необходимо обращаться к надежному поставщику, проверять обязательно наличие сертификата качества.

Важно правильно выполнять монтаж, соблюдая рекомендации производителя. В таком случае сооружение будет служить не меньше 40 лет.

Приобретать материал необходимо у авторизованного поставщика. Менеджеры отмечают, что сегодня лучше всего покупать изделия для строительства в интернет-магазине. Таким образом, можно получить товар отличного качества по сниженной цене. Стоимость не такая высокая, как в магазине, за счет того, что производитель избегает большого количества поставщиков.