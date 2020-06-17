 

Модные и стильные бананки

Досуг Сегодня, 19:3050
Модные и стильные бананки

Поясные сумки стали настоящим новым веянием в современной моде. Такие аксессуары были особенно востребованы среди молодежи еще несколько десятилетий назад. Теперь, они вновь появились на современном рынке.

Эти сумки отличаются своим красивым и уникальным видом. В ассортименте есть различные варианты, которые могут быть разной формы и расцветок. Множество удобных и функциональных карманчиков позволяют носить с собой все самые необходимые вещи по типу кошельков, ключей, документов и телефонов. Главный плюс подобного изделия в том, что во время ношения руки остаются свободными, а спина не нагружается никаким весом.

Заказать бананку обычно старались для путешествий и различных туристических походов. Но современные производители постарались и создали настолько потрясающие и качественные сумки, которые при этом имеют отличительные дизайнерские оформления.

Разновидности форм и материалов

Бананки имеют немного удлиненную форму и при этом разнообразные расцветки. Сумки могут иметь как овальную, так и прямоугольную форму. Каждый из этих видов сумок всегда смотрится красиво и необычно. Носить бананку можно как на поясе, так и через плечо. Сумки прекрасно сочетаются с разными стилями одежды, и при этом могут носиться как со штанами, так и с юбками, платьями.

Изначально бананки было принято производить только исключительно из натуральной кожи. Современный рынок значительно расширился и в ассортименте магазинов теперь можно отыскать всевозможные сумки, созданные из полиэстера, твида, кожзаменителя, прозрачного пластика, вельвета и многого другого. Благодаря уникальным разработкам и неожиданным выполнениям все бананки получаются элегантными и уникальными.

Оригинальные соединения

Сумки-бананки создаются не только в однотонном виде, но и при этом дополняются разными модными принтами. В ассортименте магазинов можно встретить цветочные и животные мотивы, абстрактные рисунки и даже имитации под разные текстуры кожи. Существуют и детские рисунки с изображением мультипликационных персонажей и многое другое.

В зависимости от времени года, а также особенностей гардероба следует подбирать соответственную по расцветкам сумку. Не стоит покупать слишком яркие модели, если собираетесь надевать классические наряды.

Купить сумку на пояс женскую или мужскую можно на сайте интернет-магазина paradise.net.ua.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Бананки, 7dniv, 7dnivinfo  
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Модные и стильные бананки
Модные и стильные бананки
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Семена с доставкой по Украине: все для сада и огорода
Семена с доставкой по Украине: все для сада и огорода
Как подобрать звезду на мопед: расчетная таблица
Как подобрать звезду на мопед: расчетная таблица
Гороскоп на сегодня (24.06.20)
Гороскоп на сегодня (24.06.20)
Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд?
Как выбирать шины: стоит ли переплачивать за бренд?
ТОП-5 бинарных брокеров - выбираем лучший вариант
ТОП-5 бинарных брокеров - выбираем лучший вариант
Выбор гитары для тех, кто хочет петь: 3 лучших модели гитар вестерн
Выбор гитары для тех, кто хочет петь: 3 лучших модели гитар вестерн

Новости по теме

Качественные семена на любой вкус
Качественные семена на любой вкус
17-июн-2020, 20:34
ВидеоМонтаж
ВидеоМонтаж
16-июн-2020, 20:13
Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
25-мая-2020, 22:48
Выбираем сезонные кроссовки
Выбираем сезонные кроссовки
11-мая-2020, 13:58
Детские шорты из лучшего трикотажа
Детские шорты из лучшего трикотажа
1-мая-2020, 10:35

