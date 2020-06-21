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Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей

Линкомицин: что это за препарат и когда его принимают

К наиболее распространенным заболеваниям относятся инфекции верхних дыхательных путей, которые особенно распространены в период холодов. Для лечения используют различные антибиотики, способные подавлять рост или вызывать гибель болезнетворных микроорганизмов. Среди них широко распространен Линкомицин из группы бактерицидных препаратов. На фармацевтическом рынке можно встретить несколько форм выпуска, но для антибактериальной терапии ИВДП обычно применяют только капсулы и раствор.

В белой желатиновой оболочке, в контурных ячейковых упаковках или полимерных/стеклянных банках выпускаются капсулы Линкомицин для приема внутрь. Ампулы с бесцветным содержимым предназначены для внутривенного и внутримышечного введения. Они предлагаются в картонных пачках и в контурных ячейковых упаковках. Этот антибиотик используется для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, которые вызваны большинством грамположительных бактерий, в том числе:

  • ринита,

  • ларингита,

  • синусита,

  • фарингита,

  • аденоидита,

  • тонзиллита.

Несмотря на широкий спектр препарата, нельзя поставить себе диагноз самостоятельно и начать прием. Следует обязательно проконсультироваться с врачом, который назначит правильное лечение для положительного результата терапии.

Что нужно знать о составе и воздействии на организм

Лекарственное средство создано на основе действующего вещества Lyncomycini hydrochloridum. Состав порошка в капсулах и жидкости в ампулах дополнен различными вспомогательными веществами, среди которых стеарат кальция, диоксид титана, диоксид кремния. Благодаря специальной химической формуле, препарат нацелен на временное подавление способности к размножению таких микроорганизмов, как стафилококки, стрептококки, клостридии и бактероиды. Тем самым он оказывает бактериостатическое воздействие на аэробные грамположительные бактерии, препятствуя росту. Если средство используется не в терапевтических дозах, а в более высоких концентрациях, его действие уже бактерицидное. Антибиотик полностью убивает бактерии, существенно ускоряя процесс выздоровления.

Когда средство противопоказано

Препарат нельзя использовать детям до 6 лет (разрешен только в исключительных случаях), при беременности и кормлении грудью, поскольку он выделяется с молоком, проникая через плацентарный барьер. Среди противопоказаний – гиперчувствительность или индивидуальная непереносимость какого-либо вещества, которое входит в состав. Также средство не применяется при выраженных нарушениях функций почек и печени, в том числе, при почечной и печеночной недостаточности, при миастении, колите и менингите. Особенно осторожно следует принимать лекарство с аминогликозидами, миорелаксантами периферического действия, цефалоспоринами и пенициллинами. Это может привести к антагонизму противомикробного действия, усилению нервно-мышечной блокады, синергизму действия.

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