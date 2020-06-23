Инвентарь, который необходим для посадки растений

Для посадки растений нужно правильно выбирать время года и закупать соответствующий инвентарь, который сильно облегчит выполнение работ. Рассаду, семена, саженцы обычно заказывают весной. Чтобы не затягивать сроки посадки и максимально ускорить процесс, нужен минимальный набор инструментария. Расскажем, что в него должно входить и почему.

Садовый инструмент на все времена – это, конечно, лопата. Для посадочных работ берите штыковую. Она подойдет для создания лунок, глубокой обработки грунта, перерубки старых древесных корней (они попадаются в давно не обрабатываемых целинных грунтах). У штыковой модели лопаты есть ряд модификаций. В продаже встречается много вариантов с прямыми, гнутыми черенками, удлиненные и укороченные, с полотнами различной ширины. Одним из главных факторов при выборе остается качество металла. Делая покупку, смотрите также на удобство черенка.

Вторые в списке – грабли. Чтобы перекопанный грунт стал пригодным для посадки, его доводят до кондиции, обрабатывая граблями и разбивают на мелкие куски. После нужно будет взрыхлить и выровнять почвы. Грабли для проведения операции берите прочные и тяжелые. Инструмент должен иметь достаточную длину с учетом роста рабочего. Черенок лучше удлиненный, иначе будет сложно прижимать инструмент к земле. Стандартные грабли незаменимы при работе с крупными площадями, для небольших участков выбирайте мини-версии до 40 см.

Обязательно присмотрите культиватор ручного типа. Компактный садовый инструмент оснащается ручкой, на которой закрепляется тройка острых стержней-зубцов. Главное отличие стандартного культиватора от мини-граблей состоит в том, что изогнутая форма зубцов позволяет инструменту максимально глубоко проникать в грунт, рыхлить его и вытаскивать корни сорных культур.

Тяпка незаменима при посадке растительных культур. Она не подойдет для создания глубоких ям, зато эффективно снимает верхний почвенный слой. Инструмент удобно применять для высадки цветочных и овощных семян. Также нужно будет купить лейку для полива огорода, и конечно садовый бур и секатор. Набор инструментов выбирайте с учетом предстоящих работ, переплачивать за ненужное оборудование нет смысла. Интернет-магазин «Садовый центр» предлагает все необходимое для работы в саду, а также качественные семена и саженцы растений, с бесплатной доставкой по Украине.