Последние новости

21:30
События
В Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану жертву изнасилования
19:43
События
Возможно затопление трассы Одесса-Рени в Одесской области
18:57
События
Стала известна дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке
18:51
События
Ущерб от паводка оценили в Черновцах
18:47
События
Всех полицейских области проверят на психику в связи с изнасилованием в Кагарлыке
18:45
Политика
Почти 700 млн гривен выделили на борьбу с наводнениями
18:43
Политика
И.о. министра образования Кабмин назначил Шкарлета
18:41
События
Пока под запретом работа кинотеатров
16:29
Политика
Министр Сербии заявил, что бандеровцы воевали на стороне нацистов а теперь представляют себя жертвами
15:07
События
Украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции предупредил Кабмин
15:05
События
Пик коронавируса в Украине посреди лета допустил Зеленский
15:04
События
К ослаблению карантина большинство регионов Украины не готовы
15:02
Политика
О вмешательстве России во внутренние дела Беларуси заявил Лукашенко
14:59
Политика
Детали переговоров Путина и Макрона раскрыл Кулеба
14:56
Политика
Условия разблокирования заседания НАТО-Украина назвали в Венгрии
14:55
События
Большая очередь образовалась на границе с Венгрией
14:48
События
Утечка персональных данных украинцев: к какой информации хакеры получили доступ
14:47
События
Из-за утечки персональных данных украинцев полиция провела спецоперацию
14:19
События
Новый препарат в протокол лечения коронавируса внесли в Украине
13:30
Экономика
Вводить пошлины на дизтопливо и автогаз отказалось МЭРТ

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам262199
СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!11416
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!6197
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.06 (состоянием на 09:00)1970
Коррупция в «реформированной» погранслужбе достигла небывалых масштабов1667
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.06 (состоянием на 09:00)1549
Возобновления ж/д сообщения с Россией оценил возможность МИД1287

Досуг

Инвентарь, который необходим для посадки растений
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Для посадки растений нужно правильно выбирать время года и закупать соответствующий инвентарь, который сильно облегчит выполнение работ. Рассаду, семена, саженцы обычно заказывают весной. Чтобы не затягивать сроки посадки и максимально ускорить процесс, нужен минимальный набор инструментария.
Сегодня, 19:3146
Модные и стильные бананки
Модные и стильные бананки
Поясные сумки стали настоящим новым веянием в современной моде. Такие аксессуары были особенно востребованы среди молодежи еще несколько десятилетий назад. Теперь, они вновь появились на современном рынке.
Сегодня, 19:3051
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
К наиболее распространенным заболеваниям относятся инфекции верхних дыхательных путей, которые особенно распространены в период холодов. Для лечения используют различные антибиотики, способные подавлять рост или вызывать гибель болезнетворных микроорганизмов.
Сегодня, 19:2352
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Получить микрозайм онлайн — оптимальный способ оперативно найти небольшую сумму денег для решения непредвиденных финансовых трудностей.
Сегодня, 19:2149
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
В последнее время все больше украинцев хотят купить электровелосипед, электросамокат, гироборд, гироскутер. С чем же связана такая популярность электротранспорта?
Сегодня, 14:4362
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Профилированный металлический лист – популярный материал, выполненный в виде штучных сегментов.
Вчера, 18:51120

События

В Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану жертву изнасилования
В Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану жертву изнасилования
Потерпевшей обеспечили охрану с 25 июня
Сегодня, 21:307
Возможно затопление трассы Одесса-Рени в Одесской области
Возможно затопление трассы Одесса-Рени в Одесской области
Также возможно затопление огородов и объектов в селе Яськи и городе Беляевка
Сегодня, 19:4356
Стала известна дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке
Стала известна дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке
Полицейский участок в Кагарлыке перестанет работать 25 июля
Сегодня, 18:5754
Ущерб от паводка оценили в Черновцах
Ущерб от паводка оценили в Черновцах
Значительные убытки понесла одна из водопроводных насосных станций
Сегодня, 18:5166
Всех полицейских области проверят на психику в связи с изнасилованием в Кагарлыке
Всех полицейских области проверят на психику в связи с изнасилованием в Кагарлыке
Обследование пройдут около 3 тысяч сотрудников
Сегодня, 18:4761
Пока под запретом работа кинотеатров
Пока под запретом работа кинотеатров
Но для открытия кинотеатры должны будут соблюсти определенное условие
Сегодня, 18:4148
7 Днів