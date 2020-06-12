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Досуг Сегодня, 19:2148
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой

Получить микрозайм онлайн — оптимальный способ оперативно найти небольшую сумму денег для решения непредвиденных финансовых трудностей. Для подачи заявки и оформления договора нужно устройство, подключенное к Интернету (смартфон, планшет, ноутбук или ПК), максимум пару десятков минут свободного времени, паспорт и идентификационный код. Быстро оформить микрозайм можно без справки о доходах, сбора пакета прочих документов, залога и поручителей. Целевое предназначение кредита также не оговаривается — деньги можно тратить на что душа пожелает.

Если сравнивать с обращением в банк, то взять взаймы небольшую сумму денег в онлайн сервисе MyWallet: http://mywallet.ua несравненно быстрее, проще удобнее и выгоднее. Решить свои проблемы за 15–20 минут — да это просто фантастика! Банки обычно рассматривают заявки неделями. Как не испытать затруднений с получением микрозайма даже в случае наличия плохой кредитной истории и отсутствия официального трудоустройства? Сейчас узнаем о секретах оформления быстрых и выгодных кредитов.

Почему следует брать микрозаймы через Интернет — плюсы такого способа кредитования

Неожиданные финансовые трудности не должны выбивать человека из колеи. Поэтому с ними нужно бороться быстро и решительно, расправляясь «на корню», как с вредным и назойливым сорняком. В онлайн сервисах предлагают взаймы сравнительно небольшие суммы денег. Но в том-то и смысл, чтобы не доводить дело до гораздо более серьезных проблем, например, накапливая долги по коммунальным платежам или откладывая покупку необходимых лекарств. Предлагаемого в сервисе MyWallet микрокредита вполне хватит для выхода из многих жизненных ситуаций без дополнительных негативных последствий.

Заемщику на заметку. В онлайн сервисе можно взять микрозайм на сумму от 500 до 15 000 гривен. Срок возврата денег — от 5 до 30 дней.

Главные преимущества кредитов через Интернет:

  • Возможность подать заявку в круглосуточном режиме на любом устройстве, подключенном к Интернету.
  • Оперативность принятия решения — процедура получения микрозайма занимает от силы пару десятков минут.
  • Минимальные требования к документам — кроме паспорта и идентификационного кода больше ничего не нужно иметь.
  • Чрезвычайно высокий процент одобрения заявок — более 95 % от общего числа обратившихся в сервис.
  • Доступная каждому процентная ставка.
  • Гибкие условия погашения задолженности. Можно, в частности, пролонгировать срок действия договора.

Полезный совет! Если заемщик имеет не самую хорошую кредитную историю, не стоит паниковать. Погасив все просроченные старые задолженности можно без проблем получить займ в MyWallet, а возвращая кредит в срок, человек будет улучшать свою кредитную историю.

Микрозаймы можно получить на карту любого украинского банка платежных систем VISA или Mastercard.

Отсутствие официального трудоустройства — не «приговор» при получении быстрого микрозайма

Среди требований к клиентам сервиса нет обязательного условия быть официально трудоустроенным. Как и не нужна справка о доходах. Главное для микрофинансовой организации — убедиться в способности заемщика вернуть долг. При этом есть понимание и лояльное отношение к тому, что человек может иметь различные источники дохода, в том числе не официального характера.

Единственные критерии, которым должен удовлетворять потенциальный клиент сервиса — это:

  1. Наличие гражданства Украины.
  2. Возраст от 18 до 65 лет.
  3. Обладание банковской картой любого украинского банка.
  4. Наличие мобильного телефона с активным номером.
